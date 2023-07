Santiago Montoya, flamante asesor del ministro de Economía, afirmó que gran parte de la dirigencia argentina lee de forma inadecuada el contexto global. “El mundo ya no es el de los noventa, ahora es bipolar y los países necesitan cuidar sus intereses”, aseguró el extitular de ARBA en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

¿Cómo llegó la invitación para que se sume al ministerio de Economía?

Yo llegué a la provincia de Buenos Aires durante el mandato de Ruckauf. En ese momento la Provincia sólo podía pagar el 30% de los sueldos con los ingresos que tenía, y tampoco podía pagar los gastos operativos, por eso se implementaron los patacones.

Mi tarea fue recuperarla de esa situación, luego estuve casi siete años con Felipe Solá en la recaudación de impuestos. Con Scioli solamente estuve un año en temas impositivos. Pasando a los tiempos presentes, no me incorporé al ministerio de Economía, aclaré que es un aporte que le voy a hacer a Massa de forma personal para ayudarlo en su carrera para que sea Presidente de la Nación.

Este aporte es un tema que algunos no esperaban de mi parte, pero otros conocen que desde hace 10 años trabajo de forma adicional a mis tareas diarias en el tema del financiamiento de la defensa nacional, es decir, la ecuación económica de la defensa de las naciones.

He publicado varios trabajos en medios de comunicación, también participé en el Senado de la Nación, en grupo de tareas de la Universidad de Drexel sobre sanciones económicas de temas de guerra, en el Instituto de Estocolmo para el seguimiento de los gastos militares y operaciones de paz, y también en el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres.

También expuse en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, un ámbito de Cancillería y de Defensa, trabajos míos sobre distintos temas de defensa. Aquí se junta el hecho de que tengo una amistad de hace años con Sergio Massa y él conoce mis trabajos y desarrollos donde planteo que un país que es el octavo en cuanto a territorio en el planeta y que tiene una pobreza que alcanza el 40%, necesita mantener en perspectiva el control de los recursos estratégicos más importantes y más valiosos para poder desplegar políticas de desarrollo que permitan que, en algún tiempo, se recupere el crecimiento y se llegue a un nivel de desarrollo económico que pueda absorber esa pobreza en la Argentina.

Pero todo eso no puede ocurrir en un país con esa extensión territorial y esos recursos estratégicos con un modelo de fuerzas armadas del estilo de Costa Rica o Panamá. La atención que tienen Estados Unidos y China sobre nosotros demuestra que estamos en el top 3 de todos los recursos importantes para la era tecnológica que estamos transitando.

Sergio Massa ha jugado un papel importantísimo en la jerarquización salarial de las Fuerzas Armadas, hay que recordar que el 70% de nuestros soldados estaban por debajo de la línea de pobreza. Tampoco puedo dejar de mencionar que Agustín Rossi fue quien impulsó un fondo para el financiamiento del equipamiento en el área de Defensa, algo que debería seguir siendo fortalecido, pero que aportó un montón de soluciones a determinados problemas que tenían las Fuerzas Armadas.

Creo que la invitación de Massa se trata de que pueda acercar mis estudios en la materia porque hay anomalía presente en la dirigencia argentina que lee de forma inadecuada el contexto mundial. Yo llevo alrededor de 300 ciclos de análisis económicos en Estados Unidos y he pedido advertir, hablando con distintas autoridades norteamericanas, que ellos mismos se dieron cuenta que no están solos en el mundo como sucedió desde la caída de la Unión Soviética hasta que China les empezó a disputar terreno.

Hay un error muy grande de Estados Unidos y es no haber usado todo su poder para evitar que ocurriera la guerra entre Rusia y Ucrania porque las consecuencias fueron que Rusia y China se han convertido en aliados estrechos, algo que es un desafío importante para Estados Unidos. El que no entiende que el mundo ya no es el de los 90, que ahora es bipolar y que los países necesitan cuidar sus intereses, se está equivocando.

Por eso creo que Massa me invita a acercar mis estudios y desarrollos en materia del financiamiento de la defensa, pensando en un sendero de recomposición de las capacidades operativas y modernización tecnológica en el marco de las disposiciones de la Constitución para tener una Fuerzas Armadas adecuadas para la Argentina.

Cuando se enteró que Massa iba a ser ministro de Economía, ¿le recomendó que no lo hiciera?

Durante el tiempo de la pandemia, algunos dirigentes cercanos a Massa asistíamos regularmente a la presidencia de la Caara de Diputados porque él estaba preocupado por el devenir de la cuestión económica. En ese momento el problema era el canje de la deuda que fue uno de los dos grandes errores de gestión económica que cometió el gobierno. El otro fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que debió ocurrir antes del canje y ser distinto. Yo sabía que él venía siguiendo el tema de la marcha de la economía y era totalmente consciente de algunos puntos que estaban mal diagramados.

Fernando Meaños (FM): ¿Se siente cercano a la posición del kirchnerismo que no apoyó el acuerdo con el FMI?

Me parece que mi desacuerdo con el acuerdo, si se me permite el juego de palabras, tiene motivos diferentes a los del kirchnerismo. Yo estuve trabajando mucho sobre la economía de Estados Unidos en un vínculo con el Partido Republicano, particularmente al gobernador Ron DeSantis, por lo que no podría tener una visión cargada de ideologías de izquierda sobre el FMI, la Naciones Unidas o Estados Unidos.

No soy anti acuerdo con el FMI ni anti norteamericano. Lo que ocurre es que todo el sistema de Naciones Unidas que surgió a partir del amparo de Bretton Woods, hace casi 80 años, es un sistema que previa a Estados Unidos en la cúspide de la cadena alimenticia y eso ya no es así. Todas las instituciones internacionales se previeron para impulsar una globalización que tuvo su cúspide en los 90 y que ya no existe.

Yo no estoy en contra del FMI y de los acuerdos que hizo Argentina por motivos de izquierda, sino porque creo que esto no va a dar un buen resultado. Grecia supuestamente es un éxito del FMI, después de la caída de varias gestiones, y tiene un PBI por debajo del que tenía. El FMI es una institución que está prevista para tener a los países acorralados en base a esquemas que no son de desarrollo. ¿Por qué Corea del Sur, Japón, Alemania, Francia, Italia, por citar algunos países, tienen niveles de desarrollo importantes, cuando años atrás estaban devastados?

Porque aplicaron otros modelos de desarrollo que significaron planes de reconstrucción económica. El FMI representa lo contrario y el gobierno se metió en una negociación con bonistas cuando el elemento fundamental para poder llegar a un mejor acuerdo era arreglar con el Fondo. Yendo a los números, el riesgo país no baja a pesar del acuerdo y el canje con los bonistas y eso demuestra que estuvo mal diagramada la estrategia.

Mi rechazo al acuerdo también está relacionado con que tiene una estructura endógena porque es un acuerdo inflacionario. Los economistas argentinos son fetichistas de un acuerdo que es una porquería, pero llegamos a un punto en el que tienen razón porque dicen que es un acuerdo malo, pero a la vez implica un ancla o un punto de referencia para una economía que está desacomodada.

¿Cree que Massa debería implementar una reforma impositiva?

Desde hace varios años que sostengo que la situación del país en materia de impuestos es terminal. Hoy en día, la maraña impide el desarrollo de las cadenas de valor, la creación de empleo argentino, un aumento de exportaciones, etc. Indudablemente, hace falta una transformación tributaria completa. Lo que pasa es que el FMI tiene un impecable historial de no entender nada de lo que los países necesitan para recuperar su actividad económica y su desarrollo.

Todos estamos cortando clavos por los dólares y esperando un desembolso de 2000 millones de dólares que es una cifra ridícula para un país como Argentina que debería tener reservas de 130.000 millones de dólares líquidos. Esto sucede porque menores derechos de exportación implican una oferta de dólares catastróficamente más alta. Argentina ha tenido una gran expansión de exportaciones de producción agrícola a partir del boom de la soja.

Hoy no tendríamos problemas con los dólares si tuviéramos menos derechos de exportación y mucha más producción y expansión de la frontera agropecuaria. El problema con el Fondo es que es depredador, busca que le paguen y no tiene una visión de desarrollo.

¿Cree que después de las elecciones en la ciudad de Córdoba, Llaryora va a retomar la unidad con el Schiarettismo y con Larreta o va a abrir un nuevo canal de diálogo con el peronismo?

Creo que habría que esperar que el nuevo gobernador tenga su propia implementación de políticas en relación a los intereses de la política de Córdoba. No necesariamente vamos a ver a un gobernador que siga en continuidad absoluta las políticas que venía desplegando Schiaretti. Me parece que Llaryora va a desplegar su propia relación con el Gobierno nacional. Él es un hombre con excelente relación Massa, con otros sectores del peronismo nacional.

También con Macri...

Él tiene relación con muchas personas, si se refiere a la foto con Macri, fue impulsada por el propio Schiaretti. No digo que no tenga relación, pero esa foto deberíamos atribuirla más a Schiaretti que a Llaryora.

