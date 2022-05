Juan Manuel López: "No descarto que Cristina quiera hacerse cargo del poder antes de tiempo"

Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica, habló con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) sobre la interna del Frente de Todos y la posición de Juntos por el Cambio respecto a la figura de Javier Milei.

¿Considerás que Cristina tiene posibilidades de ganar en un balotaje?

Eso dependerá de la sociedad el año que viene, no sabemos cómo va a estar el país, la sociedad, la política y la economía. Cristina fantasea con eso, cuando acorrala tanto al Presidente como el día de ayer.

Larroque ayer dijo que el Presidente no se puede llevar el gobierno a la mesita de luz, eso es lo que siente el kirchnerismo más duro y opinó tanto y tan duro sobre sus ministros que evidentemente hay una tensión inocultable que no aguanta el kirchnerismo. No descarto que quiera hacerse cargo del poder antes de tiempo. Por vía constitucional es ella la que lo tiene que reemplazar.

¿Qué condiciones se tendrían que dar para que ella lograra que su imagen negativa bajase?

Es difícil, subió su imagen positiva respecto al Presidente. Cristina fantasea con un escenario de caos total, como Milei. En el caos total, mucha gente que le dio la espalda, no por cuestiones ideológicas sino por cansancio, puede mirarla.

Ella fantasea -en espejo con Milei- con una polarización de extremos, donde las opciones en un balotaje sean ella y Milei. Va a mantener mucho poder político y verá cómo trata de que su preocupación mayor, las causas judiciales, se digiten de alguna manera y pueda no tener la desgracia personal de la cárcel.

¿Ese mismo fantasear con un escenario de caos social plantearía la posibilidad de que asumiera antes?

Si, mucho se ha hablado en otros sectores, son especulaciones. Ha sucedido en la Argentina antes el adelantamiento de elecciones o incluso de renuncias previas a elecciones y que haya situaciones de asamblea legislativa. Cristina Fernández de Kirchner es la reemplazante natural del Presidente. En un contexto de caos económico, político ¿puede tomar el poder? Efectivamente. ¿Quiere hacerlo? No sabemos. No es una persona que le tenga miedo a los desafíos, pese a que va a ser muy resistida y rechazada por amplios sectores de la sociedad.

Parece que hay un intento del PRO de despegarse de la decisión de excluir a Javier Milei de Juntos por el Cambio. ¿Cómo lo toman en la Coalición Cívica? ¿Creen que se va a corporizar este planteo de morigerar el planteo respecto a Milei?

El día que ocurrió la reunión de mesa, estábamos todos de acuerdo, firmamos el comunicado. Cuando uno participa de una alianza política hay que sostener las decisiones. A mí me molestó que Bullrich, después no pueda sostener lo que decidió una mesa nacional de la que ella participó. No hay que sacar ventaja de esas cosas. Esas tensiones las podemos resolver, a veces los dirigentes, apurados por la campaña electoral, por lo que dice un sector de la opinión pública tratan de quedar bien o de sacar algún tipo de ventaja final.

Creo en la buena voluntad para superar las tensiones porque el objetivo es dar una alternativa real, que pueda cambiar las cosas, y es con un Juntos por el Cambio unido. Si no es unido no va a haber futuro ni para Juntos por el Cambio ni para los argentinos que quieran la posibilidad de un nuevo gobierno.

¿Cristina y Milei se parecen en que los dos quieren que haya un caos?

Cristina y Milei se parecen en el deseo, no en sus pensamientos. En este momento, son personas en la marginalidad de la política, de una marginalidad importante, con votos.

¿Se imagina que la situación de caos no solamente crearía el escenario para que ella asuma antes sino para una polarización en la que fuesen Milei y Cristina los principales contendientes?

Así es, sobre todo si Juntos por el Cambio se divide. Hay que mantener la unidad con todas las discusiones, que son naturales, pero con la claridad de la unidad. El escenario de los extremos no es poco probable, es un escenario con posibilidades. En los dos está la fantasía de trascender, de ser importantes, de competir y de tener poder, de ejercer la presidencia ya sea impulsando en alguna alianza a algún otro pero me parece que tienen un deseo personal importante, narcisista de competir y se complementan, trabajan en espejo.

