Cristina Caamaño sobre los chats de Lago Escondido: "Son parte de una interna de Juntos por el Cambio"

La extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, se refirió a los chats entre jueces, funcionarios del macrismo y empresarios de medios para ocultar un viaje que hicieron todos juntos a Bariloche, para después compartir una estadía en la residencia de Joe Lewis en Lago Escondido.

En diálogo con Cynthia García, al aire de La García, por AM 750, la presidenta de Justicia Legítima declaró: "Tenemos el lawfare a flor de piel. Todo lo que hacen ellos (dirigentes macristas y el Poder Judicial), no pasa nada, mientras que todo lo que nosotros no hacemos termina siendo imputado, una causa penal. Es todo el tiempo, es una cosa insoportable".

Sobre la filtración de los chats de Telegram, Caamaño aclaró: "Esto es una interna de ellos. Nosotros como Gobierno kirchnerista y peronista no tuvimos nada que ver. Esto es una interna entre ellos, por eso se filtró desde el teléfono de (Marcelo) D´Alessandro (ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires)". La periodista le recordó que la exinterventora de la AFI había dicho en una ocasión que "donde está el macrismo hay espionaje", a lo que ella coincidió: "Totalmente, totalmente".

Caamaño fue consultada por la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner. En ese sentido, señaló que "la proscripción es para toda la Argentina". "Perón estuvo 18 años proscripto y a Cristina la inhabilitan de por vida. Es tremendo y es tal cual como dijo ella, es la mafia. Acá coincide el grupo económico que además va al campo de un inglés (Lewis) que tiene un lago secuestrado. No se puede entender desde ningún punto de vista", sumó.

Sobre el descargo de la Vicepresidenta en su canal de YouTube luego de conocer el veredicto este martes, la funcionaria opinó: "Todos esperabamos que se la condene. Así y todo, cuando llegó el momento, creo que todos nos pusimos muy mal. Me volteó el final cuando Cristina con esa hidalguía dice 'yo no me voy a esconder atrás de un cargo para tener fueros'. Realmente me pareció muy fuerte".

El primer grupo de chat al que accedió PERFIL habría sido armado el 17 de octubre y, según surge de la filtración, su creador habría sido Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín. También lo integra el CEO del grupo empresario Jorge Rendo. Según se desprende de las conversaciones, habrían sido los anfitriones de los magistrados y funcionarios.

Los magistrados del grupo son Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques.

Figuran, además, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; el dueño de una consultora, Tomás Reinke y otro ex hombre de inteligencia, Leonardo Bergot. Participa también Juan Bautista Mahiques. Todos formaron parte de un vuelo privado a Bariloche que los llevó a compartir unos días en Lago Escondido. El segundo grupo fue creado el 20 de octubre con el mismo objetivo de frenar la publicación e investigación sobre el viaje.

Durante largas conversaciones, los involucrados buscarían frenar notas periodísticas sobre el viaje y, ante una denuncia sobre el vuelo y el encuentro que mantuvieron, debaten la manera de cerrar la causa judicial. “Muchachos les cuento: la fiscal federal de Bariloche bien, buena predisposición, me ofreció mandar la causa a Py o en su defecto pedir o que aportemos nosotros o ella pedir a la empresa las facturas del vuelo y eventualmente del hospedaje con los denunciados digamos sin Jorge y sin Pablo y en base a eso cerrarla así que si están de acuerdo avanzo en alguna de estas opciones”, dice en un presunto audio al que accedió este medio Juan Bautista Mahiques. Los “Jorge” y “Pablo” que mencionaría son Rendo y Casey, que no figuraron en el vuelo porque habrían estado en Bariloche esperando a los pasajeros para ser los anfitriones.

En las conversaciones previas, los involucrados venían hablando sobre cómo justificar ética y económicamente el viaje y esto se desprende de la publicación de este grupo:

Pablo Cayssials: Me parece que lo mejor es hacernos los boludos y que la ola pase

Julian Ercolini: Segundo tema, donde estuvimos difícil de explicar que todos juntos fuimos a otro lado sin dejar cabos sueltos. Por que el tema denunciable principal. ya estaría resuelto con las facturas

Pablo Cayssials: Puedo conseguir una casa a la que fuimos a Bariloche. Es de un amigo que puede decir que nos la presto.

Para frenar las notas periodísticas, especulan con informar a determinados periodistas sobre la gravedad de haber sido espiados y a partir de ello haberse filtrado la información sobre el viaje. “Fuimos víctimas de espionaje ilegal dice y agrega que por las dudas podrían averiguar por una facturita de Lago Escondido para tenerla”, se escucha en la voz de quien se presente como Mahiques hijo.