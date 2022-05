El ex gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, habló en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) acerca de las alianzas de la oposición de cara a las elecciones de 2023.

Danos tu opinión de lo que pasó en Diputados, ¿es el comienzo de una nueva época con esa mayoría de alrededor de dos tercios de la que habla Horacio Rodríguez Larreta?

La idea nuestra fue la de empezar a plasmar algo que veníamos conversando hace un tiempo, que tiene que ver con empezar a mostrar algunos acuerdos que hagan sustentable la política en la Argentina. El problema que hemos tenido es que si la política se valía de la confrontación para llegar al poder, la confrontación es el camino más rápido y más eficiente pero para el ejercicio del poder genera un clima que hace que sea muy complejo crecer, desarrollarse, tener inversión y demás.

El planteo es conformar acuerdos que no lleguen a ser del 100% pero sí de una mayoría que plantee reglas de juego en el marco de la institucionalidad, en términos de lo que significan las políticas macroeconómicas, lo que necesita la Argentina en términos de estructura de funcionamiento para poder combatir la pobreza, el sistema de protección social. Es ambicioso pero no es para abarcar todo, son cuatro o cinco temas sobre la base de los cuales tenemos que sentar los acuerdos, que no tienen nada que ver con la cuestión electoral, tienen que ver con acuerdos básicos para que funcione la Argentina.

Independientemente que no tengan connotaciones electorales, ¿podrían tener intenciones de gobierno a posteriori?

Estamos trabajando en eso, basados en la evidencia, en la política muchas veces no se trabaja basados en la evidencia. Las dos únicas veces que la Argentina creció más de cuatro años seguidos fue con escenarios de gobierno de este tipo. Luego de la hiper de Alfonsín, la asunción anticipada de Carlos Menem con el acuerdo con Alfonsín y la UCR, le dieron a la Argentina cuatro o cinco años de crecimiento. Luego de la caída de De la Rúa, de nuevo Alfonsín, esta vez con Duhalde, plantea esta lógica de funcionamiento que le da otros cinco años más de crecimiento a la Argentina.

Cuando los principales actores de la política dejan de lado la confrontación, la cosa empieza a caminar mejor.

¿Lo que imaginás es que lo que se va a plantear es un acuerdo alrededor de Juntos con el peronismo de Córdoba, el socialismo de Santa Fe y el peronismo no integrante del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires?

Yo tengo una mirada respecto del proceso electoral del año que viene diferente de lo que viene pasando en los últimos años. Puede haber una elección más parecida a 2013. Es probable que haya no menos de cuatro espacios entre los 15 y los 30 puntos, no creo que nadie esté más arriba de eso. No veo tan definido el escenario alrededor de dónde se debe dar el acuerdo. Desde el peronismo estamos trabajando para plantear una opción electoral a los argentinos que, luego del fracaso de este gobierno, no se vean obligados a volver al gobierno anterior que también se fue fracasado. Si logramos conformar este espacio, vamos a estar en la discusión respecto de cómo venga el futuro.

Va a haber cuatro o cinco vías porque el sistema como está planteado implosiona, yo no sé si Juntos por el Cambio se va a mantener unido el año que viene pero está claro que gran parte del Frente de Todos no terminan juntos el año que viene. El fracaso de la gestión va a impulsar a muchos peronistas a buscar una alternativa más vinculada al peronismo que al kirchnerismo y eso a nosotros nos puede dar más competitividad electoral. Gane quien gane puede haber un marco de acuerdo.

¿Quiénes son ese "nosotros" del que hablas?

Estamos hablando de los dirigentes del peronismo que sostenemos que este gobierno no tiene una agenda que nos contenga y vamos a trabajar para ofrecer una alternativa electoral el año que viene.

¿Esto implicaría que el peronismo se fragmentaría y tendrías uno tradicional y uno kirchnerista?

Creo en la mirada un poco más amplia que la del peronismo pero con una fuerte lógica del pensamiento nacional plantados en la agenda que necesitamos de aquí para adelante. Creo que el kirchnerismo se ha alejado muchísimo de lo que debe ser una agenda de progreso en la Argentina. La movilidad social ascendente, que es el eje de nuestro espacio, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en la gestión del gobierno actual.

