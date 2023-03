Eduardo Valdés, diputado nacional, consideró que la grieta es más mediática que política, y no es una excusa para que Francisco no visite nuestro país. “Yo presido la comisión de Relaciones Exteriores, y el 95% de los temas los votamos por unanimidad”, destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué balance hace de los diez años del papado de Francisco?

Yo creo que, gracias a Francisco, el mundo no está más amurallado. Francisco ha sido un hombre insoslayable para abrir las mentes para quienes la codicia y el mirarse a sí mismos era el único objetivo.

Cuando viajó por primera vez, yendo a Lampedusa y decide mostrar que el Mar Mediterráneo se estaba convirtiendo en un cementerio, porque venían desesperados los sirios, los iraquíes, los libios, que occidente había destrozado esos países. Francisco dice “ellos vienen aquí porque nosotros antes estuvimos allí”.

Una de las primeras cosas que le escucho decir, es que tenemos que luchar contra la cultura de la indiferencia. Francisco tiene frases que quedarán en la historia.

Eso hizo que, en Europa, dejaran de denominarlos como “migrantes” a esos desesperados sirios, libios e iraquíes, y fueran “refugiados”, con todos los derechos que debe tener un refugiado. Europa bramó contra Francisco, no le fue fácil a Francisco.

Aún así, a pesar de que los líderes europeos lo miraban de reojo por esos temas, por unanimidad, le entregaron el premio Carlomagno.

Allí estaban Merkel y los grandes líderes de Europa, y él les dijo, cuando recibió el premio: “Sueño con una Europa en la cual puedan ingresar todos los seres humanos que quieran, como hay europeos que ingresan en el resto de los continentes cuando quieren”.

Francisco es el hombre que pudo abrir la embajada de Cuba en Washington y de Estados Unidos en La Habana, el que pudo hacerle firmar a Barak Obama en la cumbre climática, para que el mundo sea mejor, para que cuidemos el planeta. Después vino Donald Trump y rompió todo, por eso valoro más a Francisco. ¿Qué sería del mundo sin Francisco estando Donald Trump?

Lo primero que hizo fue viajar a México, donde Trump tenía planeado construir un muro en la frontera. El papa hizo el camino a pie de los “espalda mojada”, de todos los centroamericanos que quieren llegar a un mundo mejor cruzando la frontera con EEUU. Y rezó la misa allí, en la frontera, de un lado había mejicanos y del otro norteamericanos, y a partir de ahí se dejaron de embromar con construir un muro.

El papa nos enseña a pensar que todo hombre debe tener tierra, techo y trabajo. Ha puesto nuevamente la fraternidad en el vocabulario. Sonaba lindo, cuando en la Revolución Francesa se hablaba de igualdad, libertad y fraternidad, ¿pero qué era la fraternidad?, había quedado de lado.

Francisco vuelve a plantear que los hombres son hermanos. Hijos ante Dios, pero hermanos entre todos, y debemos comportarnos como hermanos del otro.

La posible visita de Francisco a la Argentina

¿Te sorprendió algo de lo que dijo el papa en las entrevistas que dio? ¿Qué opinás de que finalmente dijo que vendría a la Argentina?

Me sorprendió que esta vez Francisco diga que va a venir a la Argentina. Antes parecía que era un tema que le molestaba hablar.

Vi la entrevista de Jorge Fontevecchia, que me pareció muy buena, también la de Hadad. Leí una entrevista en la que el Papa llegó a confesar que hubo un intento de visitar Argentina en 2017, pero no se concretó porque se adelantaron las elecciones chilenas.

Me parece que esta vez estamos más cerca, y me parece muy justo. Los Argentinos somos como somos, y el papa sabe como somos, y no es que nos comportamos de una manera distinta cuando él era Bergoglio y ahora, y la verdad que no nos merecemos que no venga. No somos tan distintos a los chilenos, a los peruanos, a los brasileños. Ahí yo lo pongo en deuda a él, no a nosotros.

¿Le enoja que el Papa no venga? ¿Pudo hablar de esto con el Papa?

Sí, algunas veces lo hablé.

La divisiones políticas en Argentina

¿Y él insiste con esto de la grieta?

¿Pero qué es la grieta? ¿En Estados Unidos no hay grieta entre republicanos y demócratas? Llegaron a tomar el Capitolio. En Italia hay movimientos fascistas. No es la grieta. En Argentina, lo que hay son profundas diferencias políticas. Pero si uno compara…

Nosotros nos creemos “la grieta”. Yo, sinceramente, no me lo creo. Cuando trabajo con alguien que no piensa como yo no veo que se comporte como si hubiera una grieta. Habrá, como siempre, diez marginales.

Pero hay una tendencia a descalificar el pensamiento del otro, a la persona.

La grieta es más mediática que política. Te voy a poner un ejemplo. Yo trabajo con la oposición. Un jueves atentaron contra la vida de Cristina Kirchner, el sábado hicimos una sesión extraordinaria, oficialismo y oposición, para votar un documento conjunto repudiando ese atentado. Estuvimos trabajando todo el viernes, no hubo una sola grieta.

Se hizo la sesión, estuvimos todos, se presentó el documento y lo votamos por unanimidad. Ahora, cuando la oposición fue a la prensa, parecía que no lo habían votado.

¿Con qué me quedo? Con lo que yo trabajé viernes y sábado por la mañana con ellos. Después, ya no puedo graduar, si a la prensa, lo que le gusta, es que haya conflicto. Pasa lo mismo en muchas de las comisiones en las que trabajamos.

Yo presido la comisión de Relaciones Exteriores, y el 95% de los temas los votamos por unanimidad, pero eso no sale en los diarios.

Yo siempre he hablado en muy buenos términos con usted, es claro que de uno y otro lado hay gente con la que uno se puede sentar y dialogar con mucho respeto, pero no comparto esa opinión de que la grieta es mediática, creo que en los medios se refleja lo que pasa en la política.

Cuando nos comportamos ante los medios, si no tiramos sangre, nos hervimos, eso es lo que digo, no le hecho la culpa a los medios, la culpa es de los políticos. De cualquier manera, yo no creo que nuestro país no merezca que el papa nos visite.

La interna del Frente de Todos

Alejandro Gomel (AG): El viernes pasado habló Cristina, estuvo el acto del kirchnerismo en Avellaneda el sábado, ¿lo están “cascoteando” mucho al presidente?

El día viernes habló la vicepresidenta en Río Negro. Me encantó, dio una clase magistral. Me parece que hay algún dolor contra un off que le adjudican al presidente haber dicho. A mi no me gustan los maltratos en público ni en off, lo digo francamente.

Las cosas hay que decirlas en la cara y cuando estamos juntos. Sobre todo cuando venimos de una mesa política donde decidimos resolver las diferencias, que las hay, pero las tenemos que resolver. Pero las diferencias no se resuelven ventilándolas.

AG: ¿Se refiere al off del Presidente, a la respuesta de la vicepresidenta o a ambas cosas?

Las dos cosas. Más que lo de Cristina, lo del sábado.

AG: ¿Y cómo se resuelve? ¿Hay posibilidades de que se sienten Cristina, Alberto y Massa y acuerden algo para las elecciones o es una fantasía?

Lo tenemos que hacer. Tiene que venir el Papa y nosotros tenemos que resolver las diferencias. Las dos cosas las tenemos que lograr.

La situación de Nicaragua

Claudio Mardones (CM): Una de las respuestas que más impacto de las tres entrevistas que dio Jorge Mario Bergoglio fue sobre el tema Nicaragua. Dijo que consideraba que allí había una “dictadura guaranga”, cuestionó duramente a Daniel Ortega, recordemos que hay un obispo preso en ese país, por negarse a ser deportado a los Estados Unidos. La relación entre el Vaticano y Nicaragua está en su menor expresión, casi rota. ¿Cómo cree que va a evolucionar esta situación?

Argentina ha ofrecido a todos los expulsados de Nicaragua que vengan a vivir a la Argentina, cosa que me parece muy bien.

Me parece que se han sobrepasado ciertos límites. Argentina ya había retirado a Daniel Capitanich hace cinco meses ya de Nicaragua, ante otra situación. Luego, Felipe Solá era el canciller cuando metieron preso a un candidato presidencial de apellido Cruz, que también se pidió que lo mandaran a la Argentina, donde era muy querido.

Está muy compleja la situación de Nicaragua, la convivencia. Ya es un problema regional, no es un problema solo de Nicaragua. El tema es qué tiene que hacer uno frente a esto, si abandonar o tratar de persuadir para que esto no siga sucediendo.

La interna en el Frente de Todos

¿Imaginás a Cristina candidata?

Que Cristina sea candidata depende solo de ella. A mí me encantaría, pero tampoco puedo exigirle algo que no esté convencida.

¿Y si no es Cristina puede ser Massa, por ejemplo?

Si no es Cristina, nosotros tenemos que resolver en las PASO, compitiendo todos los candidatos que quieran. A mi Sergio Massa me encanta, pero a partir de ahí, empezamos a jugar en otra liga, Cristina tiene un nivel de consenso que es distinto al del resto.

