Héctor Torres: “A Trump le gustaría romper el Mercosur para afectar a Lula”

Héctor Torres analizó el posible impacto de la reelección de Donald Trump en la relación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, destacando la necesidad de entender las prioridades del líder estadounidense. En este contexto, subrayó que cualquier negociación debe partir de un enfoque estratégico: “Si la decisión del ejecutivo es alinearse con los Estados Unidos, yo les diría que pidamos algo a cambio porque la declaración de amor unilateral no creo que lo emocione demasiado. “No creo que EEUU esté interesado en un acuerdo de libre comercio con nadie. El único que piensa en un acuerdo de libre comercio es Milei, que vive a fines del S XIX, todos los demás juegan a la política industrial”, afirmó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Héctor Torres es abogado con especialización en derecho internacional económico y exrepresentante argentino ante el Fondo Monetario Internacional durante tres períodos.

Hay muchas expectativas a partir de la asunción de Donald Trump en su segunda presidencia respecto de cómo puede influir para ayudar a Argentina en una acuerdo de beneficio para una renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario internacional. ¿Cual es su propio pronóstico y que expectativa tiene respecto a que esto se pueda llegar a consumar?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Evidentemente es bueno tener buenas relaciones con el Presidente de Estados Unidos. Particularmente si uno quiere dinero del Fondo, ya que Estados Unidos es el país más influyente allí. Primero, Trump es una persona que se puede definir con dos palabras: incertidumbre y negocios. Milei es una persona que me parece intrínsecamente diferente a Trump, por más que se lleven bien ambos. Milei define mucho su política exterior a través de los valores y principios que tiene. Pero creo que es un poco exagerado pensar que el FMI nos va a dar quince mil millones de dólares de libre disposición para que el banco central pueda usarlo en el mercado local.

Para un analista económico, “la deuda con el FMI es insignificante al lado de la pública”

Sí estoy seguro que va a haber un programa. El FMI es nuestro principal acreedor, pero nosotros somos su principal deudor, de modo que nos necesitamos mutuamente. Somos como rehenes mutuos, así lo dije en otro reportaje. Lo que no estoy seguro es que ese programa vaya a empezar con el desembolso como el que tuvo Mauricio Macri en su programa de 2018.

Eso en el caso del FMI. En el caso de Estados Unidos no somos rehenes mutuos, por el contrario somos rehenes solos.

Eso cierto, con Estados Unidos no tenemos una relación de ese tipo. De hecho, si uno sigue lo que Trump va diciendo, se da cuenta que en verdad EEUU, con sus aliados más cercanos, tiene amenazas muy duras. Hoy, por ejemplo, salió en la prensa, que Trump le dijo a la Unión Europea “O me compran más gas o les voy a llevar las tarifas al cielo”. Ese es el personaje que tenemos enfrente, es un líder transaccional. Por eso cuando veo que el Gobierno se alinea automáticamente con EEUU, y espera cobrar un dividendo Trump por esa alineación, me parece que ahí hay un error. Si en realidad la decisión del ejecutivo es alinearse con Estados Unidos, yo les diría que pidamos algo a cambio. La declaración de amor unilateral no creo que lo emocione demasiado.

¿Qué es lo contrario a un líder transaccional?

Como el caso de Milei, hay líderes que tienen principios y los defienden. Para explicarme, Trump es un negociador inmobiliario, es una persona que ha hecho su dinero en bienes inmuebles y se comporta como un negociador muy elemental. Y además, genera incertidumbre y temor. El ha dicho que la palabra “arancel” (en inglés), es la más linda del diccionario. También ha dicho textual: “Mis dos principios morales son “Buy American and Hire American (Compra estadounidense, contrata estadounidense)“. Por eso hablo de que tiene una naturaleza muy transaccional. No es el caso de otros presidentes que interpretan los intereses nacionales de una forma más amplia que la transacción comercial.

Martín Rapetti: "El Gobierno espera las elecciones en EE.UU para acordar con el FMI"

¿Podríamos decir que lo opuesto a lo transaccional es la relación con el tiempo? Uno quiere resultados en el corto plazo y el largo plazo no le importa, como en el caso de Trump que es inversor, y el otro si quiere lo mismo pero que se sostenga en el tiempo y hace concesiones por valores porque supone que eso a lo largo va a dar más beneficios.

Estados Unidos es la principal potencia mundial todavía, y claramente el líder de lo que llamamos occidente, con un país con intereses globales, la parte transaccional me parece que es muy estrecha como forma de gobernar. Es una persona que es capaz de hacer negocios con cualquiera.

Lo que usted nos está diciendo con un líder transaccional, es que las transacciones que él realiza tienen que lograr la tasa de retorno inmediata o a corto plazo.

Sí, eso es particularmente una característica de él. Tiene que ver un deal (acuerdo) en el cual el cobre algo y sobre todo pueda mostrar que cobró algo.

Lo que usted dice es que si Argentina tiene algo para dar, a lo mejor no lo ayuda tanto a la Argentina como lo esperamos.

Efectivamente. En realidad Argentina tiene algo para dar, lo que no se es si nos conviene dar los que no va a pedir. Nos pueden pedir ventajas para las empresas norteamericanas, nos pueden pedir menos relación con China -eso nos puede salir caro-, nos pueden pedir también, por ejemplo, que rompamos con el Mercosur indirectamente. Un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos sería una ruptura de lo que es una unión aduanera, porque implica un arancel externo cero, y no es el caso de la unión aduanera. Justamente estoy escribiendo algo sobre eso…

Un mal plan económico

A Trump le podría venir bien porque hace unos días, él dijo algo que fue muy sorprendente: amenazó a los BRICS. Les dijo que “si ellos siguen insistiendo en buscar una moneda alternativa al dólar, yo les voy aplicar aranceles al 100%”. Fue llamativo, primero y principal porque nadie en el mundo financiero toma demasiado en serio la posibilidad de que los BRICS puedan crear una nueva moneda, pero evidentemente Trump si lo toma en serio.

La segunda cosa que llama la atención, es que si en realidad hay que defender la preeminencia del dólar como activo de reserva internacional más usado, amenazando con aranceles entonces quiere decir que la cosa es muy seria. Evidentemente debilitar a una persona como Lula, creo que le puede venir bien.

En esa línea, ¿qué sentido tiene un acuerdo de libre comercio si le está queriendo cobrar a los mexicanos y a los canadienses un arancel del 30%? ¿Por qué a los mexicanos les cobra y a los argentinos no les pone ningún arancel?

Es una muy buena pregunta. La diferencia es que en realidad, nosotros no tenemos ninguna industria manufacturera que pueda robarle empleo a Estados Unidos en este momento. Además, nosotros tenemos un déficit comercial con EEUU. México tiene un superávit brutal con EEUU, del cual, este último disfruta mucho porque es una mentalidad muy mercantilista eso de asumir las importaciones restan y las exportaciones suman, eso es una tontería. Así que, lo que veo, es que Milei está apuntando a un acuerdo de libre comercio con EEUU. No estoy muy seguro de que nos convenga, y si lo hiciéramos estaríamos rompiendo con el Mercosur.

¿Cree que es posible que le de a la Argentina el arancel cero y a Canadá 30%?

La verdad es que no creo que seamos una amenaza para Estados Unidos, es muy probable que ellos nos llenen de mercadería. No creo que EEUU esté interesado en un acuerdo de libre comercio con nadie. El único que piensa en un acuerdo de libre comercio es Milei, que vive a fines del S XIX, todos los demás juegan a la política industrial.

Agustín D´Attellis: “Todas las medidas que está implementando el Gobierno implican una caída de la actividad”

No es que abrir la economía y el libre comercio esté mal. Toda medida política económica no se puede juzgar en un laboratorio químicamente puro, se juzga en un contexto, y el contexto es que todos juegan a la política industrial. El libre comercio es bueno cuando todos juegan al libre comercio.

Me gustaría que profundizara en por qué a veces se simplifica que toda importación es mala y toda exportación es buena.

En el caso de EEUU, lo que están pensando es en la creación de empleos, porque todo lo que paga, lo paga en su propia moneda y es el único que la emite. Con lo cual, en realidad, tener un déficit comercial y un déficit de cuenta corriente es casi una obligación, por dos razones. Primero y principal porque emite el activo de reserva internacional más importante. Y si ellos quieren que el dólar siga siendo la moneda en la cual se hace la mayor parte de las transacciones comerciales en el mundo, tiene que emitir moneda, de forma tal, que esa moneda sea abundante, y siga, por lo menos, el crecimiento nominal de la economía mundial, de lo contrario va a haber que pagar en otra moneda. O sea que el déficit comercial y el de cuenta corriente de Estados Unidos, es casi una especie obligación si yo quiero emitir un activo de reserva internacional que se siga usando, punto uno. Punto dos, en realidad, el mercado financiero de EEUU es el que más absorbe excedentes de ahorros, es decir, inversiones financieras en dólares, que son las más atractivas. Con lo cual, es normal que haya una gran demanda del dólar, con lo cual es normal que esté sobrevaluado.

RM CP