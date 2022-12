El dirigente santiagueño Gerardo Zamora aseguró que no será candidato a ningún cargo nacional en 2023 porque tiene un compromiso con su provincia. A su vez, se refirió a la coparticipación y enfatizó que "la Ciudad de Buenos evapora los dólares", en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Escucho todo el tiempo desde el peronismo que vas a ser integrante de la fórmula presidencial del Frente de Todos 2023. ¿Es así?

No, no voy a ser candidato a ningún cargo nacional. Soy gobernador hasta el año 2025, asumí hace poco más de un año.

¿Por qué lo mencionan tanto? ¿A qué lo atribuye?

Hay muchas versiones porque es así la política y son las reglas del juego. No tengo ninguna intención y no me siento candidato a nada. Tengo un compromiso con mi provincia y eso es lo que voy a hacer.

Voy a acompañar al que sea candidato por la fórmula porque estoy comprometido con este sector político.

Frente de Todos: los intendentes y la CGT preparan sus candidaturas

En esa fórmula presidencial del Frente de Todos, ¿tiene que haber un gobernador?

Los gobernadores nos reunimos mucho. Participo en los espacios en conversación porque tenemos problemas y debemos tener una agenda en común, que tiene ver con la coyuntura y un trabajo de planificar en el mediano y largo plazo.

En el caso de la Liga de Gobernadores, también participo, pero ahí es una agenda más política. Nuestra idea no es la de imponer un candidato a presidente de ese espacio, lo que nos preocupa a nosotros es el federalismo, en el contexto de que hubo el nacimiento de un país que vio una Constitución Federal, pero ahora hay uno que en la práctica tuvo mucho unitarismo.

El enfoque está en proporcionar energía o litio, por ejemplo. Somos una de las provincias que traemos dólares al país, a diferencia de la Ciudad de Buenos, que evapora los dólares. Tenemos una balanza comercial positiva en el último año de 860 millones de dólares y Ciudad 7600 millones de dólares en rojo.

El Gobierno crearía nuevos impuestos para pagarle la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires

Es una lástima que a las provincias les hayan hecho este corte unitario que no nos ayudó a generar infraestructura. El litio es un potencial que pide el mundo y que hay que desarrollarlo con valor agregado.

El debate por la coparticipación

Usted dijo "acá no se discute cómo ampliamos los subtes, se debate quién tiene agua". También que "si tengo que ir preso, iré". Se lo notó con mucha emoción en sus dichos.

Eso lo planteó el Presidente. No voy a entrar en la discusión del fallo, pero planteando el federalismo, que es lo que está en juego, Ciudad no es una provincia, por lo tanto, se está discutiendo la coparticipación sin ser una provincia.

Qué gobernadores se presentaron en la Corte por la coparticipación

Lo que se discutió en el Congreso y, hay una ley que fue suspendida por la Corte, es la transferencia a la Ciudad, a la cual se le dio un aumento que va por encima del 1,4% y que no es de los fondos coparticipables de las provincias, sino que es de Nación y la misma se llevó a 2,3%. Y ahora sacaron la cautelar del 2,95%.

Nosotros construimos un acueducto y ellos hablan de subtes. El Presidente lo menciona porque está en los argumentos del fallo. Ese dinero va ir a parar a los bancos porque Horacio Rodríguez Larreta dijo que le bajará el ingreso bruto a las leliq de los bancos, ni siquiera para los subtes va el dinero.

Que me metan preso, no voy a dejar de pelear contra esto porque esto va en contra del federalismo.

Todo esto beneficia a Larreta porque logra estar en la agenda y, a su vez, Cristina Kirchner lo menciona y lo coloca como el opositor elegido. Al mismo tiempo, en la pelea entre Unitarios y Federales podría perder Larreta, eventualmente, con votantes del Interior. Salen ambos ganando. ¿Le resulta plausible esta idea?

Lo que puedo asegurar es que estamos defendiendo el federalismo y los intereses de las provincias. Esto no beneficia a nadie y nace un decreto que lleva adelante Macri ni bien asume. Estamos discutiendo dos modelos de país diferentes, si esto beneficia o no a alguien lo dirá la gente el año que viene.

Coparticipación: apoyo de los gobernadores a Alberto Fernández

Escucho y me doy cuenta de que hay un sentimiento atávico de injusticia del Interior con la Capital. ¿Cree que el mismo que expresa tiene un correlato electoral y que los votantes de muchas de las provincias verán a Larreta, en caso de que gane, como un porteño y eso genera un disvalor?

No es contra los porteños, es contra el centralismo porteño. El problema es lo que quieren hacer con el país y ya lo demostraron, porque se hicieron un decreto y se apoyaron entre ellos para sacarle plata al resto del país para mantener mucho mejor su relación con los bancos.

Allí se paga más barato el agua, el colectivo y la luz porque el gran porcentaje de los subsidios nacionales los pagamos entre todos los argentinos para que ellos los tengan a menor precio.

BL JL