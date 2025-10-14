El Gobierno informó la aprobación formal de la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la empresa minera McEwen Cooper, de la que se prevé una inversión de u$s 2.672 millones en exploración y explotación de cobre en San Juan.

Este ingreso oficial al RIGI del proyecto minero fue oficializado en el Boletín Oficial del martes 14 de octubre, publicado mediante la Resolución 1553/2025 bajo la firma del ministro de Economía, Luis Caputo. En esta publicación se detalló que el “Proyecto Los Azules”, tiene como objetivo “completar el desarrollo (factibilidad, permisos) y la construcción de mina, planta e infraestructura asociada para extraer y procesar cátodos de cobre”.

El RIGI cumple su primer año de implementación con un inicio que no parece ser el esperado

En la Resolución publicada esta mañana se detalla que la solicitud de adhesión que fue presentada por Andes Corporación Minera S.A. en calidad de Vehículo de Proyecto Único (VPU) para el proyecto que se ubica en la Cordillera de los Andes, dentro del departamento de Calingasta, a aproximadamente 80 kilómetros al oeste-noroeste de la localidad homónima y a seis kilómetros de la frontera con Chile.

Los montos acordados en el octavo proyecto aprobado en el RIGI

Desde el Ejecutivo nacional destacaron que “el proyecto empleará más de 3.500 personas en forma directa e indirecta y, una vez consolidado, se estima que generará exportaciones por USD 1.100 millones anuales”.

Con respecto a la inversión total que representa el proyecto, la suma de USD2.353 millones de dólares corresponde a inversiones en activos computables, superando el doble del monto mínimo que es requerido para la inversión (USD1 millón).

Además, la empresa informó que el monto inicial a invertir en activos computables durante los dos primeros años desde la fecha de adhesión al RIGI serán, para el primer año, de USD 33.512.551,05 y para el segundo año de USD 382.262.761,61, conformando un total de USD 415.775.312,66 superando el 40% del monto mínimo de inversión dispuesto en la Ley Bases.

Cuáles son los plazos del proyecto "Los Azules!

En la Resolución se precisó que la solicitud que fue presentada al Ejecutivo cuenta con la fecha límite del 31 de diciembre del 2027, en donde la empresa se compromete para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables para el “Proyecto Los Azules”.

A un año del lanzamiento del RIGI, solo tres proyectos presentan importaciones por un monto de apenas USD 26 M

El plan de desarrollo de proveedores detalla que el 61,1% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura, durante las etapas de construcción y operación, corresponde a proveedores locales, porcentaje que excede el 20% comprometido por la empresa y exigido por la normativa vigente.

Por último, el Comité Evaluador de Proyectos RIGI “efectuó un análisis de los antecedentes obrantes en el expediente y, con sustento en los informes técnicos producidos por las dependencias y reparticiones con competencia técnica en la materia, recomendó aprobar la solicitud de adhesión al RIGI del Proyecto Único denominado 'Proyecto Los Azules' y su plan de inversión”.

GZ