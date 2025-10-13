Julio Gambina: “Estados Unidos quiere que Argentina reestructure su modelo productivo para abrirse a la inversión extranjera”

En diálogo con Canal E, Julio Gambina, economista, advirtió que la creciente asistencia financiera de Estados Unidos a la Argentina “busca consolidar un modelo extractivista subordinado” y no responde a una preocupación por el bienestar del país.

La asistencia de EE.UU. y su trasfondo geopolítico

La reciente intervención del Tesoro estadounidense y un nuevo swap de dólares con Argentina reactivaron el debate sobre los motivos de este respaldo. Para el economista, no se trata de ayuda desinteresada, sino de una jugada estratégica. “Estados Unidos necesita que se consolide el rumbo político de la Argentina”, afirmó, señalando que el país es el único entre las cinco economías más importantes de la región alineado incondicionalmente con Washington.

“Hay razones políticas y económicas”, explicó. En lo político, EE.UU. busca un aliado firme en un contexto regional adverso y global inestable, sobre todo frente a su disputa con China. En lo económico, el interés radica en “acceder a los bienes comunes que tiene Argentina en cantidad: energía y minería”.

Además, Gambina advirtió que el objetivo es claro: “Estados Unidos quiere que Argentina reestructure su modelo productivo para abrirse a la inversión extranjera en el sector energético y minero”. Esto implicaría un abandono del modelo agroexportador tradicional por uno extractivista, altamente dependiente y con escaso beneficio social.

Un modelo que aumenta la desigualdad

Lejos de ver un futuro de desarrollo, Gambina pronostica un país más desigual. “Vamos hacia un país 90-10, porque ni siquiera los ganaderos y los sojeros van a hacer dinero en la Argentina”, alertó. Y agregó que este nuevo rumbo “beneficia a muy pocos y perjudica a la mayoría”.

“El gobierno de Milei no destruye el Estado, lo usa para alinear la economía con Estados Unidos”, aseguró, contradiciendo la imagen del presidente como un “topo del Estado”. A su juicio, “hay una fortísima intervención estatal en todos los niveles”, orientada a reforzar el vínculo con EE.UU. y evitar alianzas alternativas, como el BRICS.

Sobre el entusiasmo local por este alineamiento, Gambina fue claro: “Los sectores hegemónicos están más que satisfechos con este modelo”, incluso si eso implica menos ventas, cierres de empresas y subordinación externa. “No lo ven como colonización, lo ven como inserción en el liderazgo estadounidense”, remarcó.

Según sus datos, “el excedente que se produce en la Argentina se fuga: hay unos 400.000 millones de dólares en activos externos, de los cuales 250.000 están en billetes”. Esto muestra un modelo que no reinvierte en el país, sino que privilegia la acumulación en el exterior.

Finalmente, sobre el futuro, Gambina fue pesimista: “Lo que está haciendo el gobierno de Milei es profundizar un rumbo de desigualdad estructural”. Y concluyó: “Este modelo económico no generará bienestar generalizado. Si se afirma, no es lo que va a ocurrir”.

