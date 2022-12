El dirigente político Waldo Wolff se refirió a su nuevo cargo en el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta y opinó sobre la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires. "Vulneraron la seguridad jurídica del país", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Nosotros siempre decíamos que usted era de los "halcones" y finalmente se confirmó que no es así.

Es cierto, alguna vez le dije que no me considero ave, o soy muchas a la vez, de acuerdo al momento de mi vida. A veces me toca pelear de forma enérgica, y en otros momentos tengo la posibilidad de apelar a un diálogo tranquilo con mi interlocutor.

Las primeras declaraciones de Waldo Wolff tras sumarse al equipo de Horacio Rodríguez Larreta

¿Le sorprendió la designación de Horacio Rodríguez Larreta?

No me sorprendió. Nunca van a encontrar una declaración enérgica mía que no sea para defender a alguien del espacio. Siempre hablé con todos los sectores y mi relación con el Gobierno de la Ciudad siempre fue muy buena. Entiendo que ciertos sectores crean que, porque estaba más identificado con una línea de pensamiento, uno no puede llevarse bien con personas que no piensan igual en todo.

¿El conflicto entre el Gobierno y la Ciudad coloca a Horacio Rodríguez Larreta en el centro de la interna de Juntos por el Cambio?

No lo sé, la realidad es que a la Ciudad de Buenos Aires le han metido la mano en el bolsillo y le pasaron una topadora a las instituciones. Además, comprometieron la credibilidad de nuestro país respecto a la posibilidad de que alguien piense en invertir, vulnerando la seguridad jurídica de la Argentina.

Qué gobernadores se presentaron en la Corte por la coparticipación

¿Habló con Patricia Bullrich tras las críticas que hizo por el agregado de cargos en la ciudad?

Yo habló con todos, en algunas cosas coincido y en otras no, pero queda en el ámbito de lo privado. De todas formas, en la Ciudad no se han creado nuevos cargos. Yo asumo en una secretaría que antes tenía otro nombre y era una subsecretaría.

Tampoco se ha ampliado el presupuesto, así que supongo que ella no lo diría por mí. Yo vengo de la actividad privada, vivo de eso y es un orgullo. No vivo de la política, creo en la austeridad y así me voy a seguir manteniendo.

ADP JL