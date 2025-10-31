Jorge Castro: “El objetivo de Trump es integrar la economía argentina con la norteamericana como México”

“El objetivo del gobierno de Trump es integrar la economía argentina con la economía norteamericana de la misma forma y en las mismas condiciones que se ha realizado con la integración absoluta de México en el contexto de la economía norteamericana de Canadá”, afirmó Jorge Castro en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). Según explicó el analista, “lo que está haciendo en este momento el presidente Donald Trump con esta insuma impresionante de ayuda a la Argentina en materia del swap es, en realidad, establecer las bases estructurales para resolver definitivamente la estabilidad macroeconómica del país”.

Jorge Castro es un abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, es un destacado analista internacional, fue secretario de planeamiento estratégico de la Presidencia de la Nación a fines de los 90, docente en las universidades de Buenos Aires, Universidad del Salvador y Flaxo, entre otras, y columnista en diversos medios de comunicación.

Entrevistamos recién al fundador de Atlas Intel en Brasil, que fue nuevamente la empresa de análisis de datos que más acertó el resultado electoral, y Jorge Castro nos dijo, aquí, cuando todo el mundo pensaba lo contrario, que el sentimiento anti-norteamericano haría que Trump pudiera hacer hasta un salvavidas de plomo. Él dijo que fue el mejor acierto de Javier Milei haberse alineado con Donald Trump, y tuvo razón. Más allá de eso, nos gustaría la opinión con el resultado ya producido.

El asunto se puede plantear en estos términos. El presidente Donald Trump anunció dos semanas antes de la campaña de las elecciones del último domingo que Estados Unidos, con él a la cabeza, iba a hacer todo lo necesario para garantizar la reelección del presidente Javier en las elecciones de 2027.

Evidentemente, a este hombre hay que tomarlo al pie de la letra, porque, a través de la acción del secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo que ha hecho Estados Unidos ha dado una ayuda a la Argentina que, en realidad, por su magnitud y por parte de quién proviene, son 40.000.000 de dólares que se han aportado a la Argentina, al mismo tiempo que se está auspiciando un proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda argentina, encabezada por un consorcio de bancos cuyo líder es Citi Morgan, el mayor banco del mundo, con el objetivo, precisamente, de utilizar incluso los fondos de la Secretaría del Tesoro norteamericano para comprar pesos, moneda nacional, a través de una acción directa que realizó el Tesoro norteamericano en los mercados, en el mercado de la ciudad de Buenos Aires. Esto indica el grado de compromiso del gobierno de Estados Unidos, que es el eje del poder mundial en este momento, con la Argentina liderada y gobernada por el presidente Javier Milei.

El punto más importante a subrayar en este sentido es que el resultado electoral de este último domingo lo que muestra es, precisamente, el hecho de que el gobierno del presidente Javier Milei tomó de viva nota lo que significa, por un lado, el haber perdido en forma abrumadora las elecciones locales del mes de septiembre, sobre todo en la provincia decisiva, que es la provincia de Buenos Aires.

Y lo segundo es que el respaldo de Donald Trump a la Argentina, con el gobierno de Milei, se manifestó un factor cualitativo, porque indicó a todo el mundo, propios y ajenos, que en Estados Unidos, era parte del proceso de red de revalorización de la candidatura del presidente Javier Milei. Y esto tuvo efecto muy importante en la sociedad argentina, porque es una sociedad muy informada, muy, extremadamente politizada, y que tiene muy en claro que el eje del poder mundial, en este momento, es el gobierno norteamericano del presidente Donald Trump.

Me gustaría una visión suya respecto a esta teoría del desarrollo por invitación, por el cual Estados Unidos promovió el desarrollo de Europa con el Plan Marshall, de Japón luego de la guerra de Corea del Sur, e inclusive, en algún sentido, por lo menos los primeros años de China, cuando Kissinger y Nixon fueron a visitarla y le ofrecieron abrirle el mercado norteamericano, que todas estas potencias se desarrollaron porque Estados Unidos les permitió, les abrió su mercado y les permitió tener un déficit comercial con ellos. ¿Cómo ve esa posibilidad hoy, en la invitación a la Argentina, al desarrollo, si es posible, aún en una situación en la que Estados Unidos quiere revertir su déficit de cuenta corriente?

No, acá, para ver cuál es el objetivo de Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza respecto a la Argentina en el momento actual, lo que hay que tomar en cuenta es que el objetivo central ya está formulado, es en la experiencia de reformulación, reestructuración que ha realizado el gobierno norteamericano de Donald Trump respecto al TLC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que por inspiración del primer gobierno de Donald Trump, se transformó en un pacto de integración productiva entre los tres países de América del Norte: Estados Unidos, México y Canadá.

Y este es el punto de partida. Lo que está haciendo en este momento el presidente Donald Trump con esta insuma impresionante de ayuda a la Argentina en materia del swap, la reestructuración de la deuda inspirada por este consorcio de bancos, es, en realidad, establecer las bases estructurales para resolver definitivamente la estabilidad macroeconómica del país. Esto es la condición de lo esencial.

Lo esencial es una ola de inversiones que van a provenir de los Estados Unidos y del mundo en cuatro grandes actividades económicas de la Argentina, que el gobierno de Donald Trump considera que son extraordinarias oportunidades de negocios para las inversiones norteamericanas y, en general, mundiales: que son, en el campo energético, en el campo de la minería, en el campo de la industria del conocimiento y, en cuarto lugar, lo que se refiere a la alta tecnología.

En este sentido, un adelanto de lo que viene es el hecho de que se haya creado, en la base en New Kemp, un data center para el desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial basada en capitales extranjeros, con una inversión de 25.000.000 de dólares que va a tornarse efectiva y entrar en funcionamiento en el año que viene, en 2026. Esto es lo que viene en la Argentina. El objetivo del gobierno de Trump es integrar la economía argentina con la economía norteamericana de la misma forma y en las mismas condiciones que se ha realizado con la integración absoluta de México en el contexto de la economía norteamericana y de Canadá.