Uno de los abogados más reconocidos del Poder Judicial, Carlos Rivolo, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y destacó que el juicio contra Cristina Kirchner "no se terminó, acá hay un principio de inocencia". "La veda es para el Presidente", enfatizó. A su vez, destacó que "el trabajo de los fiscales Luciani y Mola fue público, de cara a la gente y ya está cumplido".

El Presidente hizo algunos comentarios sobre el fiscal Luciani y también Nisman. ¿Cuál es su opinión al respecto?

La Asociación de Fiscales no hizo más que recordarle al Presidente que la Constitución habla de un contrato social, ratificado en 1994, que le prohíbe que pueda pronunciarse sobre causas existentes o que se revivan.

Eso no se le prohíbe a cualquier ciudadano, ese derecho lo tienen. Pero el Presidente lo tiene vedado porque su palabra "vale doble", es decir, que tiene un peso específico importante. No tienen que existir injerencias en el Poder Judicial por parte del Ejecutivo. No es la primera vez que nos sucede en esta gestión. Nos ha sucedido en las anteriores también, pareciera ser una tendencia, la necesidad de tener protagonismo. También salimos a decir que esto no se terminó, acá hay un principio de inocencia. El 5 de septiembre arrancarán las defensas, con el objetivo de demoler los alegatos del fiscal, como pasa en todos los casos.

Esta prohibición que menciona sobre el Poder Ejecutivo, ¿también incluye a la vicepresidenta?

El Poder Ejecutivo es una sola persona: el Presidente. Raúl Alfonsín tuvo la gran idea de crear la figura del jefe de Gabinete de Ministros, que sería lo más parecido a un sistema parlamentario. La veda es para el Presidente. La vicepresidenta tiene derecho a opinar, más siendo imputada. Lo deseable sería que no sucediera.

Si tienen algún tipo de queja específica, están todos los mecanismos para que vuelquen eso y lo lleven a la condición de ese espacio, no por la tribuna política, porque eso termina confundiendo a la gente. Los juicios parecen debatirse en su sustancia por distintos medios y es parte de la libertad.

Mencionaba que este es un problema recurrente, ¿cómo fueron esos casos?

Este Presidente ya habló en su momento del caso Nisman. También pasó con el Memorándum con Irán. Mauricio Macri tuvo sus intervenciones en algunos casos. Cristina Kirchner se refirió a algunos juicios. Es decir, todos han tenido esta postura, incumpliendo esa obligación. Es más un tema político que de índole delictivo. A veces tendemos a considerar que todo tiene que ser ventilado en el ámbito Penal y es un error monumental.

En ese sentido, el pedido opositor de juicio político para el Presidente, ¿qué opinión le merece?

Es un terreno en el que no voy a opinar. Como presidente de la Asociación de Fiscales tengo una misión muy específica que no tiene que ver con la parte política.

¿Es correcto decir que, en la Causa Vialidad, los fiscales Luciani y Mola ya cumplieron gran parte de su papel?

El trabajo de los fiscales Luciani y Mola fue público, de cara a la gente y ya está cumplido. Nadie puede decir que no sabe de qué defenderse. Escucharemos las jornadas de la defensa. Lo que hicieron los fiscales en el alegato fue presentar los hechos, las personas, cómo encajan en el Código Penal, qué pena tienen por ello y cuál es su responsabilidad.

La visualización que tuvo el caso puso de manifiesto lo que hacemos todos los días. Lo mismo se desarrolló en el juicio de Amado Boudou y en el de Jaime. Salvando las diferencias, pasó también con Strassera. Luciani y Mola tienen la posibilidad de réplica, si aparece algo muy novedoso. Pero siempre, la última palabra la tiene la defensa.

