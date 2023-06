Jesús Rodríguez, dirigente político radical, consideró que la Convención Nacional de la UCR debe ratificar la alianza Juntos por el Cambio y hacer eje en una propuesta programática. “Me gustaría tener la oportunidad de votar una fórmula radical”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué expectativas tenés de lo que pueda suceder hoy en la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical?

Está previsto que la Convención Nacional inicie después del almuerzo, aproximadamente a las tres de la tarde. Es muy importante esta instancia, porque es el máximo organismo partidario, el que trata la política electoral de la UCR y las bases programáticas que van a ser presentadas.

Así que yo estoy entusiasmado, porque en la democracia, los partidos políticos son insustituibles. Y lo que importa, en mi visión, son las decisiones institucionales, más que las opiniones personales.

Yo creo que sería bueno que se expresen dos afirmaciones. Una, la ratificación de la voluntad de la coalición política que integramos, Juntos por el Cambio, que compitió en cuatro oportunidades, obteniendo tres triunfos. Juntos por el Cambio ha expresado alrededor del 40% de la opinión popular.

Y creo que eso corresponde, porque en nuestra opinión, Juntos por el Cambio es la fuerza en mejores condiciones para introducir un cambio en la Argentina.

Lo segundo que me gustaría que se exprese es algo que forma parte de nuestro ADN político, que es el diálogo. El diálogo es imprescindible para la vida democrática, y es absolutamente esencial en una sociedad conflictiva como la Argentina. Esas son las dos cosas que me gustaría que la convención trate.

¿Qué implica tu consideración de la necesidad de diálogo en el contexto de las precandidaturas presidenciales? ¿Debería haber una candidatura puramente radical y que otros radicales puedan integrar una candidatura mixta? ¿Cuál es tu punto de vista?

No es una decisión que tenga que tomar la convención, porque desde que se modificaron las reglas electorales, a partir de las PASO, ya no son los partidos políticos los que tienen el monopolio de la representación. Todo ciudadano integrante de alguno de los partidos de la coalición puede presentarse a competir.

Así que la Convención Nacional no va a hablar de estos temas, por eso comentaba los ejes que considero importantes. La necesidad de diálogo entre los actores, la necesidad de acuerdos programáticos y la ratificación de la coalición Juntos por el Cambio.

En relación a las candidaturas, hasta ahora el radicalismo tiene dos candidatos. Los dos con muchos méritos, Gerardo Morales y Facundo Manes.

Si me permitís un hilo conductor entre los dos, ambos son hijos de algo que definió a la Argentina durante décadas: la movilidad social ascendente, que ha permitido que personas de hogares y de lugares no necesariamente de los sectores más acomodados de la sociedad pudieran acceder a títulos universitarios, cargos de representación política y honores de representación muy relevantes.

¿Te parece que Tendría que haber dos candidaturas del radicalismo o tendrían que unificarse en una sola? ¿Te parece que podría haber una fórmula radical y que otro radical integre alguna otra fórmula?

A mí, como radical, me gustaría tener la oportunidad de votar una fórmula radical, sabiendo que todos después acompañaremos el resultado que la mayoría produzca en la elección de las PASO en el mes de agosto.

¿La cercanía que se ve entre Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta es sintomática de una fórmula o los periodistas la sobreinterpretamos?

La verdad que no podría responderte. En todo caso, forma parte de la realidad política de actores políticos que a veces tienen miradas compartidas y otras veces no. Eso no veo que sea un obstáculo ni algo contraproducente.

