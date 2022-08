Hugo Yasky pidió al Gobierno un aumento salarial por decreto "de 30 mil pesos como piso"

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, pidió al Gobierno Nacional que aumente los salarios por decreto: “Para empezar a hablar, 30 mil pesos debería ser el piso de la suma fija”, sostuvo el dirigente sindical.

Yasky argumenta que “estamos en un momento donde no se puede seguir postergando una decisión que signifique recomponer el ingreso y los salarios".

En declaraciones radiales, el diputado y referente sindical planteó que la Casa Rosada debe avanzar en "un aumento por decreto para todos los trabajadores del país a través de una suma fija que después sea absorbida y discutida en la paritaria, que signifique recomponer de manera automática y en un solo día los salarios de los que menos tienen".

Alberto Fernández pidió acordar con empresarios y sindicatos los precios y salarios durante 60 días

"Es imprescindible esta medida de emergencia" ante una inflación sin freno que afecta el poder adquisitivo de los trabajadores, añadió.

Suma fija mínima

Al ser consultado sobre cuál debería ser el monto de ese incremento salarial, Yasky indicó que "para empezar a hablar, 30 mil pesos debería ser el piso de la suma fija".

Asimismo, explicó por qué todavía el Gobierno no terminó de definir si implementará un nuevo aumento por decreto, tal como llevó adelante a comienzos de 2020: "Hay una oposición de un sector de la dirigencia de la CGT, que no terminan de entender que no hay incompatibilidad entre lo que son las paritarias de los gremios y medidas de emergencia como éstas".

