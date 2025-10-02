Graciela Ocaña: "No le perdono a Cristina no haber frenado la corrupción"

Graciela Ocaña, candidata a senadora nacional de la Ciudad de Buenos Aires por Ciudadanos Unidos, afirmó que “no le perdonó" a Cristina Kirchner no haber terminado con "la matriz de la corrupción. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), la legisladora también consideró que la fragmentación del radicalismo en las elecciones nacionales abre espacio para nuevas propuestas en la Ciudad.

Graciela Ocaña es una dirigente y licenciada en Ciencias Políticas. En 2007 ocupó la titularidad del Ministerio de Salud de la Argentina en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es legisladora de la ciudad de Buenos Aires y candidata a senadora en las próximas elecciones por la lista Ciudadanos Unidos.

Puede que todo lo que está pasando con Espert y con La Libertad Avanza en su conjunto afecte al espacio que antes era del PRO, y generar alternativas para que candidatos que antes eran de Juntos por el Cambio, pero no apoyaron esta fusión del PRO y La Libertad Avanza, tengan otra cantidad de votos. Por ejemplo, ¿cuánto hubiera sacado Horacio Rodríguez Larreta si en mayo hubieran ido juntos La Libertad Avanza y el PRO? Los votantes del PRO, desencantados con que estuvieran juntos con La Libertad, hubieran votado en otra proporción. ¿Cambió el escenario político en la ciudad de Buenos Aires, donde parecía que Bullrich era la candidata que arrastraba y se llevaba todo después de estos hechos?

En la Ciudad hay un votante que es el votante tradicional de lo que antes fue el Frepaso, la Alianza, Juntos por el Cambio o Elisa Carrió, que hoy no encuentra alternativas en la propuesta de La Libertad Avanza, más allá de que quien la encabeza, Patricia Bullrich, haya sido candidata a presidente de Juntos por el Cambio.

Creo que hay una oportunidad no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en toda la Argentina. Porque entre los que gritan, los que creen que hay que excluir a la gente mayor porque es vieja, excluir a los discapacitados, excluir la educación pública del mundo; y los que se afanaron todo, como es el kirchnerismo, hay una alternativa. Hay una forma distinta de gestionar la política. Incluso creo que esto nos da a nosotros la posibilidad de construir Ciudadanos Unidos.

Nuestra aspiración hubiera sido seguir sumando a otros dirigentes y a otros actores. No lo pudimos hacer, pero creo que Ciudadanos Unidos, el radicalismo, el MID, Confianza Pública, el socialismo y otras fuerzas políticas que están dentro de Ciudadanos Unidos son un primer paso en ese sentido.

Hay palabras que se repiten en esta fragmentación que estamos viviendo hoy, como “unidos”, “fuerza”, “juntos”, “patria” y “cambio". Marcan de alguna manera cierto humor de época. Provincias Unidas en la ciudad de Buenos Aires pareciera estar dividido en tres sectores: el tuyo con Lousteau, el de Manes con Abrevaya y el de López Murphy. Al mismo tiempo, uno de los integrantes de Provincias Unidas, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, apoyó a López Murphy. En el caso de Lousteau no me cabe ninguna duda de su amigo íntimo Pullaro. ¿Cómo esto luego se reconfigura en algo más grande a nivel nacional, pasado el 26 de octubre?

Los gobernadores están haciendo un enorme esfuerzo. Son de distintos partidos políticos, con distintas historias políticas, y están tratando de mostrar que hay una alternativa distinta, basada en cuidar las cuentas públicas, que haya superávit fiscal, pero también que haya inversión, que haya desarrollo, que haya trabajo, que creo que es hoy lo que la gente siente que le está faltando.

Hablo mucho con Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, al que conozco hace muchos años. Están trabajando muy bien los gobernadores en construir esa alternativa. Nosotros tenemos que tratar de sumar con ideas, con propuestas, con experiencias de gestión. Porque acá también está muy claro que si queremos tener una Argentina mejor, tenemos que confiar en que no va a llegar esta gente improvisada.

Estamos viendo en el Gobierno todos los problemas que hoy tenemos económicos y que dependemos del tweet de un funcionario a cargo del Tesoro de Estados Unidos para ver cómo abren los mercados. Necesitamos tener también gente con experticia en la gestión, con gestiones exitosas, como son las de los gobernadores, porque están allí por el voto de sus comprovincianos, y tratar de reconstruir eso que fue Juntos por el Cambio. Porque más allá de las propuestas, con muchos de los que vos nombraste compartimos los valores y la mirada de la construcción de la Argentina del futuro.

Graciela Ocaña y Martín Lousteau encabezarán la propuesta de Ciudadanos Unidos en CABA como senadora nacional y diputado nacional respectivamente.

¿Y por qué van divididos?

En la política hay muchos egos, el tema de las PASO también hace desarmar los egos. Yo estoy a favor de las PASO. Obviamente las PASO benefician a que haya una actividad en serio de la política. La gente a veces se cansa porque tiene que ir a votar dos veces, pero creo que también le mejoran las alternativas y esto fue así. En el 2015 la PASO permitió construir una alternativa que fue Juntos por el Cambio en ese momento, con Mauricio Macri.

Lamentablemente el PRO decidió reconfigurarse en una alianza de derecha que no tiene los valores que el PRO siempre ha sostenido. Si esto hubiera sucedido en mayo, quizás la propuesta que hicimos con Horacio Rodríguez Larreta para la Ciudad hubiera tenido mayor cantidad de votos.

Contanos un poco de esa relación con Nacho Torres. ¿De dónde lo conocías de antes?

Nacho trabajó conmigo, fue el presidente de la Juventud de mi partido cuando recién lo conformamos en el 2013. Él estaba en ese grupo y era asesor en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, así que lo conozco hace mucho. En ese momento se había recibido, estaba residiendo en Buenos Aires. Después decidió regresar a su provincia, en donde hizo una gran gestión a cargo del PAMI y de la provincia, en donde también conversamos mucho sobre las cuestiones. Fui directora del PAMI y conozco bastante de la temática. Esta a cargo de una provincia que tenía muchísimos problemas, estaba en una enorme crisis, y la está reencausando con políticas que creo son exitosas.

Empiezo a encontrar la especie de piedra roseta que permite entender todo un lenguaje de la política. Nacho Torres, gobernador de Provincias Unidas, se recibe. Había sido uno de tus asesores en el partido que vos recién fundabas en el 2013. Lo fundabas en el 2013 después de haber estado en el PAMI, en ese momento del kirchnerismo. Al mismo tiempo, defendés que las PASO deberían volver, una idea del kirchnerismo. Cuando hiciste la lista de las personas, te olvidaste de Carrió en la mención. ¿Hay puntos de contacto entre Ocaña, Torres, Pullaro, Lousteau, Cristina Kirchner, Carrió?

He trabajado mucho contra la corrupción y he llegado a dirigentes como Elisa Carrió. Incluso intentamos, en estas elecciones, tratar de conformar un frente. Lamentablemente no pudimos terminar de configurar una fuerza política que, más allá de las ambiciones personales, que son legítimas en la política, pudiera representar mejor la oferta electoral en la Ciudad.

Yo quiero construir una Argentina mejor. He luchado siempre contra la corrupción porque para mí la corrupción es algo inaceptable. No es un tema ni moral ni ético, es que la plata se desvía hacia otro lugar que no llega a las políticas a la gente.

Podría decir que con el kirchnerismo vos coincidías en las ideas, pero estabas totalmente en contra de la corrupción.

Luego de la crisis del 2001, la gente te decía: "No se metan". Pero si vos no te metés, no cambias las cosas. Si vos estás afuera de la cancha gritando y dirigiendo desde afuera, no vas a cambiar nada de lo que pase en la cancha. Yo no lo conocí a Néstor Kirchner, creo que hablé dos veces en la vida. Conocí a Cristina porque era colega de la Cámara de Diputados.

Carrió decía que le gustaba aquella Cristina legisladora.

Pero aparte, Cristina sostenía con nosotros la crítica a la corrupción del menemismo. Fue una diputada muy crítica dentro del bloque peronista, incluso la habían apartado.

¿Una cosa era Cristina y otra cosa era Néstor Kirchner?

Muchos explican eso de esa forma, pero en el momento en que Néstor Kirchner murió y Cristina fue la que tomó las riendas, continuó con lo mismo. Entonces creo que Cristina era igual que Néstor Kirchner. A mí me cuesta entender esa explicación que se le ha escuchado a muchas personas del peronismo.

Un podría incluso hasta explicar cuestiones personales, de que interiormente no podía ir contra la memoria de su marido.

Pero no terminó con la matriz de la corrupción, y esto está claro en la causa de los cuadernos. Hubo un momento en donde Cristina aparentemente paró todo, pero después volvió todo. Tuve trato con Cristina, como tuve con muchos dirigentes, y yo no le perdono a Cristina, porque ella pudo haber sido como Alemania, como quería ser, y no lo que fue la Argentina.

Pesimismo económico y 60% de opinión negativa sobre Milei: el clima social bonaerense a semanas de las elecciones

Había ideas de un tronco común que el kirchnerismo ensució con la corrupción. Pero las ideas están vivas y buscan representación. En esta fragmentación está claro que hay elementos en común que explican por qué vos fuiste la conductora del PAMI en el gobierno de Néstor Kirchner, por qué Torres fue asesor tuyo, por qué hoy Torres tiene posiciones diferentes de Milei, por qué López Murphy termina estando en contra de la unión del PRO con La Libertad Avanza. Pero hay un tronco común de elementos de dos vertientes. Por un lado, republicanos que son institucionales, donde el radicalismo tiene mucho; y por el otro lado, progresistas. Juntos por el Cambio logró unir agua y aceite, pero ahora se ve la naturaleza real de lo que Macri representa, que está claramente un poco más cerca de Milei. ¿Cómo va a afectar esto a las elecciones del 26 de octubre?

Va a pasar lo que los ciudadanos decidan. En general, sabemos que los ciudadanos deciden a último momento, pero creo que el Gobierno no encuentra una respuesta a los problemas que hoy vive la gente en la calle. Cuando vos hablás, te manifiestan que están contentos con que no haya inflación, porque obviamente la inflación es ese impuesto oculto que todos pagamos todos los días cuando compramos alguna cosa, pero la plata no le rinde, no le alcanza.

Entonces, tenés personas que ganan en blanco, que más o menos zafaban, pero ya no pueden más porque han recortado las salidas, han recortado todos los gastos más superfluos, pero ahora les queda pensar si sacan al chico de la escuela donde va y van a otra escuela, una escuela pública; o si ya que bajó el plan, ya pasan a no tener cobertura social. Y eso es la situación para muchas familias: muy mala.

Ni hablar de las personas mayores, que no pueden más porque están ganando 390.000 pesos en su mayoría y deciden todos los días si compran el medicamento o si comen. Entonces esto creo que el Gobierno no lo entiende porque no escucha, y ese es el problema que tenemos, o no sabe.

Vos naciste con el Frepaso. Hay algunas definiciones que dicen que Milei es el Menem del ’97, el Menem, cuando la convertibilidad ya empezó a no dar resultado. En esa época hasta había inflación negativa y, sin embargo, perdieron las elecciones por exactamente lo mismo.

Vos recordás que en el ’95, cuando se empezó a ver el desempleo, a pesar de que había ganado con el 50% de las elecciones, se desbarranco. Milei es un presidente que vino a terminar con la casta y parece ser que la reestabilizó. Porque, volviendo al apellido Menem, uno pensaba que Menem ya era historia del pasado, pero hoy los tenemos, y los tenemos lamentablemente con la misma característica que tuvieron los menemistas, por lo menos yo los recuerdo, que es la corrupción.

Y eso la gente tampoco se lo perdona a Milei, porque no ha dado ninguna explicación al respecto, como no ha dado explicaciones el diputado Espert de estos aportes de los narcos. Yo creo que el Gobierno debería explicar más y escuchar más, y entender que la gente no está bien, y que lo que ellos consideran que es una situación buena para la mayor parte de los argentinos no lo es, y están haciendo un esfuerzo enorme porque quieren creer que al presidente le vaya bien.

Le pido a los vecinos de la ciudad que nos acompañen a nuestra lista Ciudadanos Unidos, que vayan a votar en el nuevo sistema electoral que vamos a estrenar, que es el de la boleta única, por el que tantos años peleamos.

