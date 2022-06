Gabriel Solano revela cómo se financia el movimiento piquetero

Gabriel Solano, legislador y referente del Partido Obrero, estuvo en el móvil de Modo Fontevecchia por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y se refirió a la manifestación nacional piquetera que va a comenzar este jueves. "Los compañeros hacen un aporte para sostener la organización y así el movimiento se organiza como puede", expresó.

Se habló mucho de cuánto cuesta una manifestación, pero también de los beneficiarios de planes sociales que aportan para llevar adelante esto

Eso es una campaña mediática que se desató en consecuencia de la lucha del movimiento de desocupados que molesta. Es una campaña de difamación que hace el sector opositor al Gobierno, pero también el propio Gobierno. El movimiento de desocupados, como en todo movimiento, se tiene que sostener económicamente. Tiene que funcionar voluntariamente porque nadie participa por obligación, lo hace por su adhesión. Los compañeros hacen un aporte para sostener la organización. El movimiento se organiza como puede y, que eso sea una cosa que está mal no lo entiendo, sino digan que el Papa le roba a los fieles porque hay un diezmo a la Iglesia.

"Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero: "Si un trabajador pierde el empleo no pueden dejarlo librado a su suerte"

¿Qué porcentaje de los que reciben planes sociales optan por colocar ese 1 o 2% de aporte y qué porcentaje no?

Es difícil de saberlo, porque esto es mucho más informal de lo que uno supone. Ayer hicimos una actividad en Córdoba y le pregunté a los compañeros de ahí, y son aproximadamente la mitad, pero tampoco es siempre la misma mitad. Porque un mes uno puso lo que pudo, o puso el 1 y no el 2%, y capaz que no pudo pero participó activamente de una actividad social para reunir fondos. Así funciona. Y, aparte, el movimiento tiene derecho a funcionar. Y el voluntario nos demuestra que el plan social le da una caja de ahorro a los desempleados, una tarjeta de débito y lo cobran de su banco, por lo tanto no hay ninguna forma de quitar dinero.

GA PAR