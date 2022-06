La primera vuelta de las legislativas de Francia dejó un sabor agridulce en Ensemble, el partido del presidente Emmanuel Macron. El empate técnico, votos más, votos menos, en un 25% con la alianza de izquierdas liderada por Jean-Luc Mélenchon pone en un entredicho su mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.

La segunda vuelta será el domingo próximo, pero, por lo pronto, la jornada también mostró un enorme desinterés de los electores: faltó a la cita casi un 53% de los potenciales votantes. Un récord de abstención en la historia reciente de Francia. La proyección del reparto de escaños de diferentes institutos de sondeo sitúa a la coalición del presidente, Ensemble (Juntos), al borde de perder la mayoría absoluta. Actualmente tiene 350 escaños en una cámara en la cual la mayoría absoluta se sitúa en los 289.

Un par de meses después de ser reelegido como presidente, los proyectos de Macron pueden verse frenados si no tiene una mayoría en la cámara baja, necesaria para sacar adelante sus propuestas, como la controvertida reforma de las pensiones. Macron, que oficialmente no puede hacer campaña, aumentó en los últimos días su presencia en actos públicos en los que reiteró la necesidad de contar con un respaldo parlamentario sólido frente a las turbulencias internacionales.

Macron nombra un nuevo gabinete con un guiño a las legislativas de junio

La Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes), liderada por Mélenchon con su partido, La Francia Insumisa, y socialistas, comunistas y ecologista está en vías de convertise en la principal fuerza de oposición si obtiene entre 150 y 210 escaños. En 2017 habían sido 58. Superaría de ese modo a la derecha conservadora de Los Republicanos, hasta ahora segunda fuerza parlamentaria, que puede perder la mitad de su peso, de 112 escaños, y se quedaría con entre 50 y 80 diputados.

El partido de la ultraderechista Marine Le Pen, que ronda el 20% de los votos, algo menos de lo que ella misma obtuvo en las presidenciales de abril, tendría entre 10 y 45 diputados, frente a los 8 actuales, según esas proyecciones. Peor aún le ha ido al otro exponente de la ultraderecha, Éric Zemmour, descartado en su circunscripción y cuyo partido puede quedar sin representación parlamentaria.

Peligra la mayoría absoluta de Emmanuel Macron

La ex candidata presidencial Le Pen insta a los suyos a evitar que Macron obtenga la mayoría, pero les pide que no voten por Mélenchon, que a punto estuvo de arrebatarle el paso a la segunda vuelta en las presidenciales. Por primera vez en la V República, el partido que gana las presidenciales no logra a mayoría en las legislativas inmediatamente posteriores. De perder el partido de Macron la mayoría absoluta de 289 de los 577 escaños, Mélenchon podría ser el primer ministro.

La última vez que Francia tuvo un gobierno de cohabitación, es decir un presidente y una mayoría parlamentaria de diferentes partidos, fue 1997 y 2002, cuando el presidente conservador Jacques Chirac tuvo que gobernar con el socialista Lionel Jospin como primer ministro.

JL PAR