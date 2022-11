La periodista brasileña, Janaína Figueiredo, recalcó que "se vieron manifestaciones muy violentas en las rutas" y remarcó "el riesgo de que un presidente no reconozca el resultado de una elección". "Brasil vivió horas de tensión, pero Bolsonaro no tuvo margen para desconocer a Lula", sentenció en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). La comparación con el "Capitolio brasileño".

Usted estuvo en la conferencia de prensa que dio Jair Bolsonaro. ¿Cuál fue su impresión?

Brasil vivió horas de tensión, pero Bolsonaro no tuvo margen para desconocer a Lula. Tardó en hablar y eso generó especulaciones y tensión en las calles. Se vieron manifestaciones muy violentas en las rutas de los seguidores de Jair Bolsonaro, con escenas a las que no estamos habituados en Brasil, sobre todo, por el nivel de violencia y el riesgo de que un presidente no reconozca el resultado de una elección.

A Bolsonaro se lo vio derrotado, pero sin hablar de derrota. Lo convencieron de que no podía seguir en silencio porque la situación del país era y es preocupante, y él estaba aislado. Finalmente, su vicepresidente habló de derrota, lo mismo que el jefe de Gabinete, que inició la transición con el Partido de los Trabajadores (PT). No se podía sostener más esta situación, que la hizo para su base radical, que es el núcleo duro que lo sostiene.

Prácticamente la mitad de Brasil lo votó, pero no todos son bolsonaristas extremos, sino que quieren que Lula no vuelva. El Presidente quedó bastante aislado y con una comunidad internacional que inmediatamente reconoció la victoria de Lula. Y las Fuerzas Armadas también fueron respetuosas del proceso electoral y su resultado.

¿Lo mismo podríamos decir de los votantes de Lula? ¿Lo apoyaron porque no querían que ganara Bolsonaro?

Sí, se puede hacer una lectura similar. Fue una elección donde mucha gente terminó optando, no por el candidato que quería, sino por mostrarse en contra del que no quería. Ahora se cree que Lula va a respetar la democracia, a diferencia de Bolsonaro. Me tocó hablar con mucha gente y varios me comentaron que votaron a Bolsonaro en el 2018, pero esta vez cambiaron por Lula porque no les gustó la gestión del Presidente ni su estilo.

Además, más allá de que Brasil tuvo deflación en los últimos meses, la situación económica empeoró, todo está muy caro, y la gente está disconforme con la gestión, sobre todo, por lo que se hizo en la pandemia. Por supuesto que no todos los votos de Lula son lulistas, pero estaban preocupados por la situación de la democracia brasileña.

Los medios de Brasil, ¿hacen alguna comparación entre la salida de Donald Trump y la de Jair Bolsonaro?

El editorial de ayer en O Globo habla sobre eso. La manifestación que hubo por todo Brasil, liderada por los camioneros, de alguna manera fueron el Capitolio brasileño, por la reacción violenta. Es inevitable ese paralelismo. También para Estados Unidos fue importante que gane Lula por el riesgo de que el trumpismo vuelva al poder. Hay mucha gente en Brasil hablando de la "americanización" del país.

A partir de los dichos de Bolsonaro, ¿empieza a descomprimirse la situación?

Sí, también porque hay una orden del Supremo Tribunal Federal, que ha tenido un papel clave, destacando que se va a actuar con todo el rigor de la ley, por la ilegalidad de lo que han hecho. Además, reaccionaron alcaldes y gobernadores, incluso algunos aliados de Bolsonaro, como pasó en San Pablo. Todos dicen que es ilegal y no se puede tolerar.

Pero el bolsonarismo radical va a seguir manifestándose de alguna manera, porque la diferencia fue muy corta entre Bolsonaro y Lula.

¿Cómo aprendiste a hablar castellano a la perfección?

Fui a la Argentina por cuestiones familiares y terminé estudiando allí, en la UBA. Tengo hijos argentinos y vivo con un pie en cada país.

