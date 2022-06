Javier Iguacel: "La provincia de Buenos Aires puede ser la locomotora del cambio"

El ex ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel, dialogó con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que piensa ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires con el respaldo de Patricia Bullrich. Además se refirió a las internas de Juntos por el Cambio y marcó su postura sobre la intervención del Estado en YPF.

¿Cómo evolucionó tu postura con respecto a YPF?

No creía que tuviese que ser estatal, me parecía muy bueno el formato de empresa pública conforme a los estándares internacionales. Para el común denominador era privada, pública en el sentido de que estaba en la Bolsa y todos podían acceder, con un control y un poder distribuido. Si bien el Estado tenía acciones, entre todos nos teníamos que poner de acuerdo para designar a un directorio. Se transformó en una compañía deficitaria y cayó en una conducción política y gremial, que solo tenía en cuenta los privilegios de la casta. Eso se rompió en 1992 y llegamos a tener la decima petrolera del mundo.

¿Fue un acierto haber estatizado YPF?

No fue un acierto porque hoy tenemos un juicio que puede costar 10 mil millones de dólares y lo que se pagó estuvo cinco o seis veces por encima de lo que vale hoy. Hubo u discurso muy prepotente y Axel Kicillof hizo afirmaciones políticas, que tienen validez jurídica, y hoy nos perjudican. Todo el proceso se hizo mal porque tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner estaban a favor de la venta de Repsol.

Después el discurso fue el contrario y en el medio de la recompra hubo un proceso más grave porque están marcados los dedos del delito, que fueron los acuerdo de compraventa. Cuando Néstor era presidente apretó a Repsol, negociaron y Kirchner les propuso a un comprador argentino que era Eskenazi. El plan era comparar el 20% de las acciones y resolver el problema, pero no iba a pagar en efectivo, sino con los propios dividendos de la compañía. Eso se hizo para tapar otro juicio.

¿Tendría que privatizarse?

Hoy es mixto. En principio lo dejaría así, pero sin injerencia y también hay que profesionalizarlo. Tenemos que ordenar la macroeconomía y exportar porque hay recursos. Nadie soñaba con un país en la mesa de los grandes exportadores y tenemos el potencial para eso. Me concentraría sobre todo en Europa y dejaría a YPF con un directorio de profesionales y no de políticos.

Patricia Bullrich te nombra como candidato a gobernador de la Provincia. ¿Te gustaría que ella sea candidata para las presidenciales? ¿Sería mejor opción Mauricio Macri?

Trabajo con Patricia para un proyecto en común y la provincia de Buenos Aires puede ser la locomotora del cambio. Lo hablé con ella y con Mauricio. Hay que hacer cambios para cortar con los privilegios de la política, el sector empresarial, los movimientos sociales y los gremialistas. La mayoría la rema y no puede salir adelante a pesar de trabajar y es injusto.

Nuria Am (NA): ¿Qué cantidad de habitantes tiene Capitán Sarmiento? ¿Cuántos planes sociales hay?

Somos 20 mil habitantes y no tenemos planes, hay pleno empleo. Se puede vivir sin plantes sociales. Cuando venían a pedir no acepté de nadie porque la gente tiene que trabajar. Lo hicimos bajando los impuestos y en plena pandemia. No adherimos a la mayoría de los decretos autoritarios e inconstitucionales del Gobierno para meter a la gente adentro. También había gente que quería estar lejos de la ciudad y buscó pueblos lejanos para estar más tranquilos. Vimos una oportunidad en la crisis.

Claudio Mardones (CM): Con la cantidad de posibles candidatos en la provincia de Buenos Aires que tiene Juntos por el Cambio, ¿cómo se puede resolver? ¿Tiene chances para una fórmula en común?

Me parece bueno que haya muchas opciones desde lo democrático. Lo positivo también es que muchos somos bonaerenses y no porteños. Eso es un avance porque antes pasaba lo contrario. Mi propuesta es basta de rosca para hacer una gran revolcón en cuanto a los privilegios, con un presupuesto acorde, sacar la plata a la política y dársela a la gente que trabaja en serio. La seguridad necesita mano firme para hacer cumplir las leyes y trabajamos mucho con Patricia en ese sentido. Lo vamos a lograr porque la gente quiere vivir en paz. Se llegará con una interna donde cada candidato a presidente tendrá su postulante para la provincia y vamos a ser muy competitivos.

