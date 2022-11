Guillermo Moreno: "Panza vacía no grita goles"

Guillermo Moreno hizo hincapié de la magra coyuntura económica y lo que representa el advenimiento del Mundial para los argentinos. "Por más que Argentina salga campeón, si el Gobierno no llena la panza, no cambia nada.", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

A un año de las elecciones, con la gente que no le alcanza para llegar a fin de mes y en una situación compleja en general, tenemos el Mundial cerca. ¿El fútbol distiende y hace que los argentinos entremos en una especie de nebulosa?

Guillermo Moreno (GM): Obviamente que afloja. En el ´86 tuve unos cheques rechazados de un cliente que me ponían en una mala situación. Y lo buscaba al hombre para que me pagara y cuando jugo la Selección lo paré de buscar, imaginate.

Ahora bien, el hambre es un límite, no espera. Panza vacía no grita goles. Así que por más que Argentina salga campeón, si el Gobierno no llena la panza, no cambia nada.

Fernando Galmarini (FG): Hay un sector muy amplio en la sociedad argentina que tiene los ojos puestos en el Mundial. En este país el fútbol es muy amado por todos. Pero, siguiendo lo que dice Guillermo, es muy probable que la gente que no tiene para morfar no piense en el fútbol.

Pero a los que están medianamente bien este deporte le genera muchas sensaciones. Esta íntimamente ligado al sentir de los argentinos y a la política nacional, tal cual lo señaló Perón en su momento.

