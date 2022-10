Hugo Yasky: "El ministro de Trabajo nunca asumió como ministro de un gobierno peronista"

Hugo Yasky, diputado nacional del Frente de Todos se refirió a la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta a su cargo en el Ministerio de la Mujer. " Su renuncia es un acto digno y respetable". Por otra parte, en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) expresó que "deberían resolver la inflación pero también el enorme retraso salarial del país"

Acaba de renunciar Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, por su postura disidente con el operativo de seguridad en Villa Mascardi. ¿Cómo afectaría esta crisis a nivel ministerial en la pelea con Aníbal Fernández?

Expreso mi solidaridad con esta decisión. Ella lo dijo claramente: la situación es incompatible con sus principios. Es una actitud que merece el apoyo de los que creemos en la democracia y en que las leyes hay que cumplirlas, incluso los convenios internacionales que establecen que los conflictos con los pueblos originarios se deben resolver mediante una vía pacífica. Elizabeth Gómez Alcorta ha sido una excelente ministra y su renuncia es un acto digno y respetable.

Usted sostuvo que entiende la bronca de Pablo Moyano y, considerando su cercanía, ¿es posible que se concrete una unión con él?

Él recibió con los brazos abiertos nuestra decisión de ir hacia la unidad y plantear el ingreso a la CGT, eso que sucedió hace dos años fue obstaculizado por otro grupo interno de la misma Confederación. Pero desde entonces, junto con Pablo Moyano y con el Frente Sindical para el Modelo Nacional seguimos trabajando la idea de volver a tener una CGT unificada.

17 de octubre: Moyano, las CTA y organizaciones sociales preparan una marcha

Usted criticó a la CGT por autoexcluirse del acto del 17 de octubre, ¿por qué considera que tomaron esa decisión?

Me sorprendió su propia decisión: convocar a un encuentro para conformar una especie de instrumento político sindical que les permita pelear lugar en las listas. Evidentemente eso está lejos de cualquier connotación que tenga que ver con la celebración de ese día, un acto protagonizado por la clase trabajadora, que entonces no era peronista, ya que había sindicales, algunos radicales, etc. La decisión de la mesa chica de la CGT de no ir al acto del 17 de octubre se aleja de la lucha y la rebeldía que caracteriza al peronismo.

¿A qué atribuye la imposibilidad de generar un pacto de lucha unificada entre la CGT y la CTA?

Fundamental a la distinta mirada que tenemos en relación a la manera que nos vinculamos con los grupos empresariales. He visto mucho seguidismo de parte de la conducción de la CGT enrolada en la mesa chica hacia los grupos poderosos de este país.

Cerruti cruzó a Ayuso por sus críticas al peronismo: "Macri dejó un país endeudado y pobreza récord"

Tuvimos distintas conductas cuando en la Argentina se intentó avanzar con la reforma laboral o frente al ajuste que propiciaba Macri. Y esto marca distancia cuando no hay voluntad de tener cierta autocritica.

El no peronismo y la lucha contra la inflación

¿Qué balance hace de la gestión de Moroni como ministro de Trabajo?

El balance de Moroni es negativo, fue administrativista, no toma conciencia de que el Ministerio de Trabajo no fue creado para ser imparcial, sino para compensar la asimetría que existe entre el trabajador y el dueño del capital. Nunca asumió, como parte de un gobierno peronista, que había que resolverla con gestión que de ninguna manera puede ser neutral. El Ministro de Trabajo nunca asumió como ministro de un gobierno peronista.

¿A partir de qué punto la paritaria ya no puede ganarle a la inflación? ¿El mejor plan en favor de la recuperación de los salarios es un plan de antiinflacionario, como fue el Plan Austral, por ejemplo?

La solución contra la inflación es compleja, no se puede tomar una sola medida. Poner el eje en medidas efectivas para enfrentar la inflación sin tener en cuenta la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, nos podría llevar rápidamente a un escenario recesivo. Deberían resolver la inflación pero también el enorme retraso salarial del país.

La Argentina es una economía bimonetaria, donde algunos precios se dolarizan y otros se pesifican permanentemente. Si medimos en dólares el salario del trabajador argentino, la incidencia de esos salarios en el costo laboral dolarizado es insignificante. Y eso hay que pensarlo también para estabilizar la economía.

AO PAR