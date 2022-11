Gran Hermano: a quién salvó Thiago de la placa

En el programa, que hizo picos de 22 puntos de rating, también se llevó a cabo la prueba semanal en grupo. A través de esta actividad, se definió el presupuesto con el que los hermanitos cuentan para hacer las compras semanales el próximo lunes.

El líder de esta semana fue Thiago, que además de poder salvar a alguien de quedar afuera del certamen, logró su propia inmunidad. Así, sigue siendo el único integrante de la casa que jamás recibió un voto en contra de sus compañeros hasta el momento.

Los nominados de esta semana son Nacho, Juliana, María Laura, Romina y Agustín. Es la primera vez que la ex diputada llega a la placa de nominación y también la primera semana en la que Alfa no es candidato a abandonar la casa. En esta oportunidad, Thiago decidió salvar a Romina, ya que consideró que tiene más "afinidad y aprecio".

La salvación de Thiago

El participante tuvo que dar explicaciones respecto a por qué no salvaba a los demás nominados y, al final, revelar a quién salvaría y por qué.

"No tengo ningún motivo, pero primero saco a Cata", explicó el oriundo de González Catán al momento de descartar a la primera opción de las cinco posibles para quitar de los nominados. Enseguida, decidió mantener en placa a Nacho: "Hablamos una banda y jodemos, tenemos la misma edad, pero hay gente con la que tengo más afinidad".

Gran Hermano: el conmovedor gesto que tuvo Agustín con Thiago

Cuando quedaron tres nominados, Thiago debió escoger a uno para que siga en la placa y no dudó: "Elijo a Juliana, con la que me llevo muy bien y me gustaría que se quede el domingo, pero hay dos personas con las que tengo más afinidad: Romina y Agustín".

"Voy a salvar a Romina porque me llevo bien con ella y desde el primer día tuve una buena conexión. Así que la elijo por la afinidad y aprecio", argumentó.

¿Cómo votó Thiago en esta gala de nominación?

El oriundo de González Catán pasó por el confesionario para nominar y dio a conocer los motivos de sus votos: 2 para María Laura y 1 para Juliana. “No tengo nada contra ella, pero es con la que menos tengo afinidad”, dijo sobre María Laura, a quien dentro de la casa apodan Cata porque vivió en Catamarca.

“Me llevo re bien, pero vi cosas que no me gustan. Como que quiere que las cosas sean como ella quiere, y acá todos podemos convivir y hacer lo que queramos mientras no rompamos las reglas. Ella quiere mandonear”, disparó Thiago para justificar la votación a Juliana.

