Juan Grabois: "Es una protesta 100% social, no hay que confundirlo con un problema político"

El abogado y fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, dialogó a través de un móvil en Modo Fontevecchia, por Radio Perfil FM 101.9 y Net TV, y aseveró que "es un mensaje para que el Gobierno sepa que tiene que resolver las necesidades del pueblo". Por otro lado, afirmó que el Potenciar Trabajo "es un buen programa y puede mejorarse" y, por último, expresó que "es una protesta 100% social, no hay que confundirlo con un problema político".

Florencia Fossatti (FF): Juan, contanos qué es lo que están pidiendo hoy.

Es una protesta 100% social, no hay que confundirlo con un problema político. Es un mensaje para que el Gobierno sepa que tiene que resolver las necesidades del pueblo y no las del Fondo Monetario Internacional y las corporaciones. En caso de no poder resolverlo, que haya un equilibrio.

Pedimos un aumento de los salarios que están por debajo de la línea de pobreza. No puede ser que haya trabajadores asalariados pobres, ya sean públicos y privados, desde enfermeras hasta un obrero o una señora que cuida a un chico. Todo está por debajo de esto y también exigimos un refuerzo de ingresos para los trabajadores informales y un aumento para las jubilaciones mínimas. Son tres cuestiones, es fácil de resolver.

FF: ¿Qué opinás de los dichos de ayer de Juan Zabaleta que fue muy categórico al decir que no van a ampliar el Plan Potenciar Trabajo?

Estamos reclamando el refuerzo de ingresos, no el Potenciar Trabajo, que es un buen programa y puede mejorarse, aunque sea de cooperativas. Lo que pedimos nosotros es un ingreso para los informales, que ya trabajan, pero no tienen ingresos suficientes.

Más allá de que vos digas que no es político, la lectura política respecto del rompimiento con el Gobierno es bien simbólico, no podés no tomar conciencia de ello. Está bien que vos digas que no se relaciona con eso, pero tiene consecuencias porque muchos lo interpretan así, ¿no?

Se arregla fácil, que tomen las medidas a favor del pueblo y se terminó el problema. De esa forma ya está, me dedico a dar clases, a ayudar a los compañeros a organizarse en las cooperativas, escribir mis artículos y el resto de los militantes harán otra cosa. A nosotros no nos divierte estar acá peleando contra un Gobierno que se suponía que iba a solucionar los problemas que dejó Mauricio Macri.

De no resolverse, ¿cómo continúa esto? Porque claramente dicen que no lo van a hacer.

Lo que hicimos toda la vida. Si solamente pelean los sistemas financieros y algunos agroexportadores, la puja económica la van a ganar ellos. Porque evidentemente el Gobierno no está decidido a ponerse del lado del pueblo sin que este tenga que salir a manifestarse.

Llevar al dólar paralelo a más $300 es parte de la puja y serían como hacer 100 marchas para decirlo de alguna manera.

Si. Pero es parte de la puja y el Gobierno tiene que saber a quién representa. Hay muchas cosas que se pueden resolver sin hacer grandes reformas. Por ejemplo, evitar el contrabando de granos, sacarle los subsidios al 10% más rico, ajustar el esquema de derecho de exportación porque el trigo tiene muchas y la soja pocas. Hay un montón de ajustes que se pueden hacer para que los pobres no sufran.

¿Tu evaluación de Martín Guzmán y Silvina Batakis?

Ahora estoy en una movilización, prefiero que esa consideración la dejemos para otro día. ¿Vos sabés lo que yo pienso? Cuando Guzmán era rubio y de ojos celestes, planteamos que no tenía calle ni formación política, no conocía a su pueblo y no tenía un sentido de responsabilidad en el sentido político del término. Eso fue lo que demostró con su facción individualista. Y Batakis lamento mucho, porque tengo una buena consideración de ella, pero lo que está diciendo es que va a complacer a los mercados. Si al Gobierno le parece importante calmarlos a ellos, que lo hagan con nosotros también.

