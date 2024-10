Julio Bárbaro: "Milei debería ir a un psiquiátrico y Cristina, retirarse"

En el Día de la Lealtad peronista, el ex diputado nacional, Julio Bárbaro, reconoció que estuvo cerca de Cristina Kirchner en su momento pero que actualmente la ex mandataria es un “tapón” que impide la renovación del partido: "Tiene dos votos de odio por cada uno de amor". Por otro lado, calificó a Milei como “un tipo grotesco que me da verguenza” y consideró que representa una amenaza para la gobernabilidad, pero, sobre todo, para el bienestar de los argentinos: “Esta gente siembra miseria porque creen que la moneda es más importante que el hombre”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Julio Bárbaro es un histórico dirigente peronista, analista político, fue diputado nacional y secretario de Cultura de la Nación.

Alejandro Gomel (AG): En este 17 de octubre de 2024, ¿qué significa ser peronista?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Es un digno recuerdo que se ha ido perdiendo, extraviando. Es la salida de un pueblo. Usted piense que el siglo pasado fue el siglo de los grandes hombres. En la India era Gandhi, en Alemania era Hitler y en Italia era Mussolini. Era la época de los grandes hombres, de los hombres que expresaban a sus pueblos.

Y en Argentina estaba Perón, era su presentación en el mundo. El ser colectivo toma a ese individuo Perón como líder carismático. Y a día de hoy, es indiscutible, no ha aparecido nadie que supere la estatura del general. Perón escribe “Toponimia araucana" en 1929, era un hombre de una formación intelectual realmente excepcional, algo que viene en decadencia en la política argentina.

En plena interna, Kicillof encabezará un acto por el Día de la Lealtad

AG: ¿Y hoy hay peronismo? ¿Dónde está hoy el peronismo?

Hoy el peronismo es un recuerdo que da votos. Ya Menem usó el peronismo para vender lo que el peronismo había hecho. Si hubo un tránsfuga fue Carlos Menem, que ahora Milei lo abraza. Caputito es un payaso, pobrecito, es un tipo de eso que educan en otros países para saquear.

Por otro lado, yo que he sido muy amigo de Cristina, te digo que no volvería al peronismo si está ella. Porque Cristina no es peronista, no quiere a Perón y no quiere a los peronistas. Ella es una persona que quiere obedientes y la política se hace con disidentes, no con obedientes.

La inminente reconfiguración del peronismo

AG: ¿Y hay algún dirigente que hoy se pueda rescatar para encabezar la reconfiguración de la oposición actual?

Entre Martín Llaryora y Axel Kicillof hay dos versiones del peronismo. Después el radicalismo lo tiene a Maxi Pullaro, que es un hombre importante. Y, en Santa Cruz está Claudio Vidal, que le ganó a los Kirchner. O sea, Cristina Fernández está hablando cuando perdió su propia provincia, ¿no?

Elizabeth Peger (EP): ¿Y cómo analiza todas estas idas y vueltas de los últimos días respecto de qué va a pasar con la conducción del partido, esta apuesta de Cristina, la supuesta reunión con el gobernador Kicillof y las diferencias que se van planteando también allí?

Si Cristina quiere tener un hecho digno, ella debería retirarse. Mientras ella se quede, no habrá futuro del peronismo. Eso para mí está fuera de discusión porque ella es un tapón que impide la renovación. Yo puedo tener diferencias o no con Kicillof, pero si Kicillof se la saca de encima, es un candidato potable. Cristina duplica la adhesión hacia la lealtad. Es decir, si ella tiene un 20%, tiene un 40% que no la votaría jamás. Tiene dos votos de odio por cada uno de amor.

Julio Bárbaro consideró que "entre Martín Llaryora y Axel Kicillof hay dos versiones del peronismo".

EP: ¿Y lo ve a Kicillof con esas pretensiones de sacársela de encima a Cristina?

Yo digo lo que pienso, no sé. Todos están tratando de sacársela de encima. Fíjense que los gobernadores no se asoman. Supuestamente iba a haber una gran ovación porque aparecía ella, pero no fue nadie. Creo que ella lentamente se va agotando y se va a dar cuenta que se tiene que retirar.

AG: Es interesante lo que decía de que el peronismo es un recuerdo que trae votos. ¿Cuándo deja de haber peronismo? ¿Cuando muere Perón o me fui muy lejos?

Con Menem fue la peor traición que tuvimos. Yo fui su secretario de Cultura dos años y Menem era un vendepatria. Mientras que Perón nacionaliza los ferrocarriles, Menem los destruyó en un hecho histórico que no lo hizo ningún país del mundo. Y después Cristina y Néstor que reivindican más los derechos humanos que los derechos sociales, lo cual es la clase media sobre la clase baja. Eso es un tema de los radicales, esencialmente, que eran los que expresaron a la clase media.

La realidad política y social en un estado preocupante

EP: ¿Qué análisis haces sobre el actual escenario político y social en el gobierno de Milei, teniendo en cuenta las últimas semanas con la escalada del conflicto con las universidades?

Argentina vive una decadencia atroz y desesperante. De ser el país que producía la mitad de la riqueza del continente hace 40 años, a ser hoy un país que tiene más del 50% de pobreza. Tengo 82 años, yo nací en una Argentina que tenía un 5% de desocupación, no tenía deudas externas y no tenía inseguridad. Todo eso lo trajo la dictadura y la lacra menemista.

Perpetuando su influencia, Macri y CFK bloquean la consolidación de nuevos liderazgos

Después los Kirchner tuvieron aciertos y desaciertos. No fueron todos desaciertos, pero tampoco toda genialidad. Hoy la política argentina radical, peronista y PRO, no le devuelve a la sociedad una generación de estadistas que tengan estatura para volver a recuperar el progreso como destino.

EP: ¿Y ahí qué papel juega la figura de Milei?

Milei debería estar en un psiquiátrico, pobrecito. Yo lo veo y me da una vergüenza, el tipo dice que no le va a vender a los chinos porque son comunistas. No deja estupidez por decir. En estupidez, Milei compite mano a mano con Alberto, pero los dos dan vergüenza.

Javier Milei: “La universidad seguirá siendo pública y no arancelada, eso no está en discusión"

AG: El Presidente quiere compararse o volver a lo que era la década del 90. ¿Tiene algo que ver Milei con Menem?

Se parecen en lo grotesco. Lo que pasa es que Menem era grotesco, pero con talento, era un cínico, un perverso. Mientras que Milei es un tonto, un enfermito que cree que le van a dar el Premio Nobel al idiota. Además, no se da cuenta que ensaya peleas que las va a perder lentamente. A los 10 meses nadie tenía tanto desprestigio como Milei.

EP: ¿Usted cree que la situación se va a complicar para la gobernabilidad en los próximos meses?

Se va a complicar para vivir los argentinos porque lo peor es la vida de los argentinos, no la gobernabilidad. Estos tipos siembran miseria porque creen que la moneda es más importante que el hombre.

AO VFT