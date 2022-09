El titular de la CTA criticó a Baradel y Yasky por reunirse con el embajador estadounidense: "No es una buena señal"

El secretario general de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), Pablo Micheli, criticó las reuniones del embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, con líderes sindicales, entre los que se encontraban Hugo Yasky, de CTA y Roberto Baradel, de SUTEBA. Sobre el encuentro, remarcó que "no le parece que sea una buena señal".

"No entiendo la reunión de los sindicalistas con el embajador estadounidense", comenzó diciendo Micheli. "Obviamente son centrales autónomas y tienen el derecho de reunirse con quien quieran, pero no es mejor Estados Unidos que hace 20 o 30 años", agregó en declaraciones al programa Nobleza Hormiga, por FM La Patriada.

"Me parece que no hay razón para no estar más preocupado por ver de qué manera recuperamos el salario de los trabajadores y cómo salimos a la calle masivamente" para "defender la democracia y a Cristina Kirchner" que reunirse con Stanley, afirmó el gremialista. En ese sentido, dijo que no le parece que el diplomático norteamericano sea "mejor peronista que muchos de los peronistas que hay hoy en Argentina", frase que había expresado Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros.

El embajador Marc Stanley (centro) con Roberto baradel y Hugo Yasky.

Además, el titular de la CTA manifestó que esta gesto demuestra una "nueva posición" del sindicalismo en el país, "así como los empresario también van a hablar con el embajador o con el Fondo Monetario Internacional". "¿Con qué sentido los trabajadores tenemos que hacer lo mismo?", cuestionó, al mismo tiempo que volvió a pedir por la reformulación del acuerdo con el FMI.

El encuentro entre Stanley junto a Baradel y Yasky fue el que tuvo mayor trascendencia mediática, pero el embajador ya se había visto un mes antes con el propio Moyano y Héctor Dáer, de la cúpula de la CGT. Sobre el hijo de Hugo Moyano, consideró que es "un compañero muy valioso y muy combativo" pero que en este aspecto "está equivocado".

"Tiene que haber un aumento de emergencia de 40 mil pesos"

En otro tramo de la entrevista, Micheli se refirió a la inflación del 7% registrada por el INDEC en agosto y remarcó que "la caída del poder adquisitivo ya supera el 20%". Entonces, el referente sindical sostuvo que "tiene que haber un aumento de emergencia de 40 mil pesos como mínimo para todos los trabajadores".

Pablo Micheli.

"Con estos índices de inflación y cifras que pueden rondar el 80% a fin de año cada vez estamos más lejos del planteo de superar la inflación", indicó, mientras que responsabilizó de la escalada inflacionaria a "los formadores de precios que se hacen un festín con el pueblo argentino y abusan constantemente".

Por último, añadió que "el dólar bajó y los precios no bajaron" y concluyó diciendo que la situación cada vez se hace "más insostenible para las familias de los trabajadores y a los sectores más vulnerables".