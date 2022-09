Héctor Recalde: "Me parece muy sano ampliar la Corte Suprema"

El ex diputado nacional, Héctor Recalde, manifestó que "si fuera muy estricto jurídicamente, diría que estamos en un período institucional terrible". "Me parece muy sano ampliar la Corte Suprema", enfatizó. A su vez, resaltó que "casi con seguridad voy a entrar al Consejo de la Magistratura". "Las acusaciones de los fiscales no tienen consistencia", dijo en defensa de la vicepresidenta, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué chances tiene de llegar al Consejo de la Magistratura?

Por el sistema de elección que tiene, casi le diría con seguridad que voy a entrar al Consejo de la Magistratura. En realidad, voy a volver al Consejo. Cuando lo estuve integrando, al mismo tiempo era presidente del bloque del Frente para la Victoria, y les pedía por favor que me liberen de estar en el Consejo de la Magistratura. Tardé seis meses en conseguirlo para dedicarme de lleno al bloque. Ahora estoy peleando para entrar de nuevo.

Una vez allí, ¿cómo imagina su rol? ¿De qué manera se podría compara con la etapa anterior?

La verdad es que cuestiono mucho, no las personas, sino a las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, que es la que preside el Consejo de la Magistratura. Había un proyecto para llevar a 25 la cantidad de miembros y ahora están coincidiendo en que sean 15.

Me parece muy sano ampliar la Corte Suprema porque hacer juicio político por mal desempeño requiere los dos tercios de las voluntades en el Parlamento y eso es muy difícil de conseguir. La ampliación puede generar más equilibrio.

Un Consejo de la Magistratura federal, la clave para reformar la justicia

La posibilidad de sumar integrantes a la Corte Suprema de Justicia

¿Imagina que se conseguirán los votos para la ampliación de la Corte?

Calculo que sí, pero la oposición no estaría de acuerdo, por eso podemos llegar a tener dificultades. En la cancha se verá la verdad. Cada uno tiene su lucha y plantea sus convicciones. Después, el sistema democrático hace que la mayoría se imponga.

Corte Suprema de Justicia

¿Qué chances le asigna a que se apruebe la ampliación de los miembros de la Corte?

Creo que existen posibilidades porque algunos legisladores, que no están en los bloques mayoritarios, darían su consentimiento. Pero cada uno milita su idea, respetando la del otro, y se impondrá la resolución por mayoría.

Cómo será la defensa de la vicepresidenta ante la Justicia y el rol de la Corte

Este viernes se presentará Cristina Kirchner como su propia abogada en el juicio de Vialidad. ¿Cuál es su visión sobre el caso?

El juicio no tiene andamiento. Las acusaciones de los fiscales no tienen consistencia. Es muy importante cuando se hace una imputación, además de respetar el derecho de defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia, que el relato sea circunstanciado en tiempo, modo y lugar de las imputaciones.

Por eso una de las figuras que se cuestiona es la de la asociación ilícita, porque no se entienden cuáles son las imputaciones. Como diría Mario Benedetti, soy incurablemente parcial en esto, aunque trato de ser lo más objetivo posible. Pero no hay un hecho que le imputen.

¿Cree que el Tribunal es "incurablemente parcial"?

La Corte es incurablemente parcial por sus pronunciamientos, sobre todo, en materia del derecho laboral. No tienen apego a la ley.

La oposición denuncia al Gobierno por "atacar a la Justicia" para lograr la impunidad de Cristina Kirchner

¿Piensa que quien va a terminar decidiendo si hubo una asociación ilícita es la Corte?

Sí, va a ser la Corte Suprema. No quiero adelantarme, pero tengo una recóndita esperanza de que la Corte resuelva de acuerdo a la justicia.

¿También espera que la Corte tenga 15 integrantes?

Ahí radica mi esperanza, pero no quiero que los que se incorporen sean parciales, peo sí que se respeten los principios básicos de la República, y acá no se han respetado. Yo cuestiono a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti por el origen de la designación.

Pero, por más que Rosatti haya tenido un origen político similar al mío, se lo pude cuestionar, así como él tiene derecho a contestar lo que se le dice. Si fuera muy estricto jurídicamente, diría que estamos en un período institucional terrible.

JL PAR