Fernando Gray: “La seguridad es lo que más preocupa a los habitantes de la Provincia”

El Intendente de Esteban Echeverria, Fernando Gray, se refirió al escenario de cara a las elecciones de medio término y sostuvo que el peronismo está alejado de los problemas de la ciudadanía. “Soy independiente, no estoy ni con el espacio de La Cámpora ni con el espacio del gobernador”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Fernando Gray es intendente de Esteban Echeverría desde 2007, y vicepresidente de United Cities and Local Governments (UCLG) para América Latina. Fue presidente del Partido Justicialista de la Provincia, previo a Máximo Kirchner, en 2018 y 2019, secretario de Estado de Comunicación Social en el Ministerio de Desarrollo Social entre 2002 y 2007. Estuvo a cargo del área de Prensa y Comunicación de varias elecciones del peronismo desde los inicios del 2000.

Circuló en la prensa que usted participó de la reunión convocada por Julio Zamora en Tigre, con el fin de crear una alternativa peronista tanto a Cristina Fernández como al gobernador Axel Kicillof. Me gustaría que nos cuente cómo están esas negociaciones y por qué cree necesario crear una alternativa tanto al gobernador como a la expresidenta y exvicepresidenta.

Mire, yo creo que hay un peronismo, en este momento, que está alejado, formalmente, digo, la estructura formal del peronismo, de los problemas que tiene hoy nuestra ciudadanía, que tenemos los bonaerenses, los problemas que escuchamos en la calle.

Hace varios meses que están enfrascados dos sectores del peronismo: por un lado La Cámpora con Cristina, y por otro lado el gobernador Kicillof. Empezaron discutiendo por el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Hoy la provincia no tiene presupuesto aprobado, y esto es inédito. Hay un gobernador elegido por el peronismo, mayoría del peronismo en ambas cámaras, y sin embargo no tiene presupuesto.

Eso repercute en nuestros municipios y, fundamentalmente, en la población, en los bonaerenses. Por otro lado, llevamos varios meses de discusión encarnizada sobre las próximas elecciones: si van a ser conjuntas, separadas, cómo se van a desarrollar... Y nosotros, la verdad, tenemos una agenda de temas que tiene que ver con otra serie de cuestiones, con otra serie de cosas. Las cosas que nos plantean nuestros vecinos. Por eso nosotros estamos en esa discusión y con esa agenda.

Y cuéntenos si usted cree que esa agenda del peronismo que no se siente representado ni por Cristina Kirchner ni por el gobernador Kicillof, en algún sentido se asemeja a la de Sergio Massa. Si, en algún sentido, siente que se solapa con parte de la captura de una porción del peronismo que hizo La Libertad Avanza. Le pido llevarlo a un plano más amplio que el de estos dos actores.

Sí, a ver... Esta es una tercera posición. Una postura distinta, independiente, que hoy no tiene voz, no tiene expresión. Por eso es que nos manifestamos y nos presentamos nosotros con estas propuestas. Porque, por ejemplo, uno de los temas que más nos preocupa a los bonaerenses en este momento, y desde hace varios años, es el tema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Vivimos en una provincia muy insegura, con niveles de inseguridad que no bajan, con temas estructurales que no se logran corregir.

Y en vez de estar discutiendo esto, viendo cómo solucionamos esto en la provincia de Buenos Aires, están en otro tipo de discusiones. Yo escuchaba al gobernador de la provincia, que por ejemplo decía: "Bueno, pero el Código Penal es un tema de los diputados nacionales, del Congreso de la Nación". Bueno, es así... pero no es tan así. Porque en el Congreso de la Nación, la mayoría de los diputados nacionales son de la provincia de Buenos Aires, y además la mayoría de esos diputados bonaerenses son del peronismo.

Entonces hay que convocar a los diputados del peronismo para que se pongan a trabajar rápidamente en una reforma integral del Código Penal de la Nación, que por supuesto tiene injerencia en todo el país, pero fundamentalmente en nuestra provincia.

O, a ver, la agrupación La Cámpora, que tiene la lapicera y nos ha poblado de legisladores, tiene mayoría en nuestros bloques. Bueno, que se pongan a trabajar en los códigos de procedimiento penales de la provincia. Entonces, lo que nosotros, y yo particularmente, estoy pidiendo, es que nos ocupemos de los temas importantes y sensibles que tenemos en nuestra provincia. Seguridad es un tema muy importante. Nosotros no nos podemos descuidar dos minutos en ninguna discusión sin abordar este tema.

Y después tenemos una agenda inmensa de temas.

Ayer recibí un informe, por ejemplo, de empresas y de pymes que se cierran todos los días, y tiene que ver con el empleo en nuestra provincia. Ayer recibí un informe de una fábrica de griferías líder que tiene problemas por la importación, y el tema del dólar, cómo está el dólar acá de, de, de barato y demás, y que no puede competir con los mercados asiáticos.

Hoy recibí un informe de una fábrica de cerámicas en la localidad de Luján, que está en una situación muy compleja. La semana pasada estuve con la industria de la carne, donde el consumo de carne ha caído a niveles históricos. Esto afecta, indudablemente, al empleo.

Y nuestro partido, el Partido Justicialista, es un partido que hace eje en el trabajo. Nuestro foco y nuestro horizonte es el trabajo, y veo que el partido, no se está enfocando en esto. No se está enfocando en la calle. Los días miércoles se manifiestan grupos autoconvocados de jubilados y jubiladas de todo el país, particularmente del conurbano bonaerense.

Yo, en forma casi anónima, con perfil muy bajo, voy y paso un rato para estar con los jubilados en el Congreso. Pero la verdad es que nuestro partido, nuestro espacio, no está presente en este tipo de cuestiones, y debería poner un oído en la calle, en estos sectores que están sufriendo, que no la están pasando bien: en los sectores productivos, en el comercio, en la industria, y en cosas graves que pasan en nuestro país, también desde el plano económico. Pero el plano institucional, que es un tema importante también…

¿En qué medida esta formación de un peronismo bonaerense que no está ni con Kicillof ni con Cristina es un síntoma de algo que trasciende a cada uno de los intendentes que así lo sienten?

A ver si yo lo interpreto: ustedes pueden llegar a coincidir con el gobierno libertario en el tema de seguridad, y están en contra en el tema económico. Y al mismo tiempo, pueden coincidir con el gobernador Kicillof en el tema económico, pero están en contra de la perspectiva de seguridad que tiene el gobernador Kicillof.

Cuando usted se refiere a que los diputados peronistas son la mayoría en la provincia de Buenos Aires y no llevan de manera intensa el tema de seguridad al Congreso, ¿lo que usted está diciendo es que el gobernador Kicillof no comparte la visión sobre la seguridad que ustedes tienen, aunque ustedes puedan llegar a compartir el tema político?

A ver, para ponerlo en un sentido macro, Jorge. Acá en nuestro país hoy hay dos posturas que son extremas. Por un lado está este gobierno, que está en un extremo. Que yo, la verdad, soy oposición. No comparto las cosas de este gobierno. Respeto a sus electores, respeto al gobierno porque tiene legitimidad popular del voto, y es la base de una democracia. Pero no comparto gran parte de las cosas que lleva adelante.

Ahora, ¿qué sucede ahí? La oposición, teóricamente, es otro extremo, que está Cristina Kirchner y La Cámpora, que están en el otro extremo, que tampoco comparto. A mí no me gustan los extremos, ni de un lado ni del otro.

Creo que hay que manejarse con consensos, con diálogos, con propuestas, con apertura; que no hay que cerrarse. Entonces, vivimos en un país, desde hace muchos años, con extremos. Mire, para graficar los extremos: yo en algún momento lo he charlado con usted: en los años 80 todas las empresas públicas eran del Estado. Estábamos en un extremo.

En los años 90 pasamos a que todas las empresas fueran privadas, menos el Banco Nación y alguna más. Después, en la década siguiente, pasó todo al Estado. Y ahora vamos a pasar a tener, este gobierno propone, todo privado.

Entonces, cada 10 años, como país, nos vamos de un extremo al otro. Y nosotros consideramos, particularmente yo pienso, que no está bien irnos de un extremo al otro, sino que tenemos que tener una postura lógica, razonable, que no sea ni un extremo ni el otro. Sino ver, bueno, cada cuestión, y ver cada cosa cómo encaja en ese momento, y qué es lo más conveniente para nuestra sociedad.

Por eso, en esta Argentina de extremos, nosotros creemos que no se puede ir de un lado para el otro. También veo mucha agresión. También, tanto del gobierno como, por momentos, de algún sector de nuestro espacio también, que responde de la misma manera. Y un país no se construye así. Se construye dialogando.

En nuestros municipios nosotros convocamos a todo el mundo, hablamos con todos, charlamos. Tratamos, al contrario, no de incitar a determinadas situaciones que no son constructivas, sino de tratar de apaciguar los ánimos y ver cómo, entre todos, vamos construyendo.

Por eso, entre estos extremos, nosotros decimos: somos un peronismo independiente. En el caso mío, yo soy independiente. No estoy ni con el espacio de La Cámpora ni con el espacio del gobernador. Creo que hay que construir por otro lado, creo que hay que construir de cara a la gente, viendo y buscando soluciones alternativas.

Por ejemplo, mire: yo en mi municipio, toda empresa que viene a invertir, por 10 años no le cobramos tasa. Bueno, es una manera de ver cómo generamos empleo. En estos últimos 30 días vinieron cinco empresas de primerísimo nivel a Esteban Echeverría, y están invirtiendo. Ahora la empresa postal número uno se acaba de instalar en Esteban Echeverría. La distribución de golosinas número uno del país se acaba de instalar también en el distrito. Otra que alquila baños químicos, que es la líder del país, se acaba de instalar en el distrito.

Bueno, hay que buscar soluciones alternativas, y ver cómo salimos para adelante. Pero esto, indudablemente, no se hace con confrontaciones permanentes ni con extremos. Cualquiera que nos pregunte en cualquier parte del mundo a ver qué es lo que están pensando, cuál es su política pública con las empresas del Estado… ¿Qué le vamos a decir? ¿Que cada 10 años nos vamos de un lado para el otro? La verdad que no.

Mucho se dice que parte del voto peronista clásico fue captado por Javier Milei y por La Libertad Avanza. ¿Cómo ve usted que va a ser el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se imagina si finalmente el oficialismo nacional va a tener un buen resultado, o, al contrario, usted cree que las expectativas que tiene el gobierno sobre su éxito no se basan en la realidad que usted ve todos los días?

A ver, yo creo que este gobierno nacional es un gobierno muy nuevo, que no tiene protagonistas importantes en nuestra provincia de Buenos Aires. Que no tiene liderazgos que realmente puedan concitar adhesiones importantes.

Y, por otro lado, también, la oposición nuestra, que está anclada en el pasado y que habla para un grupito de lo que nosotros llamamos núcleo duro. Que hablan para ellos mismos. Y en el medio hay una enorme cantidad de electores bonaerenses, que al día de hoy, por ejemplo, tienen problemas para ir a trabajar a su casa porque hay un paro de transporte, que no les alcanza la plata para llegar a fin de mes, y que tienen una infinidad de problemas.

Y creo que el tema que tenemos hoy es esa inmensa cantidad de bonaerenses que no tienen representación. Yo veo una elección hacia adelante con resultado incierto. Todavía falta, pero no está definida. Porque también esta lucha interna del peronismo no es buena. No es buena para el peronismo, pero no es buena para la sociedad tampoco.

Porque una provincia como la nuestra merece tener un oficialismo y una oposición como corresponde. Estar ordenada de otra manera, y con los actores sociales en otra dimensión. Creo que, realmente, nos falta dar un salto cualitativo en esta provincia, particularmente. Donde también, en vista a las elecciones, Jorge, hay cosas que hay que discutir en nuestra provincia desde el punto de vista de la gestión y de las políticas públicas.

Pero, como nos han llevado a una discusión electoral, también hay que discutir desde el punto de vista electoral muchas cosas. Por ejemplo: va a haber dos elecciones ahora. Una con boleta única de papel y otra con la tradicional sábana y listas de papel enormes.

Bueno, yo creo que, la verdad, que los cargos en la provincia de Buenos Aires deberían elegirse con boleta única de papel. O sea, que tiene que haber una sola papeleta donde la gente elija. Eliminar toda esa gran logística que tienen que hacer los partidos políticos y demás, y dar un salto donde realmente se elija a los más aptos.

Donde realmente se exija que haya determinados estándares de calidad, de cara a las propuestas que uno presenta hacia la ciudadanía. Ya que vamos a tener elecciones separadas, tiene que haber debates públicos sobre las propuestas que va a hacer cada uno de los espacios. Porque hay temas muy importantes, como es el tema de la salud, la educación, la seguridad, que realmente merecemos los bonaerenses que nos digan, cada espacio, qué es lo que va a hacer con cada uno de estos temas estructurales.

Y hay un tema también que se está discutiendo, que es el tema de “ficha limpia”, que lo tenemos que discutir en la provincia de Buenos Aires. Porque, a ver, esto se está discutiendo a nivel nacional, y en nuestra provincia, bueno, es un tema que tenemos que ir discutiendo hacia adelante, pero lo tenemos que discutir. Creo que tenemos muchas materias pendientes en nuestra provincia.

