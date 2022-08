En dialogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), Fernando "Chino" Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias, comentó que "esta crisis es muy grave para intentar salir sobre el adversario tirándolo por la ventana". Por otro lado, al respecto de la movilización del 17 de octubre afirmó: "Convocar al pueblo a movilizarse, es muy difícil de hacer, la gente no está contenta con la política".

¿Ayer estuviste en la cumbre del Consejo Nacional del Partido Justicialista, donde se habló de la necesidad de una movilización continua, qué es lo que esa movilización buscaría que no pase?

Con esa canción que me recibieron, No pasarán, de Rolando Soto me recordaste a mi papá de crianza, Francisco Muñoz, quien tenía muchas fotos viejas de la Guerra Civil Española y le pregunté por qué las tenia. Él era presidente de la Sociedad de Beneficencia vinculada a la comunidad española y allí se se juntaban víveres, ropa, medicamentos, para enviar a la República, que estaba acosada por el golpe militar de Francisco Franco.

¿Qué ejemplo se puede traer al presente? Ya que son cuestiones de otra época en donde la fuerza resolvía los problemas y hoy en Estado de derecho eso no sucede.

Es que no es comparable. Esa guerra ocasionó muerte, dolor, una España dividida, fusilamientos, crímenes de lesa humanidad y le costó muchos años salir de esa herida tan profunda, incluso, hoy sigue.

Luego España se recompuso con el regreso a la democracia. Nunca es el camino adecuado escalar los conflictos. Hoy estamos discutiendo el alegato del fiscal Luciani y el posicionamiento del Partido Justicialista. Y una oposición que se nuclea en torno a esta situación, mientras hay inflación, desempleo, se dice que se está creciendo pero es un crecimiento raro.

¿Hay algún punto de contacto entre Evita y Cristina?

No se pueden comparar, son etapas distintas, no hay que forzar la historia. Era otra Argentina, primero había obreros que Perón les dio derechos, priorizando el trabajo.

¿Por qué se hace este paralelismo entre un 17 de octubre y el volver a hacerlo en esa fecha?

Yo no hago ese paralelismo. Ese 17 de octubre nació del pueblo. Provinieron de varios lugares de Buenos Aires, esa fuerza popular hoy no existe. Nosotros somos consecuencia de otro proceso, en donde hay convocar al pueblo a movilizarse y es muy difícil hacerlo. No es que la gente esté contenta con la política, no es que no mejoramos la situación sino que la empeoramos. La sociedad está en otra sintonía.

El procesamiento de Cristina y el alegato de Luciani nos interesa a nosotros, a un microclima. Pero en la calle es otra sensación, se reconoce una crisis muy extraña, donde hay crecimiento pero la plata no alcanza, aun bajando el índice de desempleo. Pero no podemos negar que hay una gran crisis, este Gobierno trabaja cotidianamente en varios sectores.

¿Qué va a pasar con esa manifestación que busca juntar un millón de personas?

No lo sé, la prioridad es estar en los lugares más humildes generando trabajos. En ese 17 de octubre había trabajo, con pocos derechos. Y cuando hay trabajo la capacidad de organización es mayor. Hoy hay también, pero hay una fragmentación radicalmente opuesta.

¿Es un micromundo que la audiencia está siguiendo el tema? ¿La mayoría de las personas están preocupadas con su vida cotidiana, su economía?

Sí, pero no podemos no reconocer lo que está pasando en el Poder Judicial. Hay varios funcionarios de la oposición que dicen que es un disparate hablar de asociación ilícita. Segundo, por lo que se ve en los medios críticos del gobierno, te enterás que Cristina pidió recurrir al peritaje para poder ejercer el legitimo derecho de defensa y se lo fueron negando.

Si se quiere combatir la corrupción, pero se lo hace a través de un instrumento judicial que violenta normas básicas de la Constitución, el camino es muy malo. Cuando una parte del sector judicial se mete en la política y usan la justicia, el resultado siempre es negativo.

Según tu postura de que la mayoría de la sociedad no está en esta pelea entre un sector u otro, es decir que hay una lógica utilitaria tanto en el cristinismo más duro como en el sector del PRO más duro. ¿Es correcto?

No sé si eso ocurre por inercia o por qué. Argentina hace 45 años que sigue un espiral. Es una sociedad injusta con un sistema educativo arrasado. Igual hay que admitir que hay una persecución contra Cristina. La presentación del fiscal Luciani es un disparate, no tiene sustento jurídico.

Somos conscientes que hemos cometidos errores, pero no hay injerencia con lo que era la AFI, vivimos en una democracia y eso hay que valorarlo. Es una exageración que pidan juicio político a Alberto Fernández por opinar sobre el derecho.

¿Le hace bien a Sergio Massa que el tema de la inflación, la necesidad de recortes, reducción del déficit fiscal esté solapado por el tema de Cristina?

No me animo a negar que no sea así. Massa quiere ordenar prioridades en un Estado que venía funcionando con dificultades de hace mucho tiempo. Es necesario ordenar las cuentas públicas, tenemos que trabajar para bajar la inflación, convocar a las fuerzas productivas, sociales, laborales. Esta crisis es muy grave para intentar salir sobre el adversario tirándolo por la ventana porque vamos a terminar mal.

No podemos compararnos con la Guerra Civil española, pero no estamos para olvidarnos del tema, puede haber un conflicto social grave. Se necesita bajar los decibeles. Comparto con Cristina la descalificación que hace de la acusación del fiscal. Sabemos que él está actuando fuera del sentido común. Cristina es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y acá, en nombre de la política, se dice cualquier cosa.

