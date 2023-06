Francisco de Rosa, director de la ONG Meta Tucumán, puso el foco sobre el sistema de acoples, que permite que con sólo 9 mil votos se pueda ingresar como legislador, lo que fomenta la compra de votos. “El sistema premia a la maquinaria electoral clientelar”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

La producción me dice que usted tiene datos interesantes sobre la controversia acerca de la elección en la ciudad capital de Tucumán, en la que hay poca diferencia y parece que habría denuncias de fraude. ¿Cómo es la situación?

En primer lugar, quiero decirte que estoy muy agradecido por la invitación a tu programa y poder contarte un poco lo que pasa en Tucumán, lo que sentimos los tucumanos y los problemas graves culturales y sociales que tenemos en la provincia.

De paso hacer una advertencia a nivel nacional, porque Tucumán ha sido precursora de las malas prácticas para la democracia en la República Argentina.

Tuvimos una votación para gobernador y legisladores en la provincia marcada por un fuerte mercantilismo electoral.

Tenemos graves problemas de respeto a las normas y a los valores colectivos, y eso se ha intensificado en los últimos 30 años a partir de la utilización de un sistema electoral que fragmenta la representatividad. Para darte una idea, ayer se han elegido legisladores, para una provincia de 1.800.000 personas, con tan sólo 9 mil votos.

La posibilidad que brinda este sistema, de ser elegido legislador con solo 9 mil votos lleva a la mercantilización de la elección.

Pagando $5000 por voto, uno puede ser elegido legislador con 50 millones de pesos de inversión y lo recupera en 6 meses, a través del nombramiento de 100 empleados. Esto se convierte en una PyME generadora de ingresos los siguientes tres años y medio de ejercicio del mandato.

Esto existe, esto pasa, y es transversal a todos los partidos políticos.

Nos cuesta comprender que en una provincia de casi 2 millones de habitantes se puede ser legislador con 9000 votos. ¿De cuántos legisladores estamos hablando? ¿Hablás de legisladores provinciales o de legisladores en las legislaturas municipales?

Legisladores provinciales.

¿Cuántos legisladores provinciales tiene Tucumán?

Tiene 48 legisladores.

¿Cuántos tucumanos votan de los casi 2 millones que son en total?

Aproximadamente 1.300.000 personas.

¿Entonces cómo puede ser que con nueve mil votos pueda ser elegido alguien legislador?

Te perdés porque acá tenemos un sistema disparatado, que nos destruye colectivamente, que consiste en la posibilidad de que cualquier partido pueda acompañar a una lista de candidato a gobernador. Con lo cual, en esta elección hubo más de 150 acoples.

Ese problema existe también en otras provincias. ¿Pero cómo puede ser que con 9 mil votos uno sea electo legislador? Porque habría que dividir la cantidad de votantes por la cantidad de legisladores para tener la cantidad aproximada necesaria para tener un legislador, ¿no?

Lo que sucede es que se fragmenta tanto, hay tantos partidos que, en la capital, que es el distrito con más votantes, en este momento, con 90% de mesa escrutada, el partido que más sacó tuvo 23.000 votos.

La oposición sacó 2.,476 votos, es lo que marca el piso, por el sistema D’hont, para la para el ingreso de 9000 votos aproximadamente, que es lo que está sacando la última lista, del frente Activar Lealtad, que tiene 8919 votos, y está logrando meter el legislador número 19 de la capital.

¿Hay ejemplos concretos de personas que hayan comprando 9 mil votos con dinero?

De estos 19 se repiten nombres que vienen hace 30 años. Fijate que hasta queda afuera gente del Partido Justicialista que es muy interesante, porque el sistema no premia la gestión, ni premia las ideas ni la oferta electoral, sino que el sistema premia a la maquinaria electoral clientelar. El que tiene mejor aceitada esa maquinaria es el que gana.

Eso genera una destrucción del tejido social muy importante, porque lo que logra es la sublimación de los valores. Sublima el valor del liderazgo, sublima el valor de la gestión, de la transparencia. Sucede que yo, por ejemplo, estuve en un asado el día jueves, de clase media alta tucumana, donde a ocho de doce concurrentes les habían ofrecido comprar su voto.

Está totalmente naturalizada la compra del voto en Tucumán, es una práctica totalmente impune que no la persigue la justicia ni el Gobierno. Creo que incluso esto perjudica al Gobierno y a los referentes PJ porque tienen que depender de las personas que han sido elegidas a través de la maquinaria clientelar.

Entonces, no se gobierna para gestionar, sino para ahorrar para la próxima elección, y eso repercute en que en Tucumán no haya obra pública, no haya inversión. Porque todo el dinero del Estado terminan yendo esta gran previsión de la próxima elección en 4 años. Reitero que esto es trasversal a todos los partidos políticos.

Hay una gran controversia a partir de la elección muy pareja en la capital. Nos llegan continuas declaraciones de “nos robaron la elección”, “no suben las escuelas en las que Juntos por el Cambio sale ganador”, etc. ¿Cuál es la situación respecto de la ciudad capital específicamente?

No puedo hablar demasiado de eso porque no estoy en un partido político y no manejo cifras ni tengo reflejo directo de la fiscalización.

Si, como ONG, nos preocupa mucho a nivel cultural y social lo que está generando en Tucumán está naturalización de la venta de la voluntad popular. Estamos destruyendo la comunidad y quitando voluntad y dignidad al tucumano.

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo es en la práctica la compra de votos, siendo que en el cuarto oscuro el voto es secreto? ¿Cómo es el procedimiento?

Se instalan puestos muy cercanos a las escuelas. Se apoderan, a través de punteros políticos de sectores territorialmente.

Allí operan coches y motos de movilización. A veces va hasta un taxi, impunemente, con la foto o el nombre del candidato. Te llevan al lugar de votación y te piden una foto en el interior del cuarto oscuro. Luego ese mismo vehículo te lleva al local, ingresa al local, te dan dinero a cambio del voto que realizaste (antes eran bolsones), y te vas a tu casa.

Más allá de controlar por quién votó o por quién no votó, imaginate el movimiento psicológico que hacen, desde que salís de tu casa, te llevan a la escuela, al local, te dan el dinero y te vas, son muy pocos los que no votan al candidato que les dicen que vote. Eso hace que el sistema sea muy eficiente.

Estamos viendo que hay gente elegida sin ninguna capacidad de gestión, sin ninguna idea, que viene hace años sin demostrar ninguna capacidad de gestión, y lo más grave es que no actúa la justicia.

Ayer denuncié por segunda vez la existencia de un local que hace tres elecciones seguidas que funciona de la manera que les relaté. Como ciudadano, denuncio a la justicia electoral, y me dicen que no pueden hacer nada. Está tan naturalizado que la gente está esperando que le vengan a comprar el voto, a ese nivel hemos llegado.

