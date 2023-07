Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, destacó que, más allá de que se hayan normalizado las lluvias, todavía no cesaron las dificultades de los tamberos, agricultores y ganaderos. “Tenemos que seguir acompañando y fortaleciendo hasta que se puedan recuperar las economías”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

¿De qué se trata el programa Impulso Tambero que se anunció ayer?

Esta es la segunda edición de un programa que lanzamos a finales enero, principios de febrero, y que se implementó desde el mes de marzo hasta junio. Fueron cuatro cuotas que recibieron los tamberos, hasta $600.000 por mes para tambos de hasta 5000 litros de leche por día.

En esta segunda edición, se comprende a los tambos de hasta 7000 litros de leche por día y en dos estratos, los tambos de hasta 1500 litros por día tendrán un aporte de $20 por litro, mientras que en los campos de entre 1500 y 7000 litros por día el aporte será de $15 por litro con un tope de $800.000.

El programa funcionó muy bien, por lo que le llevamos la propuesta a Sergio Massa para poder hacer la segunda edición. Si bien la primera edición estuvo en el marco de la sequía y la problemática de los tamberos en ese contexto, entendemos que, más allá de que se haya recompuesto la lluvia y la humedad, no necesariamente se recompuso la economía de los tamberos y tenemos que seguir acompañando a nuestros productores y productoras.

El principal perjuicio que tuvieron es que la leche más barata, en término de costos de producción, es la leche obtenida a pasto, la sequía pulverizó las praderas, la base forrajera y no se pudo hacer reserva. Se le está dando de comer a la vaca a través de subproductos como la harina y el aceite de soja, alimentos balanceados y otras alternativas, pero se hace mucho más costosa la obtención del litro de leche.

Por eso tenemos que seguir acompañando y fortaleciendo hasta que se puedan recuperar las economías, no sólo los tamberos, sino también los agricultores y ganadores.

Fernando Meaños (FM): ¿Va a haber un Dólar Soja 4?

No es lo que estamos hablando en estas semanas, el tema no está en agenda y no veo que en el mediano plazo haya una nueva ventana de Dólar Soja.

Pero no lo tienen completamente descartado...

Es una medida que va acompañada por decisiones de la macroeconomía por lo cuál no es sólo una decisión de la secretaría de Agricultura, es una decisión de funcionarios de Economía y del ministro Sergio Massa. Sería una falta de prudencia de mi parte asegurar o descartar cualquier medida de plano en el mediano plazo.

¿Qué ocurre con la liquidación de los agroexportadores con esta cosecha que es la más baja en los últimos tiempos, a pesar de que algunos sostienen que aún quedan granos por liquidar?

Es cierto, el volumen ha bajado entre un 40% y un 50%, pasamos de 44 millones de toneladas de soja a 23 millones, si bien queda algún pequeño porcentaje para cosechar. En cuanto al maíz, las cifras bajarán de las 59 millones de toneladas a 35 millones y el trigo también bajó un 42%.

El ingreso de dólares es sensiblemente menor y alcanzaría una baja de 20.000 millones de dólares. Es un mercado que no es fácil de predecir porque depende de la decisión de los exportadores, pero también de los productores que venden y liquidan el cereal en la medida en la que van necesitando el dinero para hacer frente al capital de trabajo que en este tiempo es para la siembra del trigo, la cosecha fina, y luego vendrá la siembra del maíz temprano y la de soja.

A medida que los productores necesitan recursos para afrontar gastos de capital de trabajo van a liquidar, mientras tanto puede ser que haya cierta cautela. Nosotros tratamos de estimular las liquidaciones porque son necesarias para el país, pero son decisiones que uno tiene que respetar.

¿Se está estudiando tocar el tema de las retenciones?

Está en evaluación como todas las medidas. No tenemos que enamorarnos de las medidas ni ser dogmáticos, tampoco es una cuestión de trabajar bajo coyuntura electoral de manera irresponsable. Entendemos que tenemos que repensar un esquema de retenciones que promueva mayor superficie sembrada, mayor incorporación de tecnología, eso generará mayor volumen de producción, de exportación y de ingreso de dólares.

Si para eso hay que modificar el esquema de retenciones, estamos dispuestos a pensarlo y hacer una propuesta. No será en el corto plazo, ni en estas semanas, pero sí más adelante. Se está evaluando modificar retenciones pero a mediano plazo. Esto incluye la responsabilidad de cuidar los recursos del Estado para sostener las distintas políticas y de prestar los servicios que son indelegables para el gobierno nacional.

Cualquiera que diga que las retenciones se pueden quitar de un día para el otro, está mintiendo a sabiendas. Nosotros debemos trabajar en la confianza entre los funcionarios y la comunidad, debemos ser coherentes. Se está evaluando, pero no hay medidas en el corto plazo.

¿Puede ser que no sea una medida para el "Massa ministro", pero sí un tema de agenda del "Massa candidato"?

Vengo hablando de este tema con Sergio desde antes de que él sea candidato. Todavía no tengo el pedido, pero sí la obligación de repensar el tema y llevar una propuesta para que él y su equipo económico lo puedan analizar.

