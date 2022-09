Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento y ex titular de Vialidad Nacional, habló de su denuncia contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la Obra Pública en la provincia de Santa Cruz y se refirió a los contratos de concesión de las autopistas del acceso Norte y Oeste.

"Espero que esto sea un punto de inflexión para que los argentinos empecemos a creer que hay un sistema que controla", comenzó diciendo el funcionario, que estuvo al frente del ente dependiente del ministerio de Transporte cuando asumió el ex presidente Mauricio Macri.

Causa Vialidad | Beraldi: "Néstor Kirchner está muerto y lo imputan como si fuera parte del juicio"

"Había sospechas de corrupción y pruebas suficientes para mostrarle a la Justicia que había mucho que investigar", afirmó en declaraciones al programa radial Ahora Dicen, por Futurock. "Respecto de la denuncia, el objetivo es quien las hace las paga”, subrayó.

En ese sentido, aclaró que la causa conocida como Vialidad, en la que además de la ex presidenta están acusados el empresario Lázaro Báez y otros ex funcionarios, "quizás es la más conocida para el público" pero que también hizo otras presentaciones judiciales. "Me tocó denunciar a un funcionario que yo mismo había nombrado", recordó.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

Concesión de las autopistas

"El contrato con las autopistas se mantuvo dolarizado porque en la Argentina la economía está dolarizada, lo sabemos todos, hasta los bebés", afirmó el actual jefe comunal de Capitán Sarmiento cuando fue consultado por el tema. Recientemente, el presidente Alberto Fernández pidió la nulidad de los contratos de las autopistas del acceso Norte y Oeste.

Sobre esta línea, explicó que "las concesiones las licitó el peronismo en la década del 90" y las mismas "ya estaban dolarizadas". Luego de la modernización del contrato, puntualizó que se tomó "la fórmula de Néstor Kirchner como actualización y extensión del contrato por 10 años".

Además, comparó la duración de ese período con el de los acuerdos de otros sectores y manifestó: "Hemos pagado toneladas de dólares por la irresponsabilidad de gente que cree que puede violar los contratos todo el tiempo". Al mismo tiempo remarcó la importancia de la continuidad de políticas públicas y expresó: "Lo único que hicimos fue cumplir con lo que habíamos dicho".

Por otro lado, acusó que "ahora Facundo Moyano se va a quedar con la plata que ingresa a las autopistas" ya que sostuvo que sigue "manejando desde las sombras" al Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), gremio que agrupa a los trabajadores de concesionarias viales.

"Hay sindicalistas que se hacen multimillonarios, hay otros que hacen bien las cosas y defienden a los trabajadores", concluyó Iguacel.

FP MCP