Interregno preocupante

"Titulamos así la apertura porque el interregno es un espacio de tiempo que no terminó de morir y lo que nació no terminó de nacer. Es la sensación de preocupación que me genera el clima que hubo este martes 6 de diciembre, cuando se conoció la condena a Cristina Kirchner, su actitud y lo que viene ocurriendo días previos como lo es los viajes de los ejecutivos de Clarín y los jueces a Lago Escondido", afirmó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) de este miércoles 7 de diciembre.

Para la sorpresa de todos, la Vicepresidenta dejó en claro que no será candidata a ningún cargo político en 2023, algo en lo que el conductor enfatizó y aseveró diciendo que "el no postularse genera una situación, a mi juicio, preocupante, en el sentido de que parece ser que nos enfrentaremos a una situación compleja y de cierta reminiscencia que me transmite del año 2002".

Por otro lado, Fontevecchia nuevamente desarrolló la idea de interregno, que significa 'entre reinos', y que remite a la época medieval, en la que el temor pasaba por la invasión de un poder extranjero o interno.

Luego, comenzó la ronda de audios, en donde Cristina confirmó, para la sorpresa de propios y extraños, que no se presentará en elecciones el próximo año y que tampoco arrastrará con ella a la fuerza política que tanto le dio. También apuntó contra Héctor Magnetto y le 'avisó' que no será su mascota, además de 'pegarle' al PRO.

Ante esta declaración, el conductor del programa dijo que "es una frase referida a presentar batalla y espero que sea discursiva, por una narrativa, y no como plantea César Milani de una forma violenta y que no cree que haya una salida pacífica".

El siguiente audio hizo hincapié en la condena leída por el juez que dictaminó que Cristina Kirchner sea condenada a "seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

Retrocediendo el tiempo, la ex máxima mandataria había dicho en 2019 que era juzgada por el convencimiento que tenía un sector de que Néstor Kirchner, quien "desendeudó el país", llegaba al poder "para robar, por eso es que estoy sentada acá, no por otra cosa. A mi me absolvió y absolverá la historia, a ustedes los condenará", culminó en ese entonces.

Para finalizar, Fontevecchia resaltó su deseo de terminar con la grieta y la polarización para tener un nuevo paradigma de centro, encuentro y moderación, lo cual sería una evolución para la sociedad que, de no salir de este encierro, "solamente deberá preocuparse".

BL JL