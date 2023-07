El dirigente sindical Mario "Paco" Manrique levantó polémica recientemente por declarar que había que “prender fuego” a los que se reúnen en la cumbre de Llao Llao. Sin embargo, apostó a la unidad política del peronismo. “Debemos entender que la primera responsabilidad que tenemos es la representatividad del pueblo argentino”, resalto en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Usted dijo recientemente que “es obvio que todos los que están dentro del Llao Llao quieren prender fuego el país, a ellos hay que prenderles fuego”. ¿Es uno de los grandes problemas centrales de la Argentina el círculo rojo, los que se reúnen el sábado en Llao Llao?

Es parte del problema. Cuando nosotros vemos que el crecimiento que tuvo la Argentina estos años, vemos que quedó en manos de poca, obviamente es una dificultad. En lugar de distribuir la riqueza en forma equitativa, la riqueza siempre queda en manos de los poderes concentrados.

¿Quiénes son los empresarios que participan del Foro Llao Llao?

Todos sabemos quiénes son, y esperamos que esas personas entiendan que el crecimiento de la Argentina, si se reparte equitativamente, también ellos van a ser parte de eso. Si los mercados internos se reactivan porque la gente tiene un poder adquisitivo razonable y empieza a consumir, ellos van a seguir ganando más plata.

En aquel momento yo dije eso en forma figurada y se armó todo un debate. Bueno, otros dicen barbaridades y nadie dice nada. Yo me resisto a creer que la Argentina tenga un dueño que no sea el pueblo argentino.

El rol del ministro de Economía

Muchos ponen a Sergio Massa en el lugar del candidato del establishment. ¿Lo ve de esa manera o podría impulsar una política más de redistribución?

Sin dólares, Massa gana tiempo y atrasa pagos al FMI

Sergio Massa tiene claro el camino que hay que recorrer, por eso surgió como el candidato de consenso, porque tuvo el aval de todas las partes que conforman nuestro espacio político, y fundamentalmente tuvo el aval de nuestra conductora. Si nuestra conductora le dio el aval es porque tiene claro que el compañero sabe lo que tiene que hacer.

Después, la conversación, las relaciones existen. Yo por mi actividad me tuve que reunir con Macri, con Larreta, pero eso no quiere decir que yo comparta lo que ellos piensan. Me he reunido por cuestiones laborales, porque les tenía que solucionar los problemas a mis laburantes, qué va a ser.

Creo que Sergio tiene claro el camino que tiene que recorrer.

Wado de Pedro: una historia de militancia, recuperación de identidad y trabajo estatal

Usted decía que Cristina Kirchner bendijo la candidatura de Massa, pero en el mismo discurso, Cristina dijo que, en principio, el candidato de ella era Wado de Pedro. ¿Le hubiera gustado más que Wado de Pedro sea el candidato? ¿Se hubiera sentido más cómodo?

Creo que seguir debatiendo esas cosas ya no tiene sentido, pero igualmente te voy a responder.

Yo soy un hombre que traccionó y militó "Cristina presidenta", y también dijimos que si no era Cristina Kirchner, el plan B era lo que CFK quisiera.

Cuando salió el nombre de Wado a la cancha, cuando todos creíamos que no había posibilidades de consenso, nos encolumnamos detrás de Wado, porque Wado representa claramente lo que dentro del peronismo cristinista pensamos como Nación.

Finalmente, ¿Cristina está tranquila?

Obviamente, nuestra conductora siempre bregó por tener un candidato único, definió que Wado diera un paso al costado para poder crear el escenario lógico y natural para que se pudiera consensuar en una persona. Eso lo debemos respetar, y obviamente también debemos resaltar la actitud de Wado, su actitud militante.

Él siempre lo dijo en todas sus presentaciones cuando era candidato, que él tenía claro que era un soldado de la causa y que iba a ir a donde el espacio de lo dispusiera. Así lo hizo, y sigue poniendo todo su esfuerzo y sus capacidades al servicio de la causa, que es ganar las elecciones y no permitir que la derecha vuelva a gobernar la Argentina.

La CGT negocia con Massa una suma fija salarial pero no sería para todos

El rol del sindicalismo

Claudio Mardones (CM): Usted es un importante dirigente sindical, y una de las grandes tradiciones del peronismo ha sido garantizar que haya dirigentes sindicales en las listas. Especialmente para otra cosa que tiene que ver con la historia del pan peronismo, el espacio que responde a los diputados y diputadas, un conglomerado que ha tenido una presencia muy importante en otros momentos de la historia de nuestra democracia.

Por la composición de las listas y la poca presencia de dirigentes sindicales en ella, no parece que vaya a ser así después de las próximas elecciones. ¿A qué se debe esta situación, que sea cada vez menor la presencia de representantes sindicales en las listas del peronismo?

La CGT se quedó afuera de todo y ahora busca salvar la fragmentación

Es causa de nuestras contradicciones. Nosotros, cuando ocupamos Importantes lugares dentro de la política, digo nosotros porque soy un hombre en movimiento obrero, yo en aquellos momentos iniciaba mis pasos como delegado y militante gremial, el movimiento obrero tenía objetivos claros y estaba Unido en los temas nacionales. Siempre hubo una CGT.

Cuando el movimiento obrero empezó a entrar en las contradicciones políticas, bueno, ahí nos empezamos a fraccionar, y nunca logramos poder unificarnos realmente para poder corporizarnos y transformamos en un ente de poder.

Entonces, siempre quedamos sometidos a las realidades políticas, y quedamos fuera del espacio político, porque tampoco definimos dentro de la CGT qué rol debemos cumplir políticamente.

Viviana Canosa le preguntó a Javier Milei por el armado de listas con Sergio Massa y recibió una insólita respuesta

CM: Eso le quería preguntar, en el sentido de saber si esa poca presencia en las listas puede llegar a repercutir a la hora de discutir un programa económico en Unión por la Patria.

¿Qué lugar va a tener el sindicalismo en esa discusión? ¿Se va a procesar ese debate programático o va a quedar únicamente en manos de los equipos de campaña?

No. Yo entiendo que el movimiento obrero sigue siendo un actor fundamental, y obviamente se tiene que dar una mirada muy profunda hacia adentro para poder ser protagonista.

Yasky: "El gremio docente de Jujuy fue sometido a condiciones salariales infrahumanas"

Yo lo dije siempre, yo no pedí ser diputado. Yo lo que siempre planteé en este último tiempo es que no teníamos que encapricharnos por si no daban uno, dos, cinco o veinte diputados.

Nuestro verdadero puntapié inicial para después ir a ese objetivo, que no lo debemos resignar, es estar en la mesa donde se definen las cosas. Estar sentados en la mesa donde se definen las políticas, donde se define las situaciones máximas que corresponden al ámbito laboral en el país.

CM: ¿Ahora siente que forman parte de esa mesa de definiciones o eso todavía no ha sucedido?

Los espacios hay que ganarlos, nadie te los regala. Esa es otra cuestión que debemos analizar como movimiento obrero.

El 30% de representatividad en las listas, vos te las ganabas con la acción, no por un decreto o una ley. Te lo ganás trabajando, comprometiéndote, traccionando. Ahí nos equivocamos.

Unión por la Patria bajó y limitó candidaturas sin avales, entre ellas la de un periodista de C5N

Ahí nos equivocamos. Quisimos ser políticamente correctos y cuando tuvimos que tomar definiciones concretas sobre temas centrales, dudamos.

CM: ¿Dudaron o no se movilizaron? Porque una de las críticas es esa…

Claudio, si yo te digo dudar, obviamente la duda es ante las decisiones, que son esas. Si dudo en hacer una movilización, dudo en expresarme, dudo porque estoy evaluando, si me la paso reflexionando si perjudico al presidente, la gobernabilidad, entro en dudas y pierdo de vista cuál es mi verdadero rol ante las situaciones que pasan en el país.

Encuestas: Bullrich le gana a Larreta, Massa "retiene" el piso K y Milei cae

A veces nos pasamos de prudentes. Entonces, ahora a la gente le cuesta verse representada en una CGT a la cual pertenezco. Soy parte y me cabe el saco igual que a cualquiera. Y espero que a partir de ahora podamos retomar el camino de unificarnos realmente, Más allá de las preferencias políticas que podamos tener cada integrante de la CGT.

Debemos entender que la primera responsabilidad que tenemos es la representatividad del pueblo argentino.

FM JL