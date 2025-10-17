Flavia Royón: “No es caos mileista o corrupción K, la salida viene desde las provincias”

Flavia Royón planteó que los recursos estratégicos y la generación de empleo deben concentrarse en el interior, no solo en Buenos Aires. "Cuando venga un inversor de Estados Unidos, ¿con quién se tiene que sentar a charlar de una concesión? Con los gobernadores", cuestionó. "Hoy lo que no hay es una hoja de ruta seria seria y sostenible a mediano plazo para la Argentina, y ya estamos cansados de esta cuestión pendular" dijo la candidata a senadora nacional por el Frente Primero Los Salteños, al analizar la situación política y económica actual, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Flavia Royón es una política salteña, ingeniera industrial, ha ocupado cargos nacionales y provinciales, fue secretaria de Energía de la Nación durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, tuvo un breve paso al frente de la Secretaría de Minería de la Nación Argentina en la gestión de Javier Milei. Actualmente es candidata a senadora nacional por el Frente Primero Los Salteños.

Hemos entrevistado a Emiliano Estrada, que nos contaba todo su conflicto con el gobernador. Nosotros, desde Buenos Aires, tenemos esa ceguera paradigmática porteñista. Entonces, no conocemos muy bien la situación que se está viviendo en Salta: la amenaza de un crecimiento del narcotráfico financiando la política, si es cierto o no, o si el crecimiento del narcotráfico se está dando en todo el país, cómo se vive esta situación de un distintas formas de peronismo, distintas a las que se conciben en el territorio bonaerense. Así, creo que te pediría primero, si puedes, hacernos una especie de curso didáctico para entender la política salteña.

¿Cuál es la situación?: un partido justicialista intervenido por Cristina Kirchner, el PRO también intervenido desde Buenos Aires, así que te diré que hoy los candidatos están puestos a dedo desde Buenos Aires. Y en ese contexto, el gobernador presenta el Frente Primero Los Salteños, también en un convencimiento de que hoy, para mí, hay un punto de inflexión y hoy en la política es la hora de las provincias. Por eso también veo tantos frentes provinciales. Hay que mirar con mucha atención la posición de los gobernadores, con la mesa del litio, la mesa del cobre, los gobernadores patagónicos. Es la hora de las provincias. ¿Qué pasa en Salta además de esta intervención desde Buenos Aires? No coincido en que hay un conflicto personal entre el diputado y el gobernador, sino que simplemente el diputado tiene un proceso judicial y hoy está amparado en los fueros.

Mi posición es que ya los fueros no pueden ser un refugio de nadie en impunidad, sino que tienen que pasar un proceso judicial como cualquier ciudadano. Esa es la situación en Salta, y el Frente Primero Los Salteños es porque entendemos que esta elección, es la elección de medio término más importante de por lo menos los últimos 20 años. Porque se va a discutir en el Congreso la reforma impositiva, la reforma laboral, la reforma previsional. Y hoy no veo un Congreso que esté claramente en condiciones de hacer esto, y por sobre todas las cosas, el Senado, que es la representación de las provincias, que realmente represente a las provincias y no sean delegados desde un escritorio de Buenos Aires.

Y con el tema del narcotráfico. Recordemos que el narcotráfico es de injerencia federal. Entonces, volviendo al Congreso y a los acuerdos políticos: ¿cómo vas a combatir el narcotráfico cuando tenés la justicia federal sin herramientas, donde por falta de acuerdos políticos todavía tenés 150 pliegos sin tratar? Entonces, el tema del narcotráfico es de orden federal, y para eso necesitamos una justicia federal que funcione, y para eso tienen que mandar los pliegos. Bueno, la Corte Suprema también sin completar. Esto es una falta de institucionalidad muy fuerte, que tiene que ver mucho con la seguridad y el narcotráfico.

¿Cómo ves Provincias Unidas y cómo es que van a jugar aquellos gobernadores que no están alineados con el kirchnerismo, para ponerlo en términos más amplios, porque en distintos lugares se presenta con distintos nombres y al mismo tiempo son parte del pamperonismo?

Hoy el mundo demanda lo que Argentina tiene. Alimentos, minerales, energía, hidrógeno, ¿dónde están estos recursos? Todos en las provincias.¿Y qué marca la Constitución? Que los recursos son de las provincias. Hoy se discute, de hecho lo he escuchado al presidente, hablar de cobre, de oro, de litio, de tierras raras. Con esto de que hay condicionamientos de Estados Unidos, eso claramente es tampoco conocer el sistema jurídico argentino, que es sólido, pero cuando venga un inversor de Estados Unidos, ¿con quién se tiene que sentar a charlar de una concesión? Con los gobernadores.

Entonces, sí veo interesante la armada de Provincias Unidas, así como el resto de los frentes provinciales, porque los recursos son de las provincias. Y algo que me dio la posibilidad de haber estado en cargos nacionales es de haber recorrido prácticamente todo el país. Desde Río Grande, Ushuaia hasta Jujuy. Te puedo decir que todos los gobernadores quieren desarrollo, quieren la generación de empleo. Y hoy lo que no hay es una hoja de ruta seria seria y sostenible a mediano plazo para la Argentina, y ya estamos cansados de esta cuestión pendular.

Hoy la política está sobrerreducida a decir "Milei" o "antimilei", o sea, el slogan de Milei es "nunca más el kirchnerismo", y el eslogan del kirchnerismo es "hay que ponerle freno a Milei". Lo que necesitamos discutir es un plan serio a mediano plazo para la Argentina, y yo ahí sí estoy convencida de que esta opción va a venir de las provincias, porque hoy no quieren dejar pasar esta oportunidad, y es la oportunidad de desarrollo en la Argentina. Yo estoy convencida: primero, que la única salida de Argentina es duplicando su producto bruto, porque si no vamos a seguir discutiendo los mismos temas: es producción, trabajo y empleo, y esto está en el interior del país. La nueva política en Argentina va a salir de las provincias, y no es una avenida del medio. Para mí te diré que es el único camino posible para empezar a discutir un plan serio, y que Argentina deje de ser una bicicleta financiera que no crea empleo, no crea desarrollo.

Comparte algo con, pareciera ser Provincias Unidas, los gobernadores del pamperonismo que no están integrados a la órbita kirchnerista, con el PRO y la Libertad Avanza, que son todos antikirchneristas.

¿Hay un invariable que se mantiene, que permite imaginar una coalición en el Congreso que lleve adelante la riqueza que está en las provincias?

Yo creo que sí, y yo creo que Argentina lo necesita urgentemente. Es un error creer que son provincialismos. Por ejemplo, Salta es como un continente en miniatura, es una provincia bendecida, pero tiene minería que comparte con Jujuy, Catamarca, San Juan, Mendoza. Tenemos una agenda común donde hay que discutir, justamente en el Congreso, temas centrales. Actualización del Código Minero, el tema regalías, temas centrales para la Argentina. Economías regionales: tabaco que compartís con Jujuy, con Misiones; la situación del té también; todas estas economías regionales que hoy las está golpeando mucho la apertura indiscriminada de las importaciones y el atraso en el tipo de cambio. Es un combo letal para todas las economías regionales, el complejo frutihortícola, el tema de la ganadería, del agregado valor de los granos, hay mucha agenda común entre las provincias.

Entonces, sí creo que ya están todos en la línea de que no puede ser que hoy nos hagan creer que la opción sea el pasado, que estuvo atravesado por la corrupción, oportunidades perdidas y que ya tuvieron 20 años de su oportunidad, y el presente, que es un circo, que tampoco es serio porque hoy nos abrazamos a la lucha, como la inflación, como bandera; nuestra bandera debería ser la generación de empleo. Y para eso necesitás una macroeconomía estable, una mirada seria a mediano plazo, coherente y territorial. Porque todas estas inversiones que se anuncian en el RIGI, que están vinculadas a sectores de la energía y de la minería, son intensivas en capital, no tanto en mano de obra.

También creo que le falta pie sobre la sierra y más seriedad en ese flujo, de cuánto va a venir realmente inversión extranjera directa, qué puestos de trabajo y dónde. Pero no puedes dejar de lado toda la agenda que tiene que ver con el turismo, que tiene que ver con el agro, las economías regionales y todas las provincias tienen puntos en común en estos sectores. Entonces, la nueva política va a venir de las provincias. Porque son las que entienden por dónde tiene que ir el desarrollo. Siempre las soluciones o las estrategias son ideales en Buenos Aires e importadas al interior del país. Hoy lo que necesitamos es una construcción mucho más de territorio, mucho más federal, para que esto sea sostenible a mediano plazo, como es en cualquier otro país.

En la catequización que se hace de determinados significantes, a lo que se los carga de un significado que no tiene que ver con su verdadera sustancia. Entonces, en el caso de ella era "feminismo igual a kirchnerismo", y entonces ella planteaba que no era así, que no es que el feminismo sea una cosa del kirchnerismo, pero que quedó catequizado aun a pesar de que la expresidente no lo sea, casualmente la referente máxima del kirchnerismo no lo sea. Hay otro significante catequizado que es bonaerense kirchnerismo. Y lo que percibo es que en los gobernadores, incluso los gobernadores peronistas, hay en el kirchnerismo un cansancio respecto del ambacentralismo, por decirlo de alguna manera, y que está unida la zona del AMBA, al kirchnerismo, y que eso unifica a todos los gobernadores, sean del signo que sea.

El presidente logró que se junten todos los gobernadores a tener un reclamo común, porque hoy hay mucha falta de mirada al interior y de verdadero federalismo. Yo realmente creo que las provincias hoy tienen que refundar el acuerdo político, refundar Argentina. Las provincias existieron antes que la Nación y las provincias crean el Estado Nacional para fortalecer las provincias, no para someterlas.

Y hoy, a lo largo de todo este tiempo, lo que he visto es cada vez más centralismo. Después de la elección de Buenos Aires, que para mí se le subió demasiado el precio, lo que pasó en la economía en la Argentina nos terminó afectando a todos, ¿no? Porque desde afuera parecería ser que el que no está conforme con el gobierno de Milei por justas razones, porque no hay otra alternativa que el kirchnerismo. Y en las provincias lo que estamos planteando claramente es que esto es una sobresimplificación de la política y que esto no es real, y esto no es así, que no es el caos, o el pasado, la corrupción y todo lo que se le aduce al kirchnerismo. Acá hay otra alternativa y que claramente la Argentina tiene que ir por una alternativa seria, coherente y que hable de desarrollo.

Hoy no se habla ni de política industrial, no se habla de una estrategia de desarrollo. El crecimiento hay que planificarlo. No sucede porque sí, tiene que haber una estrategia de cada una de estas inversiones, para que sea una palanca genuina de desarrollo. Tiene que venir una inversión de cobre y tiene que haber una estrategia de desarrollo. Y los gobernadores la tienen clara, porque diga lo que diga el Rigi, vos no vas a hacer minería si no tenés contratación local y una entramada de proveedores locales, porque entendés que tiene que ser una palanca de desarrollo. Entonces, tiene que haber una estrategia atrás, y esa hoja de ruta productiva de desarrollo hoy no se habla. Y atrás de eso, alinear nuestro desarrollo de empleo y generación de dólares, porque las crisis recurrentes de la Argentina son por falta de dólares.

Entonces, ese plan productivo tiene que tener una fuerte orientación exportadora para que esto sea sustentable y, a partir de ahí, ordenar el resto de nuestras variables y nuestra planificación. Y eso lo entienden los gobernadores. Porque son los que están cerca del inversor. Entonces, son los que hablan todo el tiempo con el inversor, y el inversor te dice: "Mira, ¿sabes qué necesito yo?: estabilidad fiscal a treinta años, poder disponer de las divisas que genere en mis proyectos, no tener problemas con las importaciones y la devolución del IVA”. Los gobernadores son quienes tienen más cara a cara la necesidad del inversor. Por eso, creo que hoy en la Argentina se imponen los frentes provinciales que no se sienten identificados con este Gobierno. Y creo que mucha gente —una parte importante de la sociedad— que tampoco se involucra ni va a votar, es porque no la representan ni Milei ni el kirchnerismo.

Es la tercera simetría falsa que encontramos a lo largo del día de hoy en el programa. Como decíamos: la apropiación del concepto de feminismo igual a kirchnerismo, la idea de que el kirchnerismo es “ambacentrismo” y la idea de que cualquier cosa que sea oposición al gobierno de Milei es kirchnerismo. Tres simetrías falsas.

¿Qué opinás del anuncio de la inversión de OpenAI? ¿Creés que eso traerá realmente alguna inversión concreta a la Argentina o son todos equipos que se importan del extranjero porque no se pueden fabricar en el país?

Lo que yo he visto de esa inversión es que, en realidad, lo que hay es un contrato de lo que llamo off-take: si se hace la inversión, yo te compro todo. Eso no es una inversión concreta. Creo que hay que ser más serios con las inversiones del RIGI, con la inversión de OpenAI, y decir qué es lo que hay concretamente y cómo es el flujo en el tiempo. Porque, si no, se crea esta idea un tanto fantasiosa —creo yo— de que llueven dólares, y eso no es así.

Hay que ser serios en ese sentido, porque se genera una expectativa que después no se va a cumplir. ¿Las inversiones son importantes? Sí. ¿Era necesario el RIGI? Sí. Ahora bien, esto va a empezar a producir dólares recién hacia el 2030, y no todo es inversión extranjera directa ni va a llegar todo en 2026. Por eso, esto puede ser un bumerán.

Entonces, está bien, es correcto lo de OpenAI. Hasta lo que yo vi, es un contrato de off-take, no una inversión aún concreta. Me parece una gran iniciativa. Creo que la Argentina tiene que volver a minar uranio: el desarrollo de la energía nuclear tiene una gran oportunidad. Pero hay que bajar la grandilocuencia de los anuncios y ser más serios con los números concretos.