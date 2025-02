Horacio Verbitsky: "Alguien está extorsionando al Presidente con revelar datos de la estafa $LIBRA"

El periodista y director de El cohete a la luna, Horacio Verbitsky, sugirió que el presidente Javier Milei está siendo extorsionado en el marco de la presunta criptoestafa de $LIBRA y cuestionó el silencio del oficialismo en torno al tema. "Si lo engañaron como a un chico, ¿por qué no lo dice?", planteó en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Horacio Verbitsky es periodista y director de El Cohete a la Luna. Integró la Junta Directiva de la división latinoamericana de la ONG Human Rights Watch y presidió el CELS durante dos décadas. Escribió durante 30 años en Página 12 y participó en muchas redacciones. Además, fue jefe de redacción del diario La Opinión y secretario de redacción del Diario Noticias.

Me gustaría que compartieras con nuestra audiencia una síntesis de tu nota del domingo, abusando de tu capacidad didáctica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

-Necesitaría mucha capacidad de síntesis porque es un tema realmente complicado. A mi me parece que el gobierno de los hermanos Milei ha incurrido en varias torpezas. La primera y principal fue mencionar como un proyecto interesante para la Argentina una "shitcoin", es decir, una moneda de mierda, o un "memecoin", es decir una moneda en joda.

La segunda torpeza fue interrumpir al amistoso Jony Viale, para que quede claro que el gobierno aceptaba o desechaba las preguntas.

Y la tercera es no haber dicho una palabra sobre la ruta del link que Milei insertó en su cuenta de X, ese token tiene su dirección a la plataforma Solana y se corresponde con el link de la billetera $LIBRA. Aquí ya entramos en un laberinto oscuro, hay que clickear en distintas combinaciones de letras y números para ir llegando a distintos lugares en la plataforma Solana, que es la base para el lanzamiento de criptomonedas, de shitcoins y de memecoins.

Los teólogos pueden discutir sobre el sexo de los ángeles y también sobre si Milei difundió el proyecto o lo promovió. Y también los abogados porque la Ley de Ética Pública lo que prohíbe es avalar o promover algún producto, servicio o empresa.

$Libra: quiénes están detrás de Cube Exchange, la empresa que habría firmado el contrato con Javier Milei

Ahora, si te metes en este laberinto oscuro y vas clickeando, te podés encontrar que la moneda que lanzó Milei, $LIBRA, tiene una serie de Tokens que se llaman Javier Milei, Amalia Yuyito González, Karina, Viva La Libertad Carajo, Fátima Flores, Muchacho soltero y Conan, entre otros. Esto es llamativo pero no tanto como encontrar en la misma lista un token que se llama Cárcel a Milei.

Un colaborador de El Cohete descubrió este sitio y empezamos a seguir esta ruta y ahí me acordé de Elisa Carrió, que una noche llegó agitada a mostrarme sociedades offshore a nombre de Menem, Cavallo, Ramón Hernández y David Mulford. En ese caso yo realicé una investigación que terminó con el estafador preso y su foto disfrazado de Coronel de las Naciones Unidas.

Pero la diferencia es que esto no es la denuncia de un político ansioso que la recibió de un pillo de baja estofa. Acá se llega siguiendo el rastro que dejó el propio Presidente. Es decir, no es una falsificación como era esas sociedades que mencionaba Carrió, pero tampoco uno puede asegurar que sean ellos, porque si el titular de esos tokens lo que intenta es agravar el desmedro que Milei consiguió por sus propios méritos, lo que no se entiende es el silencio oficial sobre ese punto. Además, nadie en los grandes medios lo había advertido, creo que vos publicaste ayer una entrevista con Santiago Siri donde por primera vez se menciona el tema.

Horacio, a tu juicio, ¿fue una torpeza o fue apropósito?. ¿Cuál es el móvil que vos le asignas a la intención del Presidente en el caso $LIBRA?

-Yo no lo sé, realmente no lo sé y no quiero vender fruta.

De acuerdo a tu experiencia, ¿qué conjeturas te parece que son más probables que valga la pena investigar?¿a dónde dirigirías a tus periodistas en este sentido?

-No es cuestión de periodistas, es cuestión del FBI, es cuestión de medios técnicos ultra sofisticados que los periodistas no tenemos. Y digo, por ejemplo, clickeando en esa página a la que te conduce el tweet de Milei, encontras una página de X, de Twitter, que se llama Amalia "Yuyito" González, donde directamente plantea que le está exigiendo al Presidente una participación mayor en el negocio y si no lo hace lo amenaza con revelar intimidades, incluyendo fotos, y publica una foto de "Yuyito" González que sostiene en la mano un cartel donde hay una de esas direcciones que aparecen en los tweets de la plataforma Solana.

Ahora, yo he visto que esa foto, ese cartel que ella sostiene en la mano, es una falsificación, porque es una letra de imprenta que simula ser manuscrita. Además, mientras se publicaba esto, Amalia González estaba con Milei en Estados Unidos amorosamente.

Entonces, lo que seguro se puede afirmar es que alguien está extorsionando al Presidente. Esta publicación es clarísima en ese sentido, hay alguien que está extorsionando al Presidente y eso tiene una gravedad extrema.

Aquí hay una serie de personajes implicados en el lanzamiento de esta moneda en joda, norteamericanos, asiáticos, argentinos. Ahora, o Milei participa en una estafa o lo engañaron como a un chico. Pero si lo engañaron como a un chico, ¿por qué no lo dice? ¿por qué no dice "no fui yo a mi me engañaron"?.

Por ejemplo, dentro de uno de los tokens en $LIBRA, el que se llama Cárcel a Milei, se puede llegar a un video que se llama Jail Milei, es decir "Cárcel a Milei" en inglés, lo cual te indica que esta batalla tecnológica está instalada en el corazón de un shitcoin. En poco más de un minuto se presenta como si fuera el trailer de un futuro documental más intenso, y la voz del relator es notablemente parecida a la de Hayden Davis, que es uno de los que lanzaron esta moneda en nombre de Milei, que había tenido varias entrevistas con Milei públicamente, el propio Milei las había publicado en su cuenta personal. Tiene una voz inconfundible, una voz extremadamente grave, de bajo, y es el mismo relator de esta amenaza a Milei, que se llama "Cárcel a Milei".

Encuesta: el 45,5% cree que Milei promocionó la estafa $LIBRA porque "buscó beneficiarse él o a personas cercanas"

Entonces, me parece que el tema es extremadamente complicado. La posición del Presidente es realmente muy, muy, difícil y hay cosas que nunca se han explicado. Por ejemplo, cuando él lanza el proyecto dice que le parece interesante este producto $LIBRA porque puede conseguir financiamiento para pequeños emprendedores argentinos en cuestiones tecnológicas.

Ahora, en primer lugar, esto lo dice el Presidente que en un año condujo al cierre de casi 10 mil microempresas. Y segundo, ¿solo necesita tres minutos para comprender las ventajas de un contrato para favorecer a esas empresas que él ha hundido?. Porque una vez que se presentó en internet esta memecoin, a los tres minutos Milei la recomendó. Es decir, alguien le dijo que eso iba a salir, no me vas a decir que está todo el día prendido a la computadora haciendo un escaneo de lo que se publica en todo el mundo para ver si encuentra algo interesante. Esto es absolutamente inverosímil.

Y tampoco es creíble que lo dejó fijo durante cinco horas porque estaba ocupado en otros asuntos y no se enteró lo que estaba sucediendo.

Además, nunca había dejado fijado...Ahora, decime una cosa Horacio, yendo a la experiencia, lo que es conjeturable y resulta plausible. Cualquier Presidente, cualquier persona que ejercer poder, sabe que a veces es más peligroso quedar como tonto que como malo.

-Sí, eso lo había dicho Cavallo hace muchos años, cuando se bancó que lo acusen de un negociado con el Banco Nación y le preguntaron por qué no aclaraba que no era él y dijo exactamente lo que acabas de decir.

Entonces me pregunto desde la perspectiva política que puede tener esto, si finalmente lo que quedó claro del reportaje que le hizo Jonatan Viale al Presidente es que el Presidente considera que no hubo una estafa. O sea, el pretende no quedar ni como tonto ni como malo, porque si no hubo una estafa no pasó nada. Ahora, si hubo una estafa, él queda implicado como parte de la estafa o como una de las víctimas de la estafa. En cuyo caso ahí no hay salida, porque o quedás como tonto o quedás como malo.

Me parece que todo el camino que él recorre, la narrativa que él plantea, es que no hubo estafa. De hecho, se cuidó mucho de no decirle a este hombre Davis que había habido una estafa, no sé si tratando de cubrirse mutuamente las espaldas...

-Da toda la impresión. Da toda la impresión porque, digamos, alguien tiene la responsabilidad de esto, y si no se cuestionan entre ellos, algo quiere decir eso.

Y también apelando a tu experiencia, cómo imaginás un FBI investigando cuando Donald Trump aparece como una especie de Pater seraphicus de Milei?¿o a la Justicia norteamericana?

-Me parece que el FBI va a hacer lo que Trump quiera que haga, y Trump está dando un espaldarazo a Milei enorme. Es muy impresionante el discurso de Trump en la Conferencia Política de Acción Conservadora de Washington, donde le dijo a Milei "estoy orgulloso de vos". Era como un rey hablando del virrey, de una de sus provincias.

"Estoy orgulloso de vos", le dijo. ¿Por qué está orgulloso? ¿Qué es un subordinado, es alguien que depende de él? Esto forma parte de este sinceramiento brutal que estamos viviendo en todo el mundo y que alguien le tiene que poner límites.

Ayer Emmanuel Macron se lo puso a Trump, cuando Trump hizo una referencia a todo el dinero que Estados Unidos había puesto en Ucrania y Macron le dijo que más e la mitad lo había puesto Europa. Y se lo dijo en la conferencia de prensa conjunta, lo interrumpió y se lo dijo en la cara.

Y por otra parte, el nuevo futuro gobernante de Alemania, que va a formar gobierno después de las últimas elecciones, Merz, dijo que hay que reforzar la independencia respecto a Estados Unidos.

Esta es la novedad a escala global y Milei está insertado en eso de la peor manera posible, porque está sacrificando cualquier autonomía de la Argentina, de lo cual el mejor ejemplo es este voto disparatado en las Naciones Unidas. Naciones Unidas, la Asamblea General que no tiene demasiada importancia, pero votó una declaración exigiendo el retiro inmediato de las tropas rusas de Ucrania y ahí hubo 140 y pico de votos a favor de esa resolución y hubo 5 o 6 en contra, entre ellos el de Estados Unidos porque Trump está en negociación directa con Putin por ese tema, y hubo unas 15 o 20 abstenciones, entre ellas la de la Argentina. Que la Argentina se abstenga en una resolución que defiende la integridad territorial de Ucrania es gravísimo, porque si no defendes la integridad territorial de Ucrania, no podés defender la integridad territorial de la Argentina, que tiene una parte de su territorio ocupado por la potencia colonial británica.

Entonces, es una política externa errática y disparatada lo que está haciendo el gobierno de Milei. Y en ese contexto el beneficio puede ser que el FBI haga la vista gorda con la probable estafa en el caso de las criptomonedas, pero son hipótesis.

Con la SEC de EE.UU. y la Justicia argentina en la mira: cuáles son los escenarios judiciales de Milei por la estafa $LIBRA

Por lo menos parecen plausibles, por la contradicción respecto de haber declarado "un faro de la humanidad" a Zelenski y luego...

-Nada menos, pero esos son los problemas del gigantismo. Agrandás todo y después quedás absolutamente en ridículo, esta globalización de la imagen de Milei, ahora es una globalización del ridículo de Milei. Los principales medios financieros del mundo se están haciendo un festín con este tema de $LIBRA. Esto en otro momento no hubiera ocurrido porque la Argentina no estaba en el radar, a partir de Milei efectivamente está, ¿pero cómo está? en calzoncillos, es grave.

La diferencia entre fama y prestigio.

-Exactamente, muy bien dicho.

Horacio, ¿cómo imaginás la relación de Milei con el Grupo Clarín en la compra de Telefónica? ¿Interpretás el comunicado del Presidente o de la Presidencia ayer como un comunicado contra Clarín o crees que finalmente es algo que no va a terminar en mayores y se va a poder consumar la fusión de Telecom con Telefónica?

-Creo que las dos cosas. El comunicado es contra Clarín pero no creo que tenga el efecto que sugiere que va a tener. Creo que finalmente le van a conceder a Clarín este paso a monopolio, porque además el propio Milei ha hecho varios discursos diciendo "los monopolios son buenos".

Que de golpe se vuelva regulador y cuidadoso de la competencia, es difícil creerlo. Ese es el problema de Milei, dice cosas tan extremas y después cuando eso se pone a prueba en casos concretos aparecen estas contradicciones.

¿Y por qué crees que hizo ese comunicad entonces?¿para qué?

-Creo, entramos en la conjetura y a mí no me gusta mucho eso, pero uno podría decir que lo hizo pour la galerie, que lo hizo para cubrir las apariencias, que lo hizo para ganar tiempo, pero la verdad es que no lo sé, no puedo hacer una afirmación categórica.

¿Para negociar?¿para pedir algo a cambio?

-Sí, claro, eso siempre. Eso siempre. Para negociar siempre.