Fernando “Pato” Galmarini habló en Modo Fontevecchia y habló sobre enamorarse a las 80 y su relación con Moria Casán. También se refirió a las disputas dentro del peronismo y dijo: "Nos hemos peleado más de lo debido". Escuchá el programa por Radio Perfill FM 101.9 o miralo por Net TV.

¿Cómo ve la situación actual del peronismo?

No es la mejor. En la época de Juan Perón nuestras relaciones internas han sido las adecuadas o las mejores. Siempre nos hemos peleado. Esto no es malo, es bueno. Toda vez que podamos discutir y charlar, a veces nos hemos peleado más de lo debido pero es bueno. Mal no nos ha ido, hemos sido gobierno, hemos perdido elecciones, hemos estado proscritos, hemos vuelto. El peronismo es una larga epopeya.

En ese en ese sentido, ¿cuál es el futuro del peronismo?

Tiene para muchos años todavía. Es un movimiento demasiado amplio como para que no tenga otra cosa que es más vida. La época brillante fue la de su nacimiento a la que condujo Juan Perón con Evita. También tuvimos otra etapa, otra etapa difícil pero muy linda, a pesar de todos los muertos que fue lo que llamamos la resistencia. Aunque la resistencia del peronismo no es la única, engloba la resistencia del pueblo argentino que son los humildes.

¿Cuál es su propia visión del carácter peronista del presidente?

No soy íntimo amigo de Alberto pero lo conozco mucho. Alberto es peronista pero no es lo mismo el peronismo de capital no es igual al de José C. Paz o La Matanza. Quienes militan en capital como lo habrá hecho seguro Alberto Fernández, tiene que ver más con lo porteño que con lo bonaerense. Somos distintos. Yo soy de San Isidro. Pero en definitiva cuando hay que charlar, todos estamos medianamente de acuerdo y a veces muy de acuerdo. Sobre todo cuando hay que definir una elección como la que viene dentro de dos años.

En esa taxonomía que usted hace entre los diferentes peronismos, ¿cuál es la diferencia entre el Frente Renovador con el peronismo?

Son las diferencias internas que han existido siempre en el peronismo. Aún en tiempos de Perón. Es tan amplio que es muy difícil meterlo dentro de una sola botella. Hay algunas diferencias. Cuando nacieron las organizaciones armadas bajo el amparo de Perón después tomaron un camino distinto. Es complejo el peronismo. No es fácil simplificarlo cuando hay más de un peronismo.

Nuria Am (NA): Recordaba a Néstor Kirchner hablando de la transversalidad y el peronismo siempre fue más verticalista, es una transversalidad que pocas veces se pudo cumplir. Tantas veces quisieron apoderarse del peronismo como Aníbal Fernández, la discusión entre Alberto y Cristina, ¿es una discusión que tiene que ver con el peronismo o con el poder?

Tiene que ver con el peronismo que siempre se enfiló hacia el poder. No hay posibilidad que cualquiera que haga política que no quiera tener un espacio del poder o todo el poder o buena parte de él. Sin poder es muy difícil decirle a la gente, a los compañeros o a los más humildes, que no se puede hacer nada. Es muy difícil decir que el peronismo hoy en la Argentina no es un poder. Es difícil entender las internas del peronismo y a veces nos peleamos y a veces demasiado y como decía Cafiero y Perón, es porque no estamos reproduciendo.

NA: Pero con eso también tiene que ver los alejamientos y críticas feroces como las que ha hecho en su momento su yerno, Sergio Massa contra Cristina y hoy siendo una de los hombres dentro de la fuerza de la coalición habiendo hecho alianza con Cristina Fernández. ¿Eso también es típico del peronismo?

Sí, eso es típico del peronismo. Somos muy duros entre nosotros, más que con los de afuera. Somos críticos, entre nosotros somos maleducados. Nuestras luchas han sido muy duras. Nuestras reuniones han sido duras en cualquier unidad básica y sector donde uno se constituye. El movimiento obrero ha sido muy difícil también. Esto es bueno y somos así. Podemos cambiar, pero difícilmente viendo nuestra composición social. A veces se nos va la boca, en contra de Alberto Fernández o contra cualquiera de un amigo que milita.

Juani Fernández (JF): Te sacó de la política y quisiera saber cuál fue la reacción de su entorno cuando se enteraron de tu relación con Moria Casán? No solo el círculo íntimo sino también de tus compañeros en la política.

La reacción fue buena, fue bárbara y sigue siendo así. No tanto por mí, sino por lo que significa Moria Casán para la gente, para nuestra sociedad. La conocía hace muchísimos años y había estado alguna vez con ella en algún programa de televisión que ella conducía. No tenía idea lo que significaba Moria en la calle para el común de la gente. No he conocido muchas personas de la Argentina que tengan el arraigo y el cariño de la gente hacia ella como es Moria. Mi familia lo tomó muy bien. Se enteró primero de mi romance Jorge Fontevecchia que mis hijos, porque fue a través de la revista de ustedes y ahí me empezaron a llamar mis hijos. Los 5 me llamaron en media hora para saber si era verdad tras la tapa de Caras.

JF: Yo estaba lunes o martes en mi oficina y, como toda la semana, me llega por mail la tapa de Caras y cuando la miro era Galmarini con Moria Casán. Me sorprendió más de lo habitual. Eso se lo reenvié a Sergio Massa, que en ese momento estaba en EEUU y él inmediatamente me respondió que estaba en una reunión con empresarios y me responde: "¿Esto es verdad o es una operación de prensa?". Ahí me quedé sorprendido. Después se lo mandó a su mujer, la hija de Galmarini y ahí se enteró toda la familia. Me sorprende que en pleno siglo XXI un secreto de esa naturaleza pueda estar tan guardado para que una revista en papel se lo termine contando a la familia. ¿Qué es el amor a los 80? ¿Te cambió el cuerpo, te sentís diferente, ves la vida distinta?

Me siento fenómeno, con ganas de estar con Moria, el amor a los 80 años me hace muy bien. Tengo ganas de seguir haciendo deporte y ganas de vivir. Me ha dado una nueva inyección de vitalidad. Yo no necesitaba mucho esto pero siempre viene bien un poquito más.

JF: Alarga la vida podríamos decir, es un elixir...

Estoy por cumplir 80 pero tengo ganas de estar vivo, de seguir jugando al fútbol, de salir a correr, de estar con Moria. Tengo muchas ganas de seguir militando en lo que ha sido buena parte de mi vida, que es el peronismo.