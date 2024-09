Hernán Rossi: "Los cuatro diputados están desesperados por no perder sus bancas"

Hernán Rossi aseguró que los diputados radicales que votaron a favor del veto a la recomposición de las jubilaciones no tienen identidad partidaria: "No podemos dejar pasar que se saquen una foto con el presidente que dice que Alfonsín fue el peor presidente de la historia y que Yrigoyen fue el primer populista". Además, el secretario general de la Convención Nacional de la UCR afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que hay un problema de conducción en el bloque radical: "Hay un momento para discutir y un momento para ir todos juntos a plantear lo que se ha decidido, eso es lo que hace una organización política”.

Hernán Rossi es secretario general de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical y secretario de la Delegación Federal en la Ciudad de Buenos Aires de la provincia de Santa Fe. Fue jefe de Gabinete de Misniterios de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires y legislador porteño.

Pareciera ser muy difícil poner orden en el radicalismo, ¿no cree?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El presidente de nuestro partido, Martín Lousetau, suele decir que la política es el lugar de la incomodidad y que, si no estamos dispuestos a aceptar eso, mejor nos dedicamos a otra cosa. Creemos que es un momento en el que hay que decir las cosas que tenemos que decir, más allá de a donde soplen los vientos. Es lo que demanda nuestra historia y nuestra doctrina.

No sólo somos el partido que siempre se presentó como el que tutelaba a los que más nos necesitaba y a la educación pública, haciendo referencia a otro veto que probablemente se venga, sino que además lo tenemos que transformar en una alternativa de gobierno. La identidad no se negocia, y hemos decidido tomar el toro por las astas en este tema de los cuatro diputados que pensaban de una forma y a las cuatro semanas pensaban de una forma diferente.

¿El caso del diputado radical que renunció minutos antes de la votación y que pasó a un cargo en el ejecutivo dejando su lugar para un diputado del PRO se podría tomar como una actitud para garantizar el veto del presidente? Podría haber renunciado un día después...

Es difícil la pregunta, son conductas que llaman la atención. Nosotros utilizamos la Carta Orgánica y elevamos al tribunal de conducta el caso de seis afiliados radicales. Los cuatro que acompañaron el veto presidencial y los dos que se ausentaron. A los cuatro que defendieron el veto, además, los suspendimos de manera preventiva, porque creemos que hay presunción de gravedad, más allá de que nosotros no juzgamos.

En el caso que usted menciona, él ya no era diputado al momento de la votación. Podemos presuponer algo, pero no tenemos forma de probarlo. La Comisión Nacional no es un tribunal inquisidor, pero interviene cuando hay una situación extremadamente grave y pone en marcha mecanismos partidarios. El lugar natural para que estas cosas se resuelvan es en los bloques de diputados y senadores que tienen sus autoridades. Cuando hay diputados que se dan vuelta en el aire, hay una gravedad que nos hace intervenir.

Elizabeth Peger: Hablamos con Mónica Frade, diputada por la Coalición Cívica y nos afirmó que podría existir un hecho de corrupción para que se concrete el cambio de votos de sus colegas. ¿Usted piensa lo mismo?

Creo que lo que hay es una baja pertenencia a una identidad partidaria y el objetivo de no querer acusaciones de la gente por no acompañar al Gobierno nacional cuando uno vuelve a las provincias. Entendemos que la ciudadanía quiere que a este Gobierno le vaya bien, yo también lo quiero, pero a veces a los políticos que estamos en la oposición nos toca sufrir el repudio de los ciudadanos. Un partido de oposición tiene que hacer eso, no pensar en lo cómodo y en lo que nos deja cerca del aplauso del ciudadano. De lo contrario no podríamos ser alternativa.

Tenemos que estar firmes en nuestras convicciones, en nuestras posiciones políticas y en nuestra historia, más cuando se trata de los jubilados, y explicarle a la ciudadanía. Estos diputados están pensando más en la lista por la cual van a concurrir a las elecciones del año que viene, que en defender sus propias ideas.

Lilia Lemoine explicó por qué los diputados que fueron al asado son "héroes"

Le preguntaba porque usted calificó la situación como "gravísima" y no sé si se podría juzgar como gravísimo el hecho de que no hayan querido ser agredidos por la sociedad.

Eso es porque usted asocia la palabra "gravísimo" a un hecho de corrupción económica. El radicalismo es un partido de ideas y consideramos como algo grave violentar nuestras propias ideas. No juzgamos otra cosa, eso lo tendría que hacer la justicia, lo que juzgamos es el apartamiento de la doctrina, del pensamiento y de la oposición. Si ocurriera un hecho de corrupción, sería mucho más grave, pero nos alcanza para calificarlo así el hecho de votar en contra de los jubilados.

Además, nos alcanza para calificarlo como gravísimo porque fueron a sacarse una foto con el presidente y a comer un asado. Eso es una falta de empatía con los jubilados y la ciudadanía. Podés estar convencido de una política pública, pero disfrutar haciendo un ajuste a los jubilados es una falta de empatía tremenda. Nuestra identidad se cuida y se resguarda resguardando nuestras ideas. No podemos dejar pasar que se saquen una foto con el presidente que dice que Alfonsín fue el peor presidente de la historia y que Yrigoyen fue el primer populista.

Claudio Mardones: ¿Cree que puede prosperar algo que vaya más allá de la suspensión a estos diputados?

Nosotros elevamos los casos, el tribunal de conducta que está constituido por tres correligionarios de muchísimo prestigio ya está recepcionando las pruebas y los va a citar a a brevedad para que ejerzan su defensa, luego dictará sentencia y finalmente los acusados tendrán la posibilidad de apelar el veredicto ante el pleno de la Convención Nacional. Todo el procedimiento está garantizado, somos un partido nacional y el bloque de diputados no está por encima de la Comisión Nacional, tampoco los comités provinciales.

No hemos expulsado a nadie, el que dicta sentencia es el tribunal y la apelación se dará en el pleno de la Convención Nacional. El lugar natural para que podamos resolver los problemas, porque obviamente podemos pensar diferente, es el bloque que conduce Rodrigo de Loredo, pero hay un problema de conducción. Esto es algo que afirmo, no como secretario de la convención, sino como afiliado.

Hay un momento para discutir y un momento para ir todos juntos a plantear lo que se ha decidido, eso es lo que hace una organización política. El radicalismo se presenta ante la sociedad como el partido de la institucionalidad, es lo que nos diferencia de otras fuerzas políticas que se consideran más pragmáticas y menos proclives a las reglas. Hacemos de eso un culto porque creemos en eso y que la democracia que pregonamos afuera la tenemos que practicar adentro.

En el bloque se tienen que discutir las ideas que luego se llevan al Congreso. De hecho, la ley de movilidad jubilatoria que fue de autoría del radicalismo fue acompañada por todos los diputados nacionales, el problema es que algunos se dieron vuelta después. El trabajo parlamentario fue extraordinario y logramos reunir 160 votos. Nos quieren decir que votamos con los kirchneristas, pero también el PRO votó con nosotros. La victoria fue extraordinaria y en un parlamento fragmentado. Lamentablemente, fue puesta en cuestión por una actitud inexplicable de estos legisladores.

Oscar Agost Carreño: "Milei ganó las elecciones por plantear que no debían pasar cosas como este asado en Olivos"



Entiendo que usted separa las diferencias de ideas que puedan tener, por ejemplo, Cornejo y Lousteau, con la actitud de estos diputados.

Francisco Cornejo es un gran gobernador radical de Mendoza. Estoy seguro que él piensa igual que Martín Lousteau respecto a cómo tiene que ser la administración de un Estado. Son más las cosas que nos sientan en la misma mesa, que las que nos separan.

¿Qué tienen en común los diputados que cambiaron el voto?

Lo que tienen en común es la desesperación por renovar sus bancas e imaginar su futuro político. Se trata de diputados de provincias donde no gobierna el radicalismo. Ellos quieren ir en una lista con el presidente Javier Milei, renovar sus bancas y llevar adelante sus proyectos políticos en sus provincias, pero el radicalismo no está para eso.

Para eso, que funden un partido provincial, vecinal, o adherir a otro partido. El partido no está para garantizar bancas a los militantes o dirigentes. No podemos acomodar nuestro programa o nuestra política de alianza a nuestras necesidad electorales.

ADP FM