Guillermo Moreno, reconocido economista, indicó que por primera vez en Argentina alguien trabaja y es pobre. "Esto es producto de las políticas neoliberales y socialdemócratas que imperaron en la Argentina, menos en la década ganada en la cual participé", argumentó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué opina de las declaraciones del Papa acerca de la inflación y la pobreza en Argentina?

El Papa es uno de los hombres más importantes de este momento, está en la mesa chica de Occidente junto a Donald Trump y Vladimir Putin. Hay que prestarle atención, más allá de que el barrio todos digan que lo conocen y que no es profeta en su tierra.

Él habló del país con un conocimiento sustantivo, es exactamente así.

¿Pero a quién critica exactamente?

Sostiene que cuando terminó la secundaria en el ´55 había un 5% de pobres, pero durante el Cordobazo hubo menos pobreza aún. El tema es que las cifras de esos momentos no son exactas porque se medían las necesidades básicas insatisfechas.

La medición de la pobreza arranca con Carlos Menem, pero con la metodología propuesta por Raúl Alfonsín. Es decir que el líder radical tomó la decisión política de hacer ese recuento.

En la mayoría de los países sudamericanos la pobreza es mucho más visible (excepto Uruguay), sin embargo, las mediciones aparecen con 20% de pobres y nosotros con 50%. ¿Por qué pasa esto?

Es que no hay un parámetro mundial de medición de la pobreza, cada país lo hace diferente. Alemania, por ejemplo, mide con respecto a aquellos que están alejados del ingreso medio, o sea que si alguien tiene el ingreso muy alto, sube el promedio del país y genera “más pobreza” aunque tengan todas las necesidades básicas satisfechas.

Mauricio Macri agudizó la pobreza para culpar al gobierno anterior, y fue el primero en cambiar la metodología para medir la pobreza. La diferencia porcentual entre una medición y la otra es de 14%. Vale mencionar que Agustín Salvia, de la UCA, sabe de esto poquito y nada.

Lo que dice el Papa es la pobreza medida como se midió siempre en el país contra la diferencia que debería estar 14% más arriba todavía.

En 1974 el conurbano bonaerense era un tercio del actual y parte de la población que hoy lo integran vino de lugares en donde no se medía la pobreza. Entonces, ¿una de las cosas que puede estar pasando es la visibilización de una pobreza no medida?

No, no es así. La Encuesta Permanente se hace en todo el país, pero sólo en los grandes aglomerados. Pero después se expande al total de la población y eso, como metodológicamente está bien hecha, no trae mayores dificultades.

El Papa remarca la inflación que hubo de julio para acá, el deterioro de los ingresos y la singularidad de que por primera vez en Argentina alguien trabaja y es pobre.

Todo esto violenta el Salario Mínimo, producto de las políticas neoliberales y socialdemócratas que imperaron en la Argentina, menos en la década ganada en la cual participé. Pero en nuestro país este Gobierno aumenta la pobreza.

El neoliberalismo es el capitalismo de los banqueros. El que baja la pobreza es el capitalismo de producción y trabajo, y el único programa que siguió esto fue el que inició Eduardo Duhalde y se concretó hasta la llegada de Axel Kicillof, quien toma la terrible decisión de devaluar en 2014.

El gobernador de la Provincia es claramente una cabeza socialdemócrata, al igual que Alberto Fernández y sus ministros.

Sergio Massa, por su parte, es abogado y piensa que está jugando al Tute Cabrero. Y acá, remarco que el único diario que contó que Moody´s consideró las últimas maniobras de Massa como un default de la Argentina fue Perfil.

