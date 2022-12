El abogado, Hugo Alconada Mon, expresó que sintió como una medalla que los funcionarios ligados a la filtración de los chats, por el escándalo de Lago Escondido, lo menosprecien. A su vez, reveló detalles sobre su nuevo libro en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué te motivó a escribir este nuevo libro sobre La Plata?

El libro nace hace muchos años cuando trabajaba en el diario El Día de allí y empecé a escuchar datos interesantes y poco conocidos sobre la fundación. Hace poco empecé a releer y entrevistar a investigadores del CONICET, historiadores profesionales y surgió una serie de datos atractivos.

El disparador final fue la palabra hacha, porque los diarios de la época hablan de la Masacre de San Ponciano. En esos años confluyen los criollos, los italianos y los españoles en Atrio de la Iglesia, se pelean todos contra todos y se habla de tres muertes y 30 heridos de cuchillo, bala, espada, hacha, espalda y lanza. Hablan de un napolitano que sale con el hacha clavada en el parietal izquierdo

¿Qué encanto tiene La Plata?

Tiene esa combinación de atracción de cercanía y distancia adecuada con Buenos Aires y que te ofrece característica de pueblo grande, donde todos nos conocemos y la seguridad es mejor que en el Conurbano y la Ciudad, el costo de vida es más bajo y la educación es mejor, además del paisaje urbanístico.

El escándalo de Lago Escondido

¿Te sentís menospreciado por la filtración de los chats? ¿Te ofendió algo de lo que se decía?

No, al revés. Lo sentí casi como una medalla que me consideren poco de fiar y no puedan confiar en mí como un supuesto vocero manipulado. Es una honra porque lo que traslucen es que si averiguo un poco más de lo que me cuentan o sé, los puedo joder más que ayudarlos, con lo cual es un activo.

Al mismo tiempo se dan dos facetas que es el fondo y la forma. Por un lado es descifrar quién pagó todo y por el otro cómo esto sale a la luz.

¿Te parece que le quita validez a la denuncia que sean chats filtrados de manera ilegal?

No le quita validez, pero al mismo tiempo puede llegar causarle invalidez o la nulidad de todo lo actuado. El desafío va a ser cómo se abordan los planteos de cómo se obtuvo esto. El contenido y el continente tienen que estar alineados.

Sin tomar los chats, el solo hecho de que haya facturas en Bariloche, ¿demostraría que el viaje habría sido pagado por quienes lo propiciaron y no por los propios viajeros?

Correcto. Es uno de los ejes que está recorriendo la fiscal federal de Bariloche, que ya imputó a uno de los viajeros. Hoy hay cuatro investigaciones abiertas por esto.

Tenés varios ejes. El número uno que es el de Marcelo D'Alessandro denunció que le hackearon el teléfono. El dos tiene que ver que hablamos de, al menos, dos denuncias que están en Comodoro Py, la primera relacionada al funcionario mencionado y Diego Santilli, que quedó en manos de María Servini, y la segunda que tiene a Diego Yadarola y está bajo la observación de Julián Ercolini, ambos jueces se excusaron.

La cuarta denuncia es la que tramita en Bariloche la fiscal sobre el viaje y el eventual encubrimiento con facturas apócrifas.

¿Qué te parece más grave? ¿El viaje o el intento posterior de encubrimiento?

Ambas, pero puede ser peor lo del encubrimiento.

Tenemos que la Universidad de Buenos Aires realizó un pedido para que Ercolini deje de ser profesor. Si no entiendo mal, D'Alessandro era una especie de "protegido" de Servini.

Sí, tanto él como Santilli radican una denuncia penal en Comodoro Py por posible hackeo, y la denuncia por sorteo queda en Servini que se excusa por cercanía o amistad con ambos.

¿Cuál es tu visión sobre el estado de la Justicia de Comodoro Py? ¿Hay un problema allí en que un porcentaje importante de esos jueces no estén a la altura para esta función o no?

Creo que Comodoro Py tiene que ser reformulado, pero primero hay que ver lo sistémico.

Es un sistema que no administra Justicia, tenemos un sistema montado para la corrupción y la impunidad. El Consejo de la Magistratura realizó dos análisis cuantitativos y surgió que solamente el 2% de los acusados llega a la instancia oral y el 1% registra una condena.

El Consejo de la Magistratura también es parte del problema y queda claro que, tal y cómo funciona actualmente, persigue a los jueces probos y protegen a los que son corruptos.

No solamente tuviste persecuciones judiciales del kirchnerismo, sino que también fuiste parte del espionaje del gobierno de Mauricio Macri.

Si. El kirchnerismo y el macrismo me espiaron. Está verificado que el macrismo me siguió y los mismo hizo con mi auto, mis fuentes, mi esposa e hijos, y hasta sacaron fotos de la casa de mis padres.

