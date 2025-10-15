Germana Figueroa Casas: “La gente va a votar por lo que siente, no por lo que diga Trump.”

Germana Figueroa Casas aseguró que “la realidad es que la gente elige el voto de acuerdo a lo que siente. Los políticos creemos que podemos decir a quién votar y que alguien nos va a hacer caso, y la verdad que la decisión es de la gente”. Sobre la reciente visita del presidente Milei a la Casa Blanca, la diputada señaló que todavía no se conoce el acuerdo con Estados Unidos y que le preocupa “saber cuál es ese acuerdo. Creo que si pasa porque haya inversiones en la Argentina, me parece fantástico”. Igualmente, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), que "la mitad de los argentinos quizás ni siquiera escuchó este tema".

Germana Figueroa Casas es docente, contadora y política, que se desempeñó como concejal de Rosario, fue miembro de la Convención Constituyente y Reformadora de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Actualmente es diputada nacional por el PRO en la provincia de Santa Fe.

¿Qué reflexión le dejó lo que vimos ayer desde Washington, este paso del presidente Milei en la Casa Blanca?

Nosotros estamos en una situación compleja. La verdad es que el tema de una colaboración de otro país, de la cual no tenemos información bien de cómo va a ser, pero por ejemplo, que compre pesos, que compre bonos argentinos, obviamente que suma. No se entendió bien este tema. A ver, la realidad es que la gente elige el voto de acuerdo a lo que siente. Cada uno va a tomar su decisión, y me parece que esto es bueno remarcarlo, porque en definitiva a veces los políticos creemos que podemos decir a quién votar y que alguien nos va a hacer caso, y la verdad que la decisión es de la gente.

¿Realmente alguien cree que el voto realmente va a ser influido de esa forma? Primero, salgamos a la calle y preguntemos a un montón de argentinos: la mitad quizás ni siquiera escuchó este tema. Es la realidad. Nosotros nos creemos, porque estamos embebidos en esto, preocupados por esto, y porque es reimportante. Pero la verdad es que hay gente que está en la calle trabajando, viendo a ver qué hace, cómo vende más, y está al margen de todo esto. Ahora, sí, lo que sí me preocupa es saber cuál es ese acuerdo. Me encantaría saberlo; todavía no está. Me parece importante. Creo que si pasa porque haya inversiones en la Argentina, me parece fantástico.

Si pasa porque compren pesos o porque compren bonos, también, porque sube el valor de nuestra moneda y también de los bonos. Ahora, acabamos de tener una discusión en la Comisión de Presupuesto y Finanzas, o sea, un plenario de Asuntos Constitucionales, porque quieren sacar una resolución que diga que el Congreso tiene facultad de endeudar o no endeudar. Evidentemente hay muchos tratando de romper con este acuerdo, tratando de que no haya inversiones, tratando de que las cosas no estén bien. A mí no me van a encontrar, por lo menos. Ahora, si hay un acuerdo que implica endeudamiento y no pasa por el Congreso, desde ya que lo vamos a reclamar. Pero, ¿no sé si ustedes no ven que hay toda una revolución de gente criticando, criticando, criticando, cuando todavía efectivamente no ha pasado nada?

¿Esa información tendría que pasar por el Congreso antes de haber un acuerdo?

Es que no, antes no. A ver: las relaciones exteriores las maneja el Ejecutivo, artículo 99 de la Constitución Nacional. Nosotros tenemos a cargo si hay endeudamiento. Ahora, ¿qué es comprar en el mercado secundario? Que va a la bolsa y compra bonos. Ahí no te estás endeudando, estás comprando deuda que ya existe. Por eso digo que, sin saber todo el mundo está planteando cosas. Si hay un swap con el Banco Central, como estuvo el de China y no pasó por el Congreso, porque fue un acuerdo entre el banco dentro de la facultad que tiene por la carta orgánica. Entonces, creo que mucho de lo que se habla es para impedir que suceda algo que ni siquiera saben de qué se trata.

¿Tendremos finalmente, después de 2 años, presupuesto este año?

Bueno, esto es una preocupación que, por lo menos en mi caso, es muy fuerte. Yo quiero que haya presupuesto. Yo doy clase de Finanzas Públicas en la Facultad en Rosario y realmente, de lo que hablamos en el presupuesto, de la importancia que tiene y que no haya, para mí afecta la institucionalidad del país y también muestra que no hay posibilidad de hacer acuerdos políticos, porque en realidad yo lo que creo es que en el presupuesto lo tiene que hacer el Ejecutivo. Luego, lo que hace el legislativo es aprobarlo. Es el plan del gobierno, tiene que estar explicitado, luego permite controles. Ahora, como está, hay una discrecionalidad enorme del gobierno, porque, como se diluye por inflación, si no hubiera inflación, usamos el anterior y no pasa nada. Pero ahora se usa el anterior y hay que estar constantemente ajustándolo.

Eso implica que se decide en qué se ajusta y en qué no se ajusta. Entonces genera una discrecionalidad y un difícil control. Por eso me parece que es bueno tener presupuesto. Te cuento: está armado sí para que haya reuniones, y el 4 de noviembre estaría la obligación de dictaminar. Dictaminar es generar el proyecto que termina yendo al recinto. Dictamen, el 4 de noviembre. Así que se pidió un cronograma de personas a las que se las quería invitar para que vengan a contar también el presupuesto, y esperemos que sí.

¿Ve al gobierno con más ánimo de dialogar, de que haya alguna flexibilidad y poder consensuar algunos puntos ahí?

Ayer el presidente pidió que le pasen el cronograma, dijo que iba a tratar de cumplir con todos los funcionarios. También es real que hay poco tiempo. Y se pidió mucho, así que quizás va a priorizar. Parecería que… bueno, yo espero que sí. Vamos a ver cómo va transcurriendo el tiempo, nos iremos dando cuenta de eso.

¿Qué palpa de lo que pasa en la provincia en cuanto al 26 de octubre? ¿Qué está pasando en Santa Fe?

Nosotros, el PRO está siendo parte de una alianza, que es la Alianza Unidos. Vamos en la boleta de Provincias Unidas. De hecho parecería todo indicar que va a ser un muy buen papel, y esperemos que sea así, porque creo que estamos saliendo de este tema de unos u otros, y que los que queremos otra cosa más pensando en la producción, pensando en el interior, porque muchas de estas cosas tienen que ser federales, muchas cosas se terminan decidiendo en Buenos Aires. Empezar a dar importancia al interior productivo me parece, sí.