Malas noticias para el exintendente macrista de la localidad bonaerense de Pilar, Nicolás Ducoté. Mientras espera del juicio oral por presuntos hechos de corrupción, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la apelación que había interpuesto la defensa del exmandatario buscando que se declare incompetente al fuero Federal para que la investigación siga en la Justicia bonaerense.

El dato lo anticipó el sitio Pilar a Diario, que dio cuenta del fallo del máximo tribunal de Justicia que, en su acordada del 24 de noviembre, dejó firme la decisión del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien había elevado en abril último a juicio oral y público la causa contra Ducoté por administración infiel.

La causa tiene que ver con fondos enviados por la Nación al Municipio de Pilar, un delito que implica hasta seis años de cárcel.

El exintendente Nicolás Ducoté irá a juicio oral por "administración infiel" en el municipio de Pilar

Según destaca el sitio citado, el juicio de realizaría el año que viene. "El exintendente será juzgado por el desvío de más de 460 millones de pesos de la administración nacional entre 2016 y 2019 mediante el pago de obras públicas que debían realizarse en los barrios Peruzzotti y Monterrey, pero no se hicieron, y el cobro de comisiones indebidas en la entrega de microcréditos para mejoras en viviendas", destaca el medio.

Según uno de los fallos judiciales “las maniobras defraudatorias investigadas en la causa” implican “el desvío de fondos en favor de los particulares”.

Otros acusados macristas en la causa por desvío de fondos

Además del exintendente están acusado el ex jefe de Gabinete municipal, Juan Pablo Martignone; el ex secretario de Obras Públicas, Guillermo Iglesias; Federico Leonhardt, titular del área a cargo de los microcréditos; Osvaldo Caccaviello, quien se desempeñaba como director general de Calles y Red Vial; la ex subsecretaria de Obras Públicas, Sandra Sosa; Norberto Guilianelli, Gabriel Lucero; Fernando Bonafede y Sergio Russo, director de la empresa Tordel SA, encargada de obras públicas durante el gobierno de Ducoté.

Ducoté perdió en 2019 contra el intendente peronista Federico Achával, y había pensado en seguir militando en el PRO pilarense pero el año pasado decidió no encabezar ninguna boleta.

