La apertura de Modo Fontevecchia: todos insumisos

Un nuevo lunes asoma en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) con las novedades de la política internacional y el vínculo con Argentina. "Argentina tiene una inspiración francesa y esa actitud sumisa de los franceses es muy común a nosotros", indicó Jorge Fontevecchia en la apertura de su programa.

Mientras Jean-Luc Mélenchon gana terreno de cara a las próximas elecciones en Francia, Emmanuel Macron pone en riesgo su segundo mandato tras empatar con la izquierda en las legislativas marcadas por la abstención en Francia.

El presidente de Francia podría perder la mayoría en la Asamblea Nacional, según los resultados de la primera vuelta de las elecciones legislativas marcadas por el récord de abstención. La coalición Ensemble! de Macron y la Nueva Unión Popular Ecologista y Social de Jean-Luc Mélenchon lograron un igualdad técnica en la primera vuelta. Con un 25,75% (Macron) y un 25,66% (Mélenchon),​ el partido de izquierda se aventaja al oficialismo.

Trastabilla Emmanuel Macron en las legislativas

Al respecto, Jorge Fontevecchia compartió un audio del dirigente izquierdista donde expresó: "La civilización humana entró en una crisis fundamental con el cambio climático y la extinción de especies. Por favor, no hay otro tema más importante que ese y, si pensamos como antes, que somos el campo de la soberanía popular, entonces debemos tener construcción social. Los neoliberales son incapaces de esto, porque en su pensamiento la sociedad se pone en equilibrio con la mano invisible del mercado, es decir, la coordinación de los intereses particulares".

En viaje de Francia a España, explicó Fontevecchia, se tomaron los dichos por Pablo Iglesias acerca del 'patriotismo fiscal'. "La crisis del Covid-19 puso encima de la mesa lo importante que es creernos la Constitución. Que cuando dice que debemos tener un sistema fiscal progresivo no puede ser una mera declaración. Cuando decimos que es un consenso social, y que cuando en este contexto hace falta la reconstrucción, no es sacar la bandera del patriotismo. Es pagar los impuestos que te corresponden, y no me cabe dudas que la inmensa mayoría de ciudadanos que tienen la suerte de tener más de un millón de euros están esperando ser solidarios con sus compatriotas", decía el politólogo español.

"Alberto F prioriza la agenda global a la interna del FdT"

A continuación, entretanto de Argentina - Francia, este domingo Nicolás Dujovne pasó por los micrófonos de Perfil, y declaró: "Nosotros para esta fecha estaríamos, si hubiéramos continuado en la gestión, con un fuerte superávit primario, en otra posición fiscal, el riesgo país el día anterior a las PASO orillaba los 700 puntos básicos, simplemente porque existía una probabilidad relevante de que el kirchnerismo pudiera ganar las elecciones, si no, hubiera estado ya en 300 o 400 puntos como estaba en 2017. Con lo cual, una buena parte ya del programa con el Fondo hubiera podido pagarse con colocaciones al sector privado. Pero también es claro que nosotros íbamos a reemplazar nuestro stand by por un acuerdo de facilidades ampliadas cuando venciera nuestro acuerdo, entonces es evidente que íbamos a tener nuevos desembolsos con vencimientos más largos, es la dinámica usual que sigue cualquier país que tiene un programa con el Fondo".

En la misma línea, Colombia también vive sobre un clima electoral y de época con la aparición de personajes políticos como Gustavo Petro quien "parecía ser un gran candidato pero ya no lo es", sostuvo el conductor. En tanto, Petro expresó que "hasta ahora el sistema económico colombiano, en los últimos 40 años, se centró en exportar petróleo, carbón y cocaína, siendo este último el primero. Es insostenible, no hay que explicarlo mucho. Mientras sea ilegal solo genera violencia".

"Re-reelección: se viene el debate ante el reclamo formal de los intendentes"

Javier Milei se presentó como candidato a presidente en Gerli

El diputado de La Libertad Avanza oficializó su candidatura de cara a las elecciones 2023, acompañado del cantante de cumbia El Dipy, quienes dieron una presentación en El Porvenir.

El evento consistió en una clase abierta de economía, realizada por primera vez en un estadio de fútbol y antecedido por un show musical con el cantante que compartió sus afinidades ideológicas. A continuación se escuchó la canción Soy Soltero, del Dipy, la misma que tocó en el evento.

Respectivamente, pasó la palabra del cantante de cumbia sobre su opinión política: "Hoy el grupo montoneros de repente son víctimas. Y los hijos de ellos están en el Gobierno", explicó mencionando nombres de políticos como Fernando Galmarini o Victoria Donda. "Nadie fue santo acá. De los dos lados fueron unos hijos de puta, mataron gente", declaró.

"Con Kast y Bolsonaro Jr., Milei busca apoyo de la derecha regional para "asustar a la izquierda"

Un avión venezolano detenido en Ezeiza

En el cierre de la apertura, Jorge Fontevecchia mencionó la nave de la aerolínea venezolana Emtrasur, que había pertenecido a la empresa iraní Mahan Air, la cual permanece en Ezeiza por falta de combustible. En tanto, el juez Villena dispuso abrir una investigación sobre el vuelo del Boeing en territorio argentino.

Sobre el tema, el politólogo Franco Rinaldi destacó: "Lo que me da la impresión es que las sanciones que tiene la aeronave son precisamente parte de la política exterior norteamericana que se incrementó enormemente durante el gobierno de Trump, la misma que trató de ahogar a Irán y a Venezuela. Parte de esta política obedece a la sanción de pasajeros. Nosotros pedimos al juez que se haga una investigación respecto al cumplimiento de funcionarios públicos en las modificaciones que posee el avión, y respecto a que no estaba autorizado para poder entrar a Uruguay, y termina 30 minutos en el aire sin poder descender".

GA PAR