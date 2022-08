El dirigente del Movimiento Evita, Fernando 'Chino' Navarro, dialogó en Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV) y aseguró que "no solamente la Argentina, el mundo está patas para arriba". Luego, agregó que "hay un modelo político y económico que se está agotando globalmente" y, por último, manifestó que "Alberto Fernández es el que gobierna".

¿Qué pasó ahí con el moscato? ¿Estabas contento ese día junto con Alejandro Bercovich en la pizzería?

Estaba con un amigo de la vida que siempre me invita a la pizzería Tío Felipe y me encontraba hablando con una de las dueñas que me contaba su historia. Era bueno ayudar difundiendo dónde estábamos a un pequeño emprendimiento que lo atendían todos los días. Sentí que era una forma de ayudar, no estoy arrepentido, hoy lo haría mucho más.

El revuelo que posteriormente toma en la redes hace que el gesto quede como si a uno no le hubiera surgido de una manera transparente.

Hay una estigmatización con el alcoholismo muy grande y, por ejemplo, se le han hecho memes a Patricia Bullrich y Sergio Berni. En este caso, a vos te tocó con el moscato.

Tengo un grupo de comunicación que tienen un espíritu inquietante. Hicimos una vez un comentario sobre Patricia Bullrich yo no recuerdo haberlo visto y si lo ví, me lo comí, que claramente era discriminatorio e iba en la dirección que vos marcabas anteriormente, y tuvo una gran repercusión.

Después le pedí perdón privado a Patricia. Una cosa es que yo difiera en algunas ideas y otra es que actúe de la otra forma. Nosotros realizamos dos investigaciones sobre adicción al alcohol con gente capacitada en esta cuestión y encontramos como resultado que el camino de inicio en las drogas en general es el alcohol.

¿Hay un capitis deminutio del Presidente con la llegada de Sergio Massa y al mismo tiempo un pase al banco de muchos de los albertistas?

No lo veo así. Nosotros asumimos con la Argentina endeudada y una situación muy crítica en 2019. Cuando se decretó la Ley de Emergencia Económica y Social a los 90 o 100 días llegó la pandemia inesperada y desconocida, en donde ya hoy no se habla de vacunas. En aquella época no sabíamos si habría y cuándo. Todo eso paralizó a la Argentina y a gran parte del mundo.

Es la peor crisis (2019), que aún sigue, desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha. Eso disparó una inflación mundial y ojalá esos números los tuviéramos nosotros, ese 4%, 5%, 6% o 7%. Nosotros teníamos más del 50% cuando asumimos.

Ningún líder del mundo sale airoso de una combinación de pandemia y guerra en Ucrania. ¿Quedó reducida la figura de Alberto Fernández?

Tu propia pregunta responde. El Presidente es quien gobernó cuando estábamos por entrar en default, que nos caíamos del mundo, hiperinflación, estallido social y acá está funcionando con una economía que crece con muchas dificultades. ¿Cómo le digo a una persona que estamos creciendo cuando no le alcanza la plata con los números de inflación mensual que tenemos? La economía no crece pareja, Argentina es injusta.

Alberto Fernández explicó los cambios: "Lo que vivimos nos obliga a tener mejor coordinación"

Hace un mes nos encontrábamos en un escenario en el que aumentaba el Producto Bruto y la inflación. ¿El aumento de la inflación pudo haber llevado a un punto en el que ahora sube la misma, pero no el PBI?

No sé. No solamente la Argentina, el mundo está patas para arriba. Hay un modelo político y económico que se está agotando globalmente, por lo menos en Occidente.

Además de mirar números, trato de olfatear la calle e ir preguntando a diferentes rubros, como por ejemplo la pizzería de la que hablamos. Las personas de las diferentes provincias, sobre todo el centro, no consiguen trabajo. Hay que desarrollar escuelas de capacitación laboral.

Alberto Fernández es el que gobierna. Él designó a Massa con el aval de la vicepresidenta. Mi empatía está puesta en la sociedad, que es la que realmente sostiene al país porque los dirigentes políticos no son quienes lo sostienen.

Nuria Am (NA): ¿Cree que Sergio Massa va a poder timonear? ¿Cómo ve que puede suceder de acá a unos meses esa convivencia? ¿Después de diciembre qué pasa porque todavía hacia adelante falta mucho?

Todavía no asumió Massa, esperemos que lo haga. Que Sergio lidere economía porque tiene valor, capacidad, experiencia, relaciones son datos positivos, pero tiene que tomar el cargo, anunciar medidas, conocer a su equipo. En ese marco, genera expectativa. Estoy pensando en el ahora, no en diciembre.

Lo que está en juego, es el futuro de 47 millones de argentinos, no figuras políticas solamente. Si el oficialismo y la oposición no logran estar unidos en sus frentes es muy difícil que se tenga rumbo.

¿Cristina Fernández lo entiende así?

Pero Cristina fue ocho años presidenta y ustedes pueden tener más o menos crítica, pero el gobierno de Cristina es uno que tiene muchas cosas para cuestionar y muchos para elogiar. Conoce lo que es gobernar un país y sabe qué para hacerlo se necesita el bienestar de los argentinos.

Minuto a minuto: el alegato del fiscal que acusa a Cristina Kirchner de liderar una asociación ilícita

Claudio Mardones (CM): Teniendo la cantidad de proyectos que aún quedan por concretarse y la centralidad del debate que se viene con el presupuesto 2023. ¿Qué agenda están esperando desde el Ejecutivo?

La agenda la va a decidir el Presidente seguramente coordinando con el nuevo ministro de Economía que aún no asumió respetando la autonomía e independencia por el Legislativo. Todo parece indicar que Cecilia Moreau va a asumir la presidencia de la Cámara de Diputados. Es una militante de toda la vida.

