José Luis Brea: "Se hacen anuncios sin saber todavía quien será el viceministro"

El editor de Economía del diario La Nación, José Luis Brea, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) y aseguró que "se lo escuchó bastante equilibrista a Massa". Por otro lado, manifestó que "lo más concreto de ayer fue el tema de los subsidios y, por último, aseveró que "se hacen anuncios sin saber todavía quien será el viceministro".

Ayer publicaste, después de la jura del "superministro", un tuit de la asunción de Alberto Fernández junto a Mauricio Macri, cuando asumió el actual máximo mandatario y otra de Massa con Alberto, en donde el Presidente se encuentra con la misma gestualidad de complejidad. ¿Lo que pasó fue un cambio de jefe de Gobierno más que de un jefe del área económica?

En todas las imágenes que se vieron dan la pauta de que es más que la asunción de un simple ministro de Economía. La otra imagen es la de Sergio Massa sacando pecho y sonriente ante la prensa, mientras que Alberto Fernández se retiraba cabizbajo.

¿Comienza otro Gobierno? ¿Entendés que inició un nuevo jefe de Gobierno más que un ministro de Economía?

No es otro jefe, pero sí en cuanto a la reconfiguración del Frente de Todos con muchas dudas. Massa no tiene un cheque en blanco por parte del kirchnerismo, por eso no va a poder hacer cualquier cosa.

Se lo escuchó bastante equilibrista a Massa. Hasta ahora lo escuchábamos expresar ideas y ahora lo tendrá que poner en práctica con ciertas limitaciones por lo que dije anteriormente del cheque en blanco. Lo que hay que hacer ahora es un ajuste y que se note lo menos posible.

¿Esta idea de 100 días de acá al Mundial te parece que marcan de que Massa los tiene? ¿El cheque que le da Cristina, sea en blanco o gris, es de esta cantidad de días?

Está el cheque de Cristina y los mercados. Hay que ver como estos útimos toman las medidas de Massa. Hay varias señales, pero restan precisiones. El ministro generó una expectativa muy grande, aunque los anuncios estuvieron por debajo de ello. Creo que tiene que resolver cosas antes de 100 días.

Impulsan un proyecto para congelar los aumentos de sueldo de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y ministros

Lo más concreto de ayer fue el tema de los subsidios. Esto de que termina promoviendo una quita mayor a la que se esperaba. Después nada mucho más certero. Se habla de mantener el 2,5% de déficit del presupuesto para este año. Cuando se le preguntó cómo llegar a ese número esquivó, tampoco fue claro en cuál era el ahorro fiscal que piensa hacer con los subsidios.

No tenés tanto tiempo. Recordemos que el Banco Central lleva un mes de ir perdiendo reservas. Comenzó agosto con muchas pérdidas, lleva más de 400 millones de dólares perdidos. Si bien varias de las medidas tomadas ayer van por el camino correcto, se necesita mayor velocidad.

El dólar volvió a subir y hay expectativa en la apertura de los mercados. ¿Lo que creés es que puede jugarle en contra a Massa desde hoy mismo?

Va a hacer interesante ver cómo reaccionan los mercados ante esto. A Silvina Batakis le dieron unos días de respiro, aunque habia dicho parte de lo que éstos querían escuchar, respecto de la disciplina fiscal, aunque a los tres días ya le estaban pidiendo hechos concretos.

El anuncio más concreto es el de los subsidios. Lo extraño es que se lanza sin haber un encargado de energía. Se hacen anuncios sin saber todavía quien será el viceministro.

Antes de renunciar a Economía, Batakis firmó la ampliación de obras con China en Santa Cruz

¿Qué versiones tenés de quiénes podrían ser?

Suenan nombres y yo no quise darlos porque no están chequeados con esas mismas personas. Da la sensación de que se le está complicando para que alguien le diga que sí. Seguramente está ofreciendo y muchos le dicen "no".

¿Puede pasarle lo mismo a Massa que a Batakis que las expectativas que se generen se diluyan? En el caso del nuevo ministro mucho más, ¿no?

Massa despierta mayores expectativas que Batakis y tendrá que resolver cuestiones más rápido. No quiero ser pesimista, pero lo más concreto es lo de las tarifas que lleva mucho tiempo y no es fácil, ya que hay que consolidar toda la información, pasarla a las empresas, las cuales tienen que cruzar con su propia base de datos y luego ahí ponerlo en marcha.

El tema de las reservas es que podés resolver en el corto plazo, pero a mediano plazo vas a necesitar. Se necesita el fortalecimiento de las mismas para evitar la devaluación. Los mercados no tienen paciencia y habrá que actuar rápido, no por Massa, es algo que viene desde la salida de Guzmán.

"No tenemos cien días, tenemos cien horas", expresó Horacio Rodríguez Larreta.

No recordaba esa frase, pero sí. Me parece que es bastante apropiada y qué pinta bastante bien al momento que atravesamos.

BL PAR