Juan José Aranguren, ex ministro de Energía bajo el gobierno de Mauricio Macri, se expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) acerca de la polémica en torno a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y a la denuncia del economista del Frente de Todos, que le costó el puesto en el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Quiero comenzar preguntándole sobre las controversias alrededor de la licitación del gasoducto que derivó en la renuncia de Matías Kulfas. ¿Nos podría profundizar su idea?

La verdad es que la licitación, en términos de la licitación pública, se conoce desde el 24 de febrero. Por lo tanto, desde la vicepresidencia de la Nación, como desde el Ministerio de Producción hubo discrepancias antes de que se recibiera la oferta por los caños, o antes de que se aprobara el 25 de abril esta oferta.

¿Y su controversia a qué viene?

Creo que viene por la discrepancia política que existen dentro de una misma administración. A la anterior la criticaban porque nuestro satélite reforzaba al Presidente, como debe ser, y esto es lo que estamos viendo en realidad en este Gobierno. Si no aumentamos la capacidad de evacuación de gasoducto no vamos a poder organizar la producción.

¿Usted ve algún riesgo en que este conflicto detenga la construcción del gasoducto?

Me da la impresión de que la Justicia está actuando de forma muy rápida. Probablemente la obra se demore por otros motivos, como la disponibilidad de válvulas, de chapas, o atrasos lógicos que pueda haber alrededor de esta magnitud.

Nuria Am (NA): ¿Cree que se apuró Kulfas en hacer una denuncia que en verdad no tenía suficiente sustento, o sí cree que dio marcha atrás con la denuncia por presiones?

A mí lo que me sorprendió fueron las inexactitudes en la denuncia. Se habla y se confunden números, donde demostró una 'calentura' del momento, y eso lo llevó a cometer errores groseros donde tiene que ver la capacidad técnica, y el flaco error es el daño que le haríamos a la Argentina si la política se va a poner a diseñar gasoductos. Eso tiene que quedar en agenda de quienes conozcan, de profesionales que lo traen.

Claudio Mardones (CM): ¿Tuvo la oportunidad de hablar con el radicalismo sobre el impacto negativo que tuvieron los aumentos de tarifas durante el gobierno de Mauricio Macri?

No lo he discutido con el radicalismo ni con la coalición cívica. No soy un político, no hago política, solo fui un profesional convocado por el presidente Macri como tantos otros para poder permitir una buena experiencia.

