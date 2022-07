Gustavo Marangoni: "Batakis es una experta en escasez"

El politólogo y ex presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, habló con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y dio a conocer las virtudes de la actual ministra de Economía, Silvina Batakis, y su habilidad para combatir la escasez de fondos provenientes de Nación. "Puedo afirmar que conoce lo que es la escasez no solo porque los economistas estudian una disciplina relacionado a esto sino porque, en esos cuatro años, la provincia de Buenos Aires no tenía la provisión de fondos desde Nación que tiene hoy día, ya que tenía mucho menos", expresó.

¿Cuál es tu balance de lo que creés que puede hacer la nueva ministra, Silvina Batakis?

Con Batakis compartimos cuatro años, ella como ministra y yo al frente del Banco Provincia. Puedo afirmar que conoce lo que es la escasez no solo porque los economistas estudian una disciplina relacionado a esto, sino porque en esos cuatro años la Provincia de Buenos Aires no tenía la provisión de fondos desde Nación que tiene hoy día, ya que tenía mucho menos. El tema de juntar por peso por peso lo conoce a la perfección, es una profesional que está muy involucrada con asuntos públicos desde siempre.

Tiene una identidad intelectual y material importante. Obviamente que no llega al Ministerio en las mejores condiciones, no por cuestiones personales o profesionales, sino por lo que fue la previa a su designación. Lo hemos visto todos, el sábado y el domingo, la renuncia de Martín Guzmán, la características de la misma y los indicadores fundamentales de la economía que están en un nivel preocupante, con una escala y dimensión que hacen que esa escasez, que anteriormente mencioné de un Estado provincial, esté multiplicada por la magnitud del Estado nacional.

Hernán Lacunza: “Batakis no tuvo una buena bienvenida del mercado"

Pasó lo mismo con Mauricio Macri, es decir, llaman al ministro de economía de la Provincia de Buenos Aires para el último tramo del mandato como si fueran expertos en escaseces. Pareciera que la escuela de la escasez fuera prescindible para la etapa de sequía final cuando el Presidente es un pato rengo.

Es interesante lo que aportás, porque Hernán Lacunza también surgió después de un fin de semana frenético en el que se barajaron muchos nombres, pero que terminó con él en el cargo. Hay una simetría, son dos gobiernos que entraron en crisis con el Fondo Monetario. Cabe recordar que la ruptura definitiva del Frente de Todos se dio a partir de la negociación primero y la firma después con la institución mencionada, en el contexto de una corriente cambiaria que es lo mismo que está pasando actualmente.

El Fondo y los compromisos que asumió Guzmán fueron resistidos por el kirchnerismo. La política está convulsionada y en medio de una corriente cambiaria, que son temas a resolver en el ahora. La ventaja de Lacunza era que solamente tenía cuatro meses por delante y Batakis tiene un año y cuatro o cinco meses.

BL PAR