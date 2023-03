Ignacio Clopplet: "El argentino muestra a Francisco como el anti-papa"

Ignacio Cloppet opina que hay hipocresía por parte de ciertos políticos que, por un lado elogian al papa, pero impulsan leyes que están en contra de su doctrina. "Lamentablemente, utilizan a Bergoglio, metiéndolo dentro de la grieta, cuando él es un hombre que está fuera de la grieta", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Es amigo personal del Papa Francisco?

Lo conozco de hace muchos años, lo he tratado y colaboré en algunas cosas con él cuando era sacerdote, luego obispo y arzobispo, pero no me jacto de ser amigo del papa.

¿Pudiste llevarle tu nuevo libro?

Estuve en enero para llevarle mi nuevo libro que saldrá en los próximo días, que se llama "Perón, mitos y realidades". Tuve la oportunidad de estar junto a él y entregarle mi libro, junto al libro de mi compañera, Iciar Recalde, "Santa Eva Perón".

¿Cómo lo viste en el año en que se cumplieron 10 años del comienzo de su papado?

Lo vi extremadamente bien, de ,iu buen ánimo y muy afable. Muy atento a los detalles, porque es un hombre que tiene una memoria prodigiosa, a pesar de que, en la entrevista que le hizo Jorge Fontevecchia, él habla de que su memoria está enflaqueciendo.

Él se acuerda de detalles. Te ve en un momento en el que te encontrás con él y te pregunta cosas que quizás vos te habías olvidado y él perfectamente las tiene presentes.

Lo vi muy entero. Lo percibí con un gran espíritu, más allá de las cosas que se dijeron respecto a su salud.

Papa Francisco: "Se puede dialogar muy bien con la economía, no se puede dialogar con las finanzas"

¿Qué impacto creés que tiene sobre los argentinos la vigencia de un Papa de nuestro país, de uno de los hombres más importantes de la historia argentina?

Los argentinos, después de diez años de tener un papa argentino, no hemos caímos de esa cuenta. Lamentablemente, no supimos aprovechar, en estos diez años, lo que significa tener un santo padre de nuestra nacionalidad. Para encontrar otro que no sea europeo hay que remontarse al año 741 después de Cristo. Es algo que no se había dado en 1400 años, no sé si tomamos conciencia de eso.

En segundo término, los argentinos somos un poco especiales, muchas veces nos quedamos con el "anti". El argentino siempre se es anti algo. El argentino muestra a Francisco como el anti-papa. Siempre se lo trató ingratamente.

Hemos perdido la posibilidad de aprovechar esas ventajas que nos puede dar el papa siendo argentino a los argentinos.

Por otro lado, fue manipulado por la gente de la política.

Hace poco se realizó una misa en Luján, donde fueron varios miembros de la política convocados por el padre Pepe, y yo veía que salían varios con rosario en el cuello, y dedicaban loas al papa. Haciendo un contraste, yo pensaba cómo es posible que esta gente hable como habla del papa y luego promueven una serie de leyes o situaciones que se ubican en conflicto o ruptura con la unidad doctrinal del papa. La ideología de género, la legalización del aborto, esa ley aberrante, por ejemplo.

El papa, en la entrevista con Jorge Fontevecchia, una entrevista extraordinaria desde el punto de vista periodístico, habló condenando la ideología de género.

Creo que los argentinos vivimos una gran confusión, y esa grieta la alimentamos nosotros mismos. Lamentablemente, utilizan a Bergoglio, metiéndolo dentro de la grieta, cuando él es un hombre que está fuera de la grieta.

La entrevista de Jorge Fontevecchia con el Papa Francisco

El Papa claramente es el jefe de toda la Iglesia Católica y no tendría por qué beneficiar a los argentinos, pero, ¿creés que en la situación en la que está Argentina, el papa hizo todo lo que estaba a su alcance por el país?

No tengo ninguna duda.

Jesús, salvando las grandes distancias con el Papa, tenía sus predilectos. Si bien Francisco es el jefe de la Iglesia, él siempre hizo todo lo posible para que Argentina esté mejor. El problema es que, a veces, los argentinos no nos dejamos ayudar para estar mejor.

No digo que el Papa haya hecho cosas por fuera de su envestidura o a lo que representa, pero no me cabe ninguna duda de de que él trató de hacer todo lo posible. Él se siente argentino, se formó en la educación pública, siente que le debe todo a Argentina. Por más de ser el Papa de todos, el corazón lo tienen con nosotros.

BL FM