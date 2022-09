Javier Iguacel le contestó a Cristina Kirchner: “Si no hay delito, demuestre eso”

Javier Iguacel, el ex administrador general de Vialidad Nacional le contestó a la vicepresidenta Cristina Kirchner que compartió un extracto de su defensa en el que argumenta que quienes la acusaron, al mismo tiempo habían presentado una propuesta de presupuesto que incluía la obras víales de Santa Cruz. “Si no hay delito, demuestre eso”, le escribió Iguacel.

Cristina Kirchner compartió en sus redes sociales un mensaje con un video de su abogado defensor. “En este video, mi defensa prueba cómo la oposición presentaba proyectos de presupuesto alternativos que incluían las obras viales de Santa Cruz, objeto de la acusación de Luciani y Mola. A esos proyectos los firmaron los mismos que hicieron las denuncias… Sorpresas te da la vida”, escribió la expresidenta.

En ese fragmento se ve al letrado que representa a la Cristina Kirchner asegurar que los mismos que la denuncian, habían presentado proyectos a favor de las obras e incluye los documentos correspondientes.

Sin embargo, ante esto el actual intendente de Capitán Sarmiento, respondió: “No Cristina. La denuncia que originó la causa ‘Vialidad’ por la que los fiscales pidieron condena, la firmé yo en 2016 y nunca voté ningún presupuesto. Se juzga un delito de corrupción, nada tiene que ver la política. Si no hay delito, demuestre eso. Saludos”.

Las presentaciones judiciales de Javier Iguacel

El intendente de Capitán Sarmiento habló hace dos días por Futurock y aseguró que su denuncia contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la Obra Pública en la provincia de Santa Cruz no fue la única que realizó en ese momento, pero aseguró que lo hizo porque detectó muchas irregularidades.

"Espero que esto sea un punto de inflexión para que los argentinos empecemos a creer que hay un sistema que controla", sostuvo el funcionario, que estuvo al frente del ente dependiente del ministerio de Transporte cuando asumió el ex presidente Mauricio Macri.

"Había sospechas de corrupción y pruebas suficientes para mostrarle a la Justicia que había mucho que investigar", afirmó en declaraciones al programa radial Ahora Dicen. "Respecto de la denuncia, el objetivo es quien las hace las paga”, subrayó.

En ese sentido, aclaró que la causa conocida como Vialidad, en la que además de la ex presidenta están acusados el empresario Lázaro Báez y otros ex funcionarios, "quizás es la más conocida para el público" pero que también hizo otras presentaciones judiciales. "Me tocó denunciar a un funcionario que yo mismo había nombrado", recordó.

