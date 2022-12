El ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, apuntó a un hipotética alianza entre los medios más importantes y el Poder Judicial. "Si hay un actor como Clarín que está por encima, la democracia que tenemos no es auténtica ni plena", remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Asimismo, sostuvo que "necesitamos otra Corte y jueces que te generen confianza".

¿Podrías garantizar que no hubo nadie del área de Inteligencia que haya tenido que ver con la interceptación de los chats de los jueces, funcionarios y directivos de Clarín que viajaron al Lago Escondido?¿Qué conjeturan al respecto del autor de ese hackeo?

Absolutamente, lo garantizo. Y al respecto del hackeo, no tengo ninguna hipótesis ni me corresponde averiguarlo, ya que no es un área de mi competencia. La Justicia llevará adelante las investigaciones y haré mi aporte si ellos lo requieren.

El General Milani afirmó que "esto no iba a terminar pacíficamente", aludiendo a un incremento de la polarización a partir de esa reunión en Bariloche y la condena a Cristina Kirchner. ¿Coincidís con que peligra la paz social?

Mi valoración es de tipo política: lo que hay en la Argentina es una alianza entre sectores del Poder Judicial con el grupo de medios más importante, como lo es Clarín y Héctor Magnetto. Y eso genera un pode mayor, que condiciona la vida democrática de los argentinos.

Interregno preocupante

Lo que se supo a partir de la filtración de estos chats es la punta del iceberg de algo que sucede habitualmente. Y lo que más me sorprendió es cuando Jorge Rendo dice que, para confabular, no es necesario ir al Lago Escondido, sino que lo pueden hacer en un bar de la Ciudad. O sea, este tipo de reuniones se multiplican constantemente. Si no rompemos esta alianza que formaron, la democracia argentina es incompleta.

¿Hay un recrudecimiento de la polarización, algo parecido a lo que fue la Ley de Medios o el conflicto con el Campo?

No podría determina si vamos a un escenario semejante. Más que encontrar elementos en el pasado, hay que tratar de completar adecuadamente el rompecabezas del presente. Y acá también está el intento de magnicidio contra Cristina. En ese atentado, es importante leer el fallo de Martínez de Giorgi (cuando condena a los integrantes Revolución Federal), donde dice que los discursos del odio hechos en forma sistemática pueden llegar a justificar un homicidio.

Entonces, hoy la situación es la siguiente: el Poder Judicial está colonizado por el partido judicial, en donde los jueces que no forman parte tampoco se oponen. Después está el sistema de medios, que es capaz de crear sentidos.

Algunos de los protagonistas de los chats judiciales

Eso explica cómo varios argentinos descreen de un hecho flagrante como el intento de magnicidio. O que consideraban que el alegato de Luciani era la sentencia, lo que significa que dicho alegato tuvo mayor visibilidad que los argumentos esgrimidos por la defensa.

También están los discursos del odio que las redes sociales viralizan rápida y enormemente. De esta manera nace la violencia política. Los ejemplos son Estados Unidos, Brasil y, hoy, sin ir más lejos, en Alemania. Y ese escenario novedoso, fogueado por los grupos de ultra derecha, se está propagando en nuestro país.

Insisto, vos que viviste desde adentro el conflicto con el Campo y la Ley de Medios, ¿imaginás la recreación de ese clima de beligerancia?

No lo veo en esos términos, ni son comparables. El debate sobre la resolución 125 involucró a un sector importante como el agropecuario. En cuanto a la Ley de Medios, fue un debate más parlamentario, no había nadie que estuviese en contra, salvo los abogados de Clarín.

Ella los nombró, ellos la condenaron: quiénes son los jueces que juzgaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad

¿Cómo se resuelve que una empresa, según decís, influya tanto y ejerza fuerza sobre el Poder Judicial?

Empezaría con el Poder Judicial, ya que necesitamos otra Corte y jueces que te generen confianza. Es increíble que ante hechos tan contundentes, como lo que nos enteramos este fin de semana, ningún miembro de la Corte salga a decir que eso no se puede hacer.

¿Pero cómo se logra?

Con acuerdos políticos y modificación de las situaciones. Hay que trabajar en ese sentido. Está claro que no pudimos cubrir la vacante de la Corte y que seguimos con un Procurador Fiscal interino, porque no hubo acuerdo político. Este suprapoder parece beneficioso para los opositores, pero también les va a afectar a ellos.

La condena que no condena

¿Entonces la resolución sería un acuerdo con la oposición en algún momento?

En algún momento la dirigencia política tendrá que definir qué tipo de democracia quiere para el futuro. No podemos estar dominados por los poderes corporativos. Nuestra democracia está basada por el poder popular, y entre los dos poderes que son elegidos por la gente determinan el tercer poder, el Judicial. Si hay un actor como Clarín, que está por encima, la democracia que tenemos no es auténtica ni plena.

Es difícil, pero es la realidad que tenemos y la que empieza a generar algún tipo de visibilidad que hay que ver hasta que punto se logra sostener.

AO JL