Flavia Royón: "Estoy de acuerdo con analizar la suspensión de las PASO"

En un escenario político y económico de profundas definiciones, el Gobierno nacional busca avanzar en el Congreso con la suspensión de las PASO y la reconfiguración de los subsidios energéticos. Para analizar este doble frente, Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), dialogó con Flavia Royón, ingeniera industrial, exsecretaria de Energía y Minería, y una de las voces más autorizadas del sector de los gobernadores dialoguistas.

Durante la entrevista, Royón se alineó con la postura de la gestión nacional respecto a la necesidad de abrir el debate sobre las primarias del próximo año, argumentando que "si no hay una oferta que lo justifique, no tiene sentido el costo". En el plano económico, si bien respaldó la quita de subsidios generalizados en los servicios públicos —incluyendo la reforma de la Zona Fría ampliada—, la especialista alertó que el verdadero problema radica en el rezago de los salarios frente a la inflación y el impacto asfixiante de los costos fijos en las familias argentinas.

Flavia Royón es ingeniera industrial por la Universidad Nacional de Salta y política. Fue secretaria de Energía de la Nación entre 2022 y 2023, cargo que asumió bajo la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Al inicio de la presidencia de Javier Milei, fue designada como secretaria de Minería de la Nación, pero presentó su renuncia en febrero de 2024 tras las tensiones políticas entre el gobierno nacional y los gobernadores provinciales. Previamente, se había desempeñado como secretaria de Minería y Energía del gobierno de la provincia de Salta y ocupó distintos roles gerenciales en el sector privado.

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—Flavia, muy buenos días. Jorge Fontevecchia la saluda. Hoy la estamos llamando específicamente por un tema de su especialidad. El Gobierno volvió a aplicar aumentos a las tarifas de luz y de gas. El nuevo vocero incluso planteó aquello de que "hay que abrigarse", que recordaba mucho a lo de Mauricio Macri en su momento. Me gustaría una visión suya de cómo está el esquema actual de tarifas, el equilibrio entre el ordenamiento fiscal y lo que significan las tarifas en el sueldo de la mayoría de los argentinos.

—¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Siempre un gusto charlar contigo. Bueno, la recomposición de tarifas va entre el 1,5% y el 3% en función de la inflación. Hubo un cambio, que pasamos —ya desde mi gestión en el año 2022— de subsidios generalizados a ir caminando hacia un sistema de subsidios focalizados de acuerdo al nivel de ingresos. Esto yo considero que es correcto. De hecho, creo que el subsidio tiene que estar para aquel que realmente lo necesita, y estos porcentajes de aumento son en función de la inflación. Dicho esto, en realidad lo que yo creo es que la discusión debe estar en el poder adquisitivo del salario. El poder adquisitivo del salario ha perdido mucho en los últimos años. Se siguen interviniendo las paritarias y ahí es donde tenemos el problema. Entonces, no es si la luz o el gas pueden llegar a estar caros, sino que realmente el salario no ha recuperado su poder adquisitivo. Se requiere cada vez más porcentaje del salario para pagar todo lo que son costos fijos: luz, gas, alquiler, salud. Eso es lo que vemos, lo que sentimos: que el salario no alcanza y que no queda ese resto para el consumo. Pero yo creo que la problemática es otra. Hubo una devaluación muy fuerte en diciembre de 2023 y de ahí en más el poder adquisitivo del salario no se ha recuperado.

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—Muy buen planteo, porque entonces el punto es que, en la medida en que las tarifas aumenten por la inflación y el salario vaya por debajo, se crea la situación inversa de cuando era exactamente lo opuesto. Pero, finalmente, la relación salario-tarifas es un punto crucial porque en algún momento las personas se van a quedar sin capacidad de pago, lo mismo que sucede con los créditos, donde la tasa de interés estaba muy por arriba de los aumentos o de la inflación y de los aumentos salariales, y finalmente terminó con siete millones de personas no pudiendo pagar sus créditos. Y respecto de los subsidios de Zona Fría, ¿cuál es tu opinión en particular? Creo que es el próximo intento del Gobierno de convencer al Senado para que se vote la quita del subsidio en las zonas frías.

—Sí, primero, muy buen punto. Dejame hacer un aporte sobre tu comentario reciente. Nosotros antes teníamos tasas de crédito negativas; o sea, recordemos el Ahora 12, el Ahora 18. Entonces, además de que el salario tenía más poder adquisitivo, tenías acceso a un crédito a tasa real negativa, o sea, esa tasa era menor que la inflación. Ahora te pasa exactamente al revés. La tasa, incluso la de la tarjeta de crédito, es muchas veces superior a la inflación. Entonces, eso también colapsa en esto que sentís que el salario no alcanza y que disminuya. Con respecto al proyecto de zonas frías, en la misma línea que te decía anteriormente, yo estoy convencida de que el subsidio tiene que ir hacia aquel que lo necesita. Yo creo que en zonas frías el subsidio tiene que ir para aquel que gana el promedio de la familia, hoy está en cuatro millones y pico; tiene que ir para el que lo necesita. ¿Cómo es el régimen de Zona Fría? Todos aportamos un porcentaje de nuestra factura a un fondo. De ese fondo se saca el dinero para subsidiar a la gente de la Patagonia, de la Puna y, después, lo que fue la Zona Fría ampliada. Entonces, estamos teniendo personas humildes del norte de Buenos Aires o del centro del país que le están subsidiando de alguna manera la factura a una persona de alto poder adquisitivo o a un comercio, etc. en las denominadas zonas frías.

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Este proyecto de ley lo que plantea es que las zonas frías originales no las toca. Sí toca lo que es la Zona Fría ampliada, que recordemos que originalmente había una zona fría y después se amplió, y esa cobertura alcanzó prácticamente a la mitad de los usuarios de gas. Entonces, yo sí considero correcto de que, de esa Zona Fría ampliada, hay que dejar el subsidio solamente a aquel que lo necesita por su nivel de ingresos. Es una modificación que yo sí creo que va en la línea correcta, para que empecemos a ser más justos y que ese porcentaje que pagamos todos en la factura disminuya, porque en definitiva es como un impuesto encubierto. Todos pagamos un poco más para subsidiar a alguien que quizás... de hecho, recordemos que en muchas de estas zonas frías, inclusive en la zona fría que si bien no la toman, tenemos el PBI más alto de la Argentina y muy buen nivel de salario. Entonces, sí creo que hay que ir caminando hacia subsidiar solamente al que lo necesita, independiente de dónde viva. La Patagonia sí tiene que tener una contemplación porque los consumos de gas en volumen, como hace mucho frío, son mucho más altos, pero el subsidio tiene que ir hacia un esquema de subsidios focalizados.

—Flavia, el otro gran tema, y que se conecta también con Salta, con tu provincia, el otro gran tema legislativo es el nuevo jefe de Gabinete, que en su segundo día instaló el tema de la suspensión de las PASO y los acuerdos con los gobernadores para ver en qué medida a cada uno de ellos le conviene o no que se suspendan a cambio de no tener competencia de La Libertad Avanza en sus territorios. La Libertad Avanza no tiene ningún gobernador de su partido y, al mismo tiempo, lo que nos encontramos es que hay 16 gobernadores que pueden ser electos y obviamente aspiran a serlo. Creo que no es el caso de Salta. ¿Cuál es tu propia opinión respecto de las PASO y del mapa electoral del año próximo? ¿Colectoras, desdoblamiento? ¿Cómo ves la situación y cuál te parece que debería ser la mejor?

—Bueno, en Salta se eliminaron las PASO, así que la opinión del gobernador es ser consecuente a nivel nacional. El gobernador está planteando también ir por su reelección. No tengo todavía detalles de si se va a desdoblar o no. Mi opinión es que las PASO deberían ser optativas y dependen de la oferta que tengas. Si hay una sola lista o un solo candidato, no tendría sentido hacer PASO con el costo que eso tiene, pero es un tema del que hoy no veo los acuerdos en el Senado como para que sea tratado en la reforma electoral.

—No imaginás lo que el jefe de Gabinete está planteando sobre que cuenta con las posibilidades de que sea aprobada una suspensión de las PASO a nivel nacional.

—Una cosa es la reforma electoral, donde el proyecto trata la eliminación de las PASO, temas de financiamiento, temas de partidos. Ese proyecto de ley hoy lo veo... creo que el Senado está con otra agenda. El Senado está reclamando tratar la propiedad privada, la reforma tributaria, el tema previsional; no lo veo hoy como prioridad. Suspender las PASO puntualmente para el año que viene es un tema que todavía no lo hemos conversado. Yo lo que creo es que, si no hay una oferta electoral que lo justifique, las PASO deberían ser optativas y se puede analizar la suspensión.

—A eso me refería, no a toda la reforma electoral, sino al punto específico de las PASO. ¿Ahí sí ves posibilidades de que sea aprobado?

—Veo posibilidades de que sea aprobado, sí.

—Flavia, muchas gracias. Nos mantenemos en contacto, como siempre. Gracias por tu disposición de siempre.

—Que tengan un buen día. Hasta luego.